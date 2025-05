ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Λεμεσός, Γκαλερί Eins (99522977). Εγκαίνια: 8μ.μ. Ατομική έκθεση του Σωκράτη Σωκράτους παρουσιάζει για πρώτη φορά η γκαλερί Eins. Το αλουμίνιο δεν είναι απλώς το εικαστικό μέσο για τη νέα δουλειά του Σωκράτη Σωκράτους· είναι το φάντασμα που στοιχειώνει τον καλλιτέχνη και το φάσμα δυνατοτήτων που δραματοποιεί μέσα στο «Χαλί». Μέχρι 5 Ιουλίου

Λεμεσός, οικογενειακό σπίτι Λουκίας Νικολαΐδου, Ειρήνης 65. Εγκαίνια: 6μ.μ. Η έκθεση «Ανατέλλων Αστήρ, Λουκία Νικολαΐδου» παρουσιάζεται στο σπίτι όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε η Κύπρια μοντέρνα ζωγράφος, στην οδό Ειρήνης 65 στη Λεμεσό. Η έκθεση, σε επιμέλεια Ευαγόρα Βανέζη και Χριστίνας Λάμπρου, παρουσιάζεται με τη δημιουργία ενός βιωματικού χώρου παρατήρησης και αναστοχασμού με επίκεντρο τα έργα της Λουκίας Νικολαΐδου (1909 – 1994). Διάρκεια: 16-18 Μαΐου & 23-25 Μαΐου.

Λεμεσός, Eins Gallery (99 522977). Μια νέα σειρά επιτοίχιων γλυπτών παρουσιάζει ο Λεόντιος Τουμπουρής στην έκθεση Porous Defense Practices για το Vima Art Fair. Μέχρι 18/5

Λεμεσός, Vima Art Fair. Έργα του Βαλεντίνου Χαραλάμπους παρουσιάζει η γκαλερί Stand in Line – Art Space στο πλαίσιο της φουάρ Vima Art. Μέχρι 18/5

Λευκωσία, γκαλερί Αποκάλυψη (22300150).Εγκαίνια: 7μ.μ. Στην ατομική έκθεση της Άννας Κακουλλή με τίτλο «Νήματα- Ανάγλυφα μνήμης» μέσα από κάθε γραμμή κάθε αποτύπωμα της πένας και κάθε στρώση χρώματος, ξεδιπλώνονται νήματα που ενώνουν το ορατό με το αόρατο και το όνειρο με το φυσικό τοπίο σε ένα ανάγλυφο μνήμης. Διάρκεια: μέχρι 31 Μαΐου

Λεμεσός, Αποθήκες Παπαδάκη (25 877 784). 7μ.μ. Τελετή απονομής βραβείων και έκθεση φωτογραφίας του παγκύπριου διαγωνισμού φωτογραφίας «Τα ίχνη της γαλλικής πολιτιστικής παρουσίας στην Κύπρο», οργανώνουν η Alliance Française Λεμεσού και η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (παράρτημα Λεμεσού).

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Το θέμα «Σιδεράδες και μασόνοι: Η περίπτωση του Νίκου Εγγονόπουλου» πραγματεύεται η 5η τηλεδιάλεξη του 6ου Κύκλου της Σειράς Τηλεδιαλέξεων «Γλώσσα, Λογοτεχνία, Γραμματισμοί», τον οποίο διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ). Ομιλήτρια είναι η Δρ Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η διάλεξη θα μεταδοθεί διαδικτυακά στις 7μ.μ.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «La herencia de Flora» στο πλαίσιο του φεστιβάλ Ιβηροαμερικανικού κινηματογράφου, 8μ.μ.

ΘΕΑΤΡΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, 8.30μ.μ. Με τον διακεκριμένο Νορβηγό τσελίστα Έιβιντ Γκίμσε συμπράττει η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου στο περίφημο «Κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα» του Έντουαρντ Έλγκαρ. Τις συναυλίες οι οποίες συνδυάζουν το έργο του Έλγκαρ με την «1η Συμφωνία» του Γιοχάνες Μπραμς, διευθύνει η Πολωνέζα μαέστρος Κίνγκα Γκλοβάτσκα. cyso.interticket.com

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΕΛΙΟΥ

Λευκωσία, Σκαλί Αγλαντζιάς. Το Φεστιβάλ Γέλιου είναι ένα all inclusive φεστιβάλ που στόχο έχει να προσδώσει γέλιο σε μικρούς και μεγάλους. Πέμπτη 15- Κυριακή 18 Μαΐου, 5μ.μ.-12 Εισιτήρια: Sold Out Tickets

ΔΙΑΛΕΞΗ

Λευκωσία, Θέατρο Ένα. Διάλεξη με θέμα «Η μεταφορά ενός λογοτεχνικού έργου στο θέατρο» από τον συγγραφέα Δημήτρη Καραγιάννη και τον σκηνοθέτη Αντρέα Χριστοδουλίδη 7.30μ.μ.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Φωτοδός. Έκθεση φωτογραφίας του αρχιτέκτονα Ζήνωνα Σιερεπεκλή με τίτλο «Πανομοιότυπα Μέχρι 21/5.

koraï project space. «Bougainvilleas» της Ντέμπορα Ντελμάρ. Μέχρι 14/6

Γκαλερί Κ (22341122). Έκθεση κεραμικής με τίτλο «Διάλογοι με Πηλό II» με 217 κεραμικά έργα. Μέχρι 23/5.

Isnotgallery (99569498). Έκθεση με τίτλο «UFO: Robots Attack- Οι φλεγόμενες πετσέτες της Camille και του Nikita». Μέχρι 17/5

Marginalia (99657080). «Unapologetic» της Αννίτας Καλημέρη. Μέχρι 31/5

Γκλόρια (22762605). «Αναμνήσεις από το παρόν» της Νίτσας Χατζηγεωργίου. Μέχρι 17/5.

Λεβέντειος Πινακοθήκη- Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων (22668838). Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9.

Art Seen (22006624). Έκθεση του Βασίλη Ζωγράφου και της Βίκυς Περικλέους με τίτλο « The unsettling event of an enigma». Μέχρι 19/5

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας- Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων (22661475). Έκθεση με τίτλο «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers / Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/09/2025.

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών- Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Έκθεση του Ρήνου Στεφανή και του Σουμέρ Ερέκ. Μέχρι 31/5

The Edit Gallery (25251710). Ομαδική έκθεση «Future in the Past». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Στην εξέλιξη της μοντερνιστικής αρχιτεκτονικής στην Κύπρο εμβαθύνει η έκθεση με τίτλο «Τέκτων». Παρουσιάζεται το έργο των μηχανικών αρχιτεκτόνων Ανδρέα Παπαδόπουλου και του Φοίβου Πολυδωρίδη. Μέχρι 27/7.

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). Έκθεση «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Πάφος

Χάνι του Ιμπραήμ (99486616). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Μήτηρ Απάντων Γαία». Μέχρι 18/5

Αρχαιολογικό Μουσείο (26955801). Στην έκθεση με τίτλο «Πώς ἐκινεῖτο» (How She Moved). συμμετέχουν οι καλλιτέχνιδες Κατερίνα Νεοφυτίδου και Γκρέις Σβιντ και η ποιήτρια Στέλλα Βοσκαρίδου. Μέχρι 29/5