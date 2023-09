ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λευκωσία, Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ, 4ο Φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙ+ Κινηματογράφου Κύπρου Queer Wave (8–17 Σεπτεμβρίου). Η 4η έκδοση του Queer Wave ξεκινά με μια εκρηκτική τελετή έναρξης σε σκηνοθεσία της Εβίτας Ιωάννου και χορογραφία της Μπελίντας Παπαβασιλείου: μια queer επανεκτέλεση εμβληματικών κινηματογραφικών στιγμών που εκτυλίσσεται μέσα σε μια ονειρική χορευτική σεκάνς εμπνευσμένη από τον Bob Fosse και με guest star το “πιο λαμπρό αστέρι” μας. Έναρξη προβολών με τη βραβευμένη ταινία του Πορτογάλου Ζοάο Πέντρο Ροντρίγκες «Will-O-The-Wisp» (2022), 9μ.μ. queerwave.com

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Trikkis Palace. Urban Flow Festival 2023, 8 & 9/9. Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής hip hop σκηνής έρχονται στην Κύπρο για τη μεγάλη γιορτή της hip hop κουλτούρας. 1 η μέρα: Μικρός Κλέφτης, 12ος Πίθηκος, Immune, Special guest: Δημήτρης Μεντζέλος, 6μ.μ. Sold Out Tickets

μέρα: Μικρός Κλέφτης, 12ος Πίθηκος, Immune, Special guest: Δημήτρης Μεντζέλος, 6μ.μ. Sold Out Tickets Λάρνακα, Πλατεία Ζουχούρι, 1ο Τζαζ Φεστιβάλ της Λάρνακας, 7 & 8 Σεπτεμβρίου σε επιμέλεια Άκη Φαρμακαλίδη. 2 η μέρα: Steppin’ out Jazz Band & special quest με τους Άλις Αϊβαζιάν (φωνή), Δημήτρη Μίαρη (πιάνο), Κώστα Χαλλούμα (κοντραμπάσο), Μάριο Σπύρου (κρουστά), Χάρη Ιωάννου (σαξόφωνο) και Μάριο Στακίδη (σαξόφωνο), Macumba με τους Γιώργο Μορφίτη (πιάνο/ φωνή), Ροδρίγο Κάσερες (μπάσο/ φωνή), Ρόδο Παναγιώτου (κρουστά), Ηλία Ιωάννου (τρομπέτα), Βασίλη Χαραλάμπους (κρουστά) και Αντρέα Θεοχάρους (τρομπόνι). 8.30μ.μ. Ελεύθερη είσοδος

μέρα: Steppin’ out Jazz Band & special quest με τους Άλις Αϊβαζιάν (φωνή), Δημήτρη Μίαρη (πιάνο), Κώστα Χαλλούμα (κοντραμπάσο), Μάριο Σπύρου (κρουστά), Χάρη Ιωάννου (σαξόφωνο) και Μάριο Στακίδη (σαξόφωνο), Macumba με τους Γιώργο Μορφίτη (πιάνο/ φωνή), Ροδρίγο Κάσερες (μπάσο/ φωνή), Ρόδο Παναγιώτου (κρουστά), Ηλία Ιωάννου (τρομπέτα), Βασίλη Χαραλάμπους (κρουστά) και Αντρέα Θεοχάρους (τρομπόνι). 8.30μ.μ. Ελεύθερη είσοδος Πάφος, Πλατεία Γεροσκήπου, Ιεροκήπεια 2023. Έναρξη με τα Τραγούδια της Παρέας του Μάνου Λοΐζου, με τους Κώστα Μακεδόνα, Δέσποινα Ολυμπίου, Ανδρέα Ελεσνιτσάλη και το Φωνητικό Σύνολο «Διάσταση». Συμμετέχει ο Πολιτιστικός Όμιλος «Ιεροί Κήποι», 8μ.μ.

Λευκωσία, Γήπεδο Ορφέα, Flying Away Art & Music Festival (8, 9, 10/9). Έναρξη με μελωδικής ηλεκτρονικής μουσικής με τους Tania, Pueblo Franco & The Mighty Scoop, Salo & Kzen, Pazzi & Pan, 8μ.μ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Λευκωσία, γκαλερί Διαχρονική. Παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής του Γερμανού σκηνοθέτη Χάιντς- Ούβε Χάουζ με τίτλο «Στόματα του ανέμου», σε μετάφραση Μαριάννας Παπαστεφάνου. Ανάγνωση ποιημάτων από Κύπριους καλλιτέχνες, 8μ.μ. 99480680

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λεμεσός, γκαλερί Exhibit8 (25212171). Εγκαίνια ατομικής έκθεσης της Πολωνής εικαστικού Μάρτα Σκέντι με τίτλο «Formy». Διάρκεια: Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου

ΗΜΕΡΙΔΑ

Ασγάτα, Δημοτικό Σχολείο, Ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Η πολιτιστική και μεταλλευτική κληρονομιά της Ασγάτας, μέσα από το πρόγραμμα ‘’Μετάλλων Τόποι’’» και περιήγηση/ εκδρομή στην περιοχή των μεταλλείων της Ασγάτας διοργανώνει στις 8 & 9 Σεπτεμβρίου η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, 8μ.μ. 99375959

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Κωνστάντια, Μαραθώνιος Θερινών Προβολών, «Μπελ: Ο Δράκος και η Πριγκίπισσα» (Belle), ιαπωνική ταινία κινουμένων σχεδίων επιστημονικής φαντασίας του Μαμόρου Χοσόντα, 9μ.μ. 22348203, 99469027

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Λευκωσία, Θέατρο Αποθήκες ΘΟΚ, Δράσεις 2023-24 Νέ@ σε έρημο νησί», «Εργαστήρι Graffiti Street Art για εφήβους (14-18 ετών) με θέμα «Το δικό μου αποτύπωμα στον κόσμο». Εμψυχωτής: Twenty Three (Βασίλης Βασιλείου), 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου, 4-7μ.μ.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Κυπριακό Μουσείο. «Στον Ίδιο Τόπο». Έκθεση με υδατογραφίες της Κατερίνας Ατταλίδου. Μέχρι 10/9

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Moυσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη (22128157). Έκθεση «Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας». Μέχρι 30/9

Άγιοι Ομολογητές, Ίδρυμα Λυσσαρίδη (99982421). «Βάσος Λυσσαρίδης – Φύση Κυπριακή». Μέχρι 4/12

Κυπριακό Μουσείο (22865854). «ΠΕΝΤΕ» με ιστορίες ανθρώπων από την αρχαιότητα. Μέχρι 17/9

Λεμεσός

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση Three Layers of Skin. Μέχρι 16/9

Lumiere Contemporary Art Gallery (2534 4141). Ομαδική έκθεση με τίτλο Art en Vogue. Μέχρι 9/9

Exhibit8 (25212171). Μάρτα Σκέντι «Formy». Μέχρι 30/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). Δήμητρας Σέργη «Διακοπτόμενες Ροές». Μέχρι 23/9

Πόλη Χρυσοχούς

Ξενοδοχείο Άνασσα & Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μαρίου-Αρσινόης. Κυριακή Κώστα «Ακαμαντίς | Head & Hand». Μέχρι 27/10

Αγία Νάπα

Κέντρο Σεφερικών Μελετών. Έκθεση «Προσφυγόσημο». Μέχρι 30/9

Πλάτρες

Πάνω Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Έκθεση με τίτλο «Key Change», στο οποίο τρεις σύγχρονοι καλλιτέχνες οι Φάνος Κυριάκου, Πήτερ Εραμιάν και Μαρία Σπίβακ προτείνουν μία σειρά από γλυπτά που ενεργοποιούν το Minerva. Μέχρι 10/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: My Big Fat Greek Wedding III, Retribution, The First Slam Dunk, The Nun II ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: The Equalizer 3, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (EN & GR), Oppenheimer, Barbie/+ Last Voyage of Demeter, Elemental, Meg 2: The Trench, Gran Turismo, Ladybug & Cut Noir (GR)

K-CINEPLEX Λευκωσίας (Prime, The Mall, Nicosia Mall), Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου – τηλ. 77778383/ RIO Nicosia Mall, Λεμεσού – τηλ. 25871410