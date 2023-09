ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας. Δύο καταξιωμένες ερμηνεύτριες, η ποντιακής καταγωγής Μήδεια Χρυσουλίδου και η κυπριακής καταγωγής Άννα Μοσφίλη, με την επιμέλεια του καταξιωμένου βιρτουόζου βιολιστή Κυριάκου Γκουβέντα παρουσιάζουν την μουσική παράσταση Καναρίνι μου – Ολμάζ. Τα τραγούδια και οι οργανικοί σκοποί που θα ακουστούν προέρχονται από την Μικρά Ασία, με έμφαση στις περιοχές της Καππαδοκίας και του Πόντου, αλλά και της Κύπρου. 8.30μ.μ. 22894531

Αγία Νάπα, Κεντρική Πλατεία. Ένα πλούσιο πρόγραμμα με μουσική, εκθέσεις, χορό και άλλες εκδηλώσεις παρουσιάζει το 39ο Διεθνές Φεστιβάλ Αγίας Νάπας που αρχίζει σήμερα και θα διαρκέσει ως τις 24 Σεπτεμβρίου. Το φεστιβάλ σήμερα περιλαμβάνει μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ανάδυση» Παραλιμνίου, τον Πολιτιστικό Όμιλο «Γιασούμεια» Δάσους Άχνας, τον Χορευτικό Όμιλο Δήμου Αγίας Νάπας και το Χορευτικό Συγκρότημα «Κίμων Ξυλοτύμπου.

Λευκωσία, Πλατεία Φανερωμένης. Η 21η Σεπτεμβρίου, έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ και ο Σύνδεσμος ΙΘΑΚΗ πραγματοποιεί εκδήλωση με μουσικές δράσεις και παζαράκι, 7μ.μ.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον. Προβολή της βραβευμένης με τον Χρυσό Φοίνικα για το 2023 στις Κάννες ταινία της Ζιστίν Τριέ «Ανατομία μιας Πτώσης» (Anatomie D’ Une Chute). 21 Σεπτεμβρίου- 4 Οκτωβρίου, καθημερινές προβολές 8.30μ.μ. 23/9 στις 6μ.μ. 27/9 δεν θα προβληθεί, pantheon-theatre.com

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ

Λευκωσία, Αίθουσα Τελετών του ΠΚ, στην Καλλιπόλεως. Σε Επίτιμο Διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου αναγορεύεται ο Κύπριος επιστήμονας Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα της Ιστορίας των Πολιτικών Θεωριών. Θα γίνει παρουσίαση του έργου του τιμωμένου από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής, Πέτρο Παπαπολυβίου και ανάγνωση του Ψηφίσματος από τον ίδιο. Ο Πασχάλης Κιτρομηλίδης θα παρουσιάσει ομιλία με τίτλο «Πανεπιστημιακή παιδεία και κυπρολογική έρευνα», 7μ.μ. 22894305/47.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Στα βήματα των Μεγάλων Εικαστικών» της γαλλο-κύπριας εικαστικού Michele Ansermet Papadopoulos. Μέχρι 30/9

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Moυσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη (22128157). Έκθεση «Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας». Μέχρι 30/9

Άγιοι Ομολογητές, Ίδρυμα Λυσσαρίδη (99982421). «Βάσος Λυσσαρίδης – Φύση Κυπριακή». Μέχρι 4/12

Κυπριακό Μουσείο. «Στον Ίδιο Τόπο». Έκθεση με υδατογραφίες της Κατερίνας Ατταλίδου. Μέχρι 1/11

Λεμεσός

Exhibit8 (25212171). Μάρτα Σκέντι «Formy». Μέχρι 30/9

Lumière (25 34 41 41). Έκθεση έργων τριών ζωγράφων της Κορνήλια Μπίερ, Ινέζ Ντραμίνεζ και Κάρμεν Κοζάρ. Μέχρι 7/10.

Eins (99 522977). «Mirrors everything, reflects nothing» του Σάββα Θεοφάνους. Μέχρι 14/10

Μορφή (99345474). Έκθεση του Φρίξου Παπαντωνίου. Μέχρι 28/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). Δήμητρας Σέργη «Διακοπτόμενες Ροές». Μέχρι 23/9

Πόλη Χρυσοχούς

Ξενοδοχείο Άνασσα & Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μαρίου-Αρσινόης. Κυριακή Κώστα «Ακαμαντίς | Head & Hand». Μέχρι 27/10

Αγία Νάπα

Κέντρο Σεφερικών Μελετών. Έκθεση «Προσφυγόσημο». Μέχρι 30/9

Άλωνα

Αίθουσα εκδηλώσεων «Ανδρέα Αργυρού». Έκθεση με σπάνιες φωτογραφίες από την εκκλησία της Παναγίας Κανακαριάς στην κατεχόμενη Λυθράγκωμη. Οι φωτογραφίες λήφθηκαν από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ μετά τη συντήρηση του μνημείου το 1970. Μέχρι 30/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Expendables, Mavka the Forest Song, After Everything 5. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: A Haunting in Venice, The Inseparables, The Nun II, My Big Fat Greek Wedding, The Equalizer 3, Barbie, TMNT: Mutant Mayhem.

K-CINEPLEX Λευκωσίας (Prime, The Mall, Nicosia Mall), Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου – τηλ. 77778383, RIO Nicosia Mall, Λεμεσού – τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Oppenheimer, Ladybag & Cat Noir (RIO Λεμεσού).