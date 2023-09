ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Alpha C.K. Art Gallery (22751325) . Η έκθεση με τίτλο «Στα βήματα των Μεγάλων Εικαστικών» της γαλλο-κύπριας εικαστικού Michele Ansermet Papadopoulos, περιλαμβάνει 20 νέους πίνακες μέσα από τους οποίους η καλλιτέχνης αποκαλύπτει έναν ζωντανό διάλογο μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης έκφρασης. Εγκαίνια στις 7.30 από την κ. Φωτεινή Παπαδοπούλου. Μέχρι 30/9

ΜΟΥΣΙΚΗ

12/9 Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς 8.30μ.μ., 13/9 Λεμεσός, Δημοτικό Θέατρο Ύψωνα 8.30μ.μ. Συναυλία του Φαίδρου Καβαλλάρη «Από την Λάπηθο στην Κίνα» με έργα του συνθέτη που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της δουλειάς του, από το 1972 μέχρι σήμερα. Από το νεανικό και αρμονικό Κουϊντέτο Ξύλινων Πνευστών (1972, το οποίο είχε την πρώτη του εκτέλεση στην Κίνα 1989, γεγονός που δίνει και τον τίτλο σ’ αυτή την επετειακή συναυλία) και από ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ–Τρία Τραγούδια (1965-1973) στα αυστηρά τυποποιημένα έργα “Αμφιδρομή” (1983) και “Εναλλάξ και Παράλληλα” (1984), από τον “Πυθικό Νόμο” (1986/90) στο “Κυπριακό Αρχαϊκό” (2001-2017) και σ’ ένα μικρό νέο έργο. Εισιτήρια soldoutticketbox.com και στην είσοδο τις μέρες των συναυλιών, τηλ. 99553174.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ, 4ο Φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙ+ Κινηματογράφου Κύπρου Queer Wave (8–17 Σεπτεμβρίου). Απόψε στις 7μ.μ. προβάλλεται το Who I am not σε σκηνοθεσία Tunde Skovran και στις 9μ.μ. οι ταινίες μικρού μήκους Stephen Cummins: A retrospective και Sex, Love and Loss. queerwave.com

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Moυσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη (22128157). Έκθεση «Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας». Μέχρι 30/9

Άγιοι Ομολογητές, Ίδρυμα Λυσσαρίδη (99982421). «Βάσος Λυσσαρίδης – Φύση Κυπριακή». Μέχρι 4/12

Κυπριακό Μουσείο (22865854). «ΠΕΝΤΕ» με ιστορίες ανθρώπων από την αρχαιότητα. Μέχρι 17/9

Λεμεσός

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση Three Layers of Skin. Μέχρι 16/9

Exhibit8 (25212171). Μάρτα Σκέντι «Formy». Μέχρι 30/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). Δήμητρας Σέργη «Διακοπτόμενες Ροές». Μέχρι 23/9

Πόλη Χρυσοχούς

Ξενοδοχείο Άνασσα & Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μαρίου-Αρσινόης. Κυριακή Κώστα «Ακαμαντίς | Head & Hand». Μέχρι 27/10

Αγία Νάπα

Κέντρο Σεφερικών Μελετών. Έκθεση «Προσφυγόσημο». Μέχρι 30/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: My Big Fat Greek Wedding III, Retribution, The First Slam Dunk, The Nun II ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: The Equalizer 3, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (EN & GR), Oppenheimer, Barbie/+ Last Voyage of Demeter, Elemental, Meg 2: The Trench, Gran Turismo, Ladybug & Cut Noir (GR)

K-CINEPLEX Λευκωσίας (Prime, The Mall, Nicosia Mall), Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου – τηλ. 77778383/ RIO Nicosia Mall, Λεμεσού – τηλ. 25871410