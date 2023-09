ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Χώρα, Έχοντας ολοκληρώσει τις παραστάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος της Πολιτιστικής Αποκέντρωσης του Υφυπουργείου Πολιτισμού, o «Τσετσέ» του Λουίτζι Πιραντέλλο, σε σκηνοθεσία Μαρίας Μανναρίδου- Καρσερά θα δώσει μόνο έξι παραστάσεις στη Λευκωσία και μία στο Δάλι. Παίζουν: Βασίλης Παφίτης, Δημήτρης Αντωνίου, Σαββίνα Γεωργίου, 8.30μ.μ. 96147809 (16, 17, 18, 19/9 Λευκωσία, 20/9 Πανόραμα Δάλι)

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ, 4ο Φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙ+ Κινηματογράφου Κύπρου Queer Wave (8–17 Σεπτεμβρίου). Απόψε προβάλλεται το «Rurangi» του Νεοζηλανδού Max Currie (9μ.μ.), queerwave.com

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Λευκωσία, Αισχύλου 29, Έναρξη 2ου Κύκλος του Pop Up Theatre Project από την ομάδα Γιασεμίν, Θεατρικός Αυτοσχεδιασμός για Ενήλικες, για 12 συναντήσεις, Εμψύχωση: Δέσποινα Χρυσάνθου, Ναταλία Παναγιώτου, Άννη Σοφοκλέους (11, 18, 25/9, 2, 9, 16, 30/10, 6, 13, 20, 27/11, 4/12), 6.30μ.μ. 97681858

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Moυσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη (22128157). Έκθεση «Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας». Μέχρι 30/9

Άγιοι Ομολογητές, Ίδρυμα Λυσσαρίδη (99982421). «Βάσος Λυσσαρίδης – Φύση Κυπριακή». Μέχρι 4/12

Κυπριακό Μουσείο (22865854). «ΠΕΝΤΕ» με ιστορίες ανθρώπων από την αρχαιότητα. Μέχρι 17/9

Λεμεσός

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση Three Layers of Skin. Μέχρι 16/9

Exhibit8 (25212171). Μάρτα Σκέντι «Formy». Μέχρι 30/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). Δήμητρας Σέργη «Διακοπτόμενες Ροές». Μέχρι 23/9

Πόλη Χρυσοχούς

Ξενοδοχείο Άνασσα & Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μαρίου-Αρσινόης. Κυριακή Κώστα «Ακαμαντίς | Head & Hand». Μέχρι 27/10

Αγία Νάπα

Κέντρο Σεφερικών Μελετών. Έκθεση «Προσφυγόσημο». Μέχρι 30/9

Πλάτρες

Πάνω Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Έκθεση με τίτλο «Key Change», στο οποίο τρεις σύγχρονοι καλλιτέχνες οι Φάνος Κυριάκου, Πήτερ Εραμιάν και Μαρία Σπίβακ προτείνουν μία σειρά από γλυπτά που ενεργοποιούν το Minerva. Μέχρι 10/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: My Big Fat Greek Wedding III, Retribution, The First Slam Dunk, The Nun II ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: The Equalizer 3, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (EN & GR), Oppenheimer, Barbie/+ Last Voyage of Demeter, Elemental, Meg 2: The Trench, Gran Turismo, Ladybug & Cut Noir (GR)

K-CINEPLEX Λευκωσίας (Prime, The Mall, Nicosia Mall), Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου – τηλ. 77778383/ RIO Nicosia Mall, Λεμεσού – τηλ. 25871410