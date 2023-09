ΘΕΑΤΡΟ

17/09/2023 Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας, 18/09/2023 Δημοτικό Κηποθέατρο Λεμεσού – Μάριος Τόκας, 19/09/2023 Αμφιθέατρο Σχολής Τυφλών. Η κωμωδία «Άντρες με τα όλα τους» έρχεται στην Κύπρο από την Ελλάδα σε σκηνοθεσία και απόδοση – διασκευή κειμένου της Θέμις Μαρσέλλου. Οι άντρες: Αντώνης Λουδάρος, Σωτήρης Καλυβάτσης,: Γιώργος Γαλίτης, Ησαΐας Ματιάμπα, Θανάσης Πατριαρχέας, Έντι Ντάνιελ Νούρκα. Οι γυναίκες: Ελένη Καρακάση, Σοφία: Παρθένα Χοροζίδου, Ιζαμπέλλα Φούλοπ και η Κάβουρα Βασιλική. 8.30μ.μ. tickethour.com.cy και όλα τα ACS couriers

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας. «Μια μέλισσα τον Αύγουστο» του Θοδωρή Αθερίδη σε σκηνοθεσία Πέτρου Χαραλάμπους από το θέατρο Ένα. Το έργο στη συνέχεια θα ανεβαίνει στο θέατρο Ένα κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 8.30μ.μ. και Κυριακή 7.30μ.μ. 22893531

Λευκωσία, Έγκωμη, The little worry people art and drama studio. “H κουκουβάγια που ζήλευε…” σε σκηνοθεσία Αντρέϊ Κρουπά. Η παράσταση έχει στόχο να βοηθήσει τα παιδιά να απαλλαγούν από το αρνητικό συναίσθημα της ζήλειας. Παίζει η Νικολέττα Χριστοφόρου. 11π.μ. τηλ. 99358663, 99621669, 22590197

Λευκωσία, Flea Theatre, θεατρική ομάδα Αστρολάβος, «Αλώπηξ ή Αλεπού» παιδική παράσταση βασισμένη σε μύθους του Αισώπου σε σκηνοθεσία Σάββα Μυλωνά, με τις Χριστιάνα Λάρκου, Ιωάννα Κορδάτου κ.ά. 11π.μ. Παραστάσεις: 1, 8, 15, 22, 29/10, 11π.μ.

Λευκωσία, Θέατρο Χώρα, Έχοντας ολοκληρώσει τις παραστάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος της Πολιτιστικής Αποκέντρωσης του Υφυπουργείου Πολιτισμού, o «Τσετσέ» του Λουίτζι Πιραντέλλο, σε σκηνοθεσία Μαρίας Μανναρίδου- Καρσερά θα δώσει μόνο έξι παραστάσεις στη Λευκωσία και μία στο Δάλι. Παίζουν: Βασίλης Παφίτης, Δημήτρης Αντωνίου, Σαββίνα Γεωργίου, 8.30μ.μ. 96147809 (επόμενες 18, 19/9 Λευκωσία, 20/9 Πανόραμα Δάλι)

Λάρνακα, Θέατρο Σκάλα, «Ποιος είναι ο κύριος Σμιτ;» του Γάλλου κωμωδιογράφου Σεμπαστιάν Τιερί σε σκηνοθεσία Νεχίρ Ντεμιρέλ, με πρωταγωνιστές τους Νικόλα Δημητρίου, Βαλεντίνα Νικολάου, Κωνσταντίνο Γαβριήλ κ.ά. κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8.30μ.μ. (μέχρι 1η Οκτωβρίου), 7 & 8/10 WhereHaus 612, Λευκωσία, 24652800, Τickethour

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΟΡΟΥ

Λευκωσία, Στέγη Χορού. 10:30 – 11:15, oικογένειες με παιδιά 2-3 ετών. 15:00 – 16:15, oικογένειες με παιδιά 4-9 ετών. Τα εργαστήρια Move Together καλούν γονείς και παιδιά να χορέψουν, να πειραματιστούν με τις αισθήσεις τους και να ανακαλύψουν το πως σχηματίζουμε σχέσεις μέσα από τη δημιουργική κίνηση. Τα εργαστήρια έχουν σχεδιαστεί και θα διεξάγονται από την εκπαιδευτικό χορού Ζωή Γιωργαλλή. 22780960 / 94049121/ [email protected]

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Λευκωσία, Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο. Ξεναγήσεις στην πόλη της Λευκωσίας σε ειδικά διαμορφωμένες αρχιτεκτονικές διαδρομές οργανώνουν από σήμερα ο Σύνδεσμος Φίλων του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας και της Λεβεντείου Πινακοθήκης και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Με αφετηρία το εμβληματικό κτήριο του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας, το κοινό θα περπατήσει στις γειτονιές του Μουσείου εστιάζοντας το βλέμμα σε κτίσματα του μοντέρνου αρχιτεκτονικού κινήματος της πρωτεύουσας, 10.30π.μ., τηλ. 22661475

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

14-17 Σεπτεμβρίου. Λευκωσία, Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Καλλιπόλεως. Διεθνές συνέδριο με τίτλο “Greek books in the sixteenth century between Venice and the eastern Mediterranean” διοργανώνει το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Τμήμα Ουμανιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Τορίνου. https://www.ucy.ac.cy/bmg/, τηλ. 22893870, 22894302

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

15-18 Σεπτεμβρίου, Λάρνακα, εξέδρα Φοινικούδων. Πεντακόσιοι χορωδοί με παραδοσιακά ακούσματα, 400 χορευτές, φιλαρμονικές και μαζορέτες από Σλοβενία και Κύπρο συμμετέχουν στο 16ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, Χορωδιών και Μπαντών, 8μ.μ.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Άλωνα, Αίθουσα εκδηλώσεων «Ανδρέα Αργυρού». Σπάνιες φωτογραφίες από την εκκλησία της Παναγίας Κανακαριάς στην κατεχόμενη Λυθράγκωμη εκτίθενται σε έκθεση που παρουσιάζεται στην κοινότητα της Άλωνας. Οι φωτογραφίες λήφθηκαν από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ μετά τη συντήρηση του μνημείου το 1970. Διάρκεια: Μέχρι 30 Νοεμβρίου

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Στα βήματα των Μεγάλων Εικαστικών» της γαλλο-κύπριας εικαστικού Michele Ansermet Papadopoulos. Μέχρι 30/9

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Moυσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη (22128157). Έκθεση «Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας». Μέχρι 30/9

Άγιοι Ομολογητές, Ίδρυμα Λυσσαρίδη (99982421). «Βάσος Λυσσαρίδης – Φύση Κυπριακή». Μέχρι 4/12

Κυπριακό Μουσείο (22865854). «ΠΕΝΤΕ» με ιστορίες ανθρώπων από την αρχαιότητα. Μέχρι 17/9

Κυπριακό Μουσείο. «Στον Ίδιο Τόπο». Έκθεση με υδατογραφίες της Κατερίνας Ατταλίδου. Μέχρι 1/11

Λεμεσός

Exhibit8 (25212171). Μάρτα Σκέντι «Formy». Μέχρι 30/9

Lumière (25 34 41 41). Έκθεση έργων τριών ζωγράφων της Κορνήλια Μπίερ, Ινέζ Ντραμίνεζ και Κάρμεν Κοζάρ. Μέχρι 7/10.

Eins (99 522977). «Mirrors everything, reflects nothing» του Σάββα Θεοφάνους. Μέχρι 14/10

Μορφή (99345474). Έκθεση του Φρίξου Παπαντωνίου. Μέχρι 28/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). Δήμητρας Σέργη «Διακοπτόμενες Ροές». Μέχρι 23/9

Πόλη Χρυσοχούς

Ξενοδοχείο Άνασσα & Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μαρίου-Αρσινόης. Κυριακή Κώστα «Ακαμαντίς | Head & Hand». Μέχρι 27/10

Αγία Νάπα

Κέντρο Σεφερικών Μελετών. Έκθεση «Προσφυγόσημο». Μέχρι 30/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: A Haunting in Venice, The Inseparables. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: The Nun II, Retribution, Oppenheimer, My Big Fat Greek Wedding, The Equalizer 3, Barbie, TMNT: Mutant Mayhem.

K-CINEPLEX Λευκωσίας (Prime, The Mall, Nicosia Mall), Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου – τηλ. 77778383, RIO Nicosia Mall, Λεμεσού – τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Ladybag & Cat Noir, Elemental, Gran Turismo, Meg 2 (RIO Nicosia Mall).