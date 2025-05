ΜΟΥΣΙΚΗ

Βάβλα, Διάφορες τοποθεσίες, 5μ.μ.- 12. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το μικρό χωριό της Βάβλας με τους 50 κατοίκους της φιλοξενεί τον ανανεωμένο «Μουσικό Περίπατο». Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Alexis Sunder, Androula, Βυζαντινή χορωδία «Κοσμάς ο Μελωδός», Hayat Sebep & Cemre Arca, Gaba Project, Το Κάλεσμα, Kazandibi, Mande Drummers, Pelva Naik (Ινδία), Λεφτοκάρυα (Ελλάδα). Παράλληλα φιλοξενείται έκθεση των ζωγράφων κατοίκων του χωριού. , 99941100. Είσοδος ελεύθερη.

Λευκωσία, Κέντρο Τεχνών Κάνθου, 8µ.µ. . Ρεσιτάλ τραγουδιού και πιάνου. Θα τραγουδήσει ο νεαρός βαρύτονος, Ανδρέας Ζένιος, ο οποίος ζει στην Βιέννη και τραγουδά συχνά στην χορωδία και όχι µόνο της Κρατικής Όπερας Βιέννης. Στο πιάνο ο Άγις Ιωαννίδης και η Ισπανίδα πιανίστα, Ángeles Inglesias. 96334876

Λεμεσός, ΕΘΑΛ, 6μ.μ. & 9μ.μ.. Η Χορωδία Amalgamation γιορτάζει την 10η επέτειο της με την παράσταση CLAY – ΠΗΛΟΣ. Περιλαμβάνει την καλλιτεχνική σύμπραξη με τον καταξιωμένο κύπριο κεραμίστα Σωκράτη Πετρίδη, ο οποίος ενσωματώνει στοιχεία παραδοσιακής κεραμικής στη μουσική παράσταση, καθώς και με τον συνθέτη Γιώργο Καλογήρου και τον ενορχηστρωτή Ερμή Μιχαήλ 96300323

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λευκωσία, ARTos House, 7μ.μ. Φεστιβάλ Κινηματογράφου για τη Διαφορετικότητα. ‘’Music for Films’’ live με την Άντρη Ηρακλέους και τον Κυριάκο Χαραλάμπους. 7.50μ.μ.: Προβολή ταινίας: Africa Star, του Άδωνι Φλωρίδη. 10μ.μ.: Προβολή ταινίας: Rosemarie, του Άδωνι Φλωρίδη. 96130158.

ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Λευκωσία, Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – Majestic, 10.30π.μ. Διεθνής Ημέρα Μουσείων. “Bodies in Motion”: Μουσικοχορευτική παράσταση για οικογένειες με παιδιά από 1 έτους σε χορογραφία Ζωής Γιωργαλλή. 22809801. Την ίδια μέρα παρουσιάζεται η εκδήλωση «Χάρτινα Ταξίδια». Μια περιπατητική, διαδραστική παράσταση για οικογένειες με παιδιά από 4 ετών. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να εμπλακούν βιωματικά στον διάλογο του έργου «Υπέρβασις» του Νίκου Κουρούσιη με το ποίημα «Αισθήματα βάρκας» του Κυριάκου Χαραλαμπίδη. 5.30 μ.μ.

Μαζωτός, Μουσείο Κώστα Αργυρού. Συναυλία για την Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων: Νησιώτικο, Μικρασιάτικο και Κυπριακό τραγούδι 7.30μ.μ. 24433335

ΘΕΑΤΡΟ

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο. H performance «What happens to me is written up there/ Αυτό που μου συμβαίνει είναι γραμμένο εκεί πάνω», είναι μέρος της νέα έκθεσης της Μαρίας Λοϊζίδου με τίτλο, ‘Νewcomers / Έφθασαν μόλις’, στο Pylon Art & Culture, στις Πλάτρες, 7μ.μ.-10μ.μ.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον. Η ταινία «All we imagine as light» σε σκηνοθεσία Παγιάλ Καπάντια μας μεταφέρει στη Βομβάη, όπου η ρουτίνα μιας νοσοκόμας ταράζεται όταν λαμβάνει ένα απροσδόκητο δώρο από τον σύζυγό της. 17/18/20/21/22 Μαϊου 20:30. 17 Μαϊου 18:00 και 20:30. 18 Μαϊου 18.00 και 20:30. Με Αγγλικούς και Ελληνικούς υπότιτλους. Διάρκεια: 110′ pantheon-theatre.com

ΔΙΑΛΕΞΗ

Λεμεσός, Παλιά Αποθήκη Χαρουπιών Ίδρυμα PSI. Διάλεξη του Dr Sergey Nikitin-Rimsky με θέμα «Paraboloid of Limassol and the Men Behind It». Η διάλεξη, στο πλαίσιο της έκθεσης ΤΕΚΤΟΝ, θα επικεντρωθεί στην αρχιτεκτονική δομή του κτιρίου της αποθήκης χαρουπιού και στον μοντερνισμό στη Λεμεσό. 6μ.μ.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). «Νήματα- Ανάγλυφα μνήμης» της Άννας Κακουλλή. Μέχρι 31/5

Φωτοδός. Έκθεση φωτογραφίας του αρχιτέκτονα Ζήνωνα Σιερεπεκλή με τίτλο «Πανομοιότυπα Μέχρι 21/5.

koraï project space. «Bougainvilleas» της Ντέμπορα Ντελμάρ. Μέχρι 14/6

Γκαλερί Κ (22341122). Έκθεση κεραμικής με τίτλο «Διάλογοι με Πηλό II» με 217 κεραμικά έργα. Μέχρι 23/5.

Isnotgallery (99569498). Έκθεση με τίτλο «UFO: Robots Attack- Οι φλεγόμενες πετσέτες της Camille και του Nikita». Μέχρι 17/5

Marginalia (99657080). «Unapologetic» της Αννίτας Καλημέρη. Μέχρι 31/5

Γκλόρια (22762605). «Αναμνήσεις από το παρόν» της Νίτσας Χατζηγεωργίου. Μέχρι 17/5.

Λεβέντειος Πινακοθήκη- Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων (22668838). Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9.

Art Seen (22006624). Έκθεση του Βασίλη Ζωγράφου και της Βίκυς Περικλέους με τίτλο « The unsettling event of an enigma». Μέχρι 19/5

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας- Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων (22661475). Έκθεση με τίτλο «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Eins (99522977). Ατομική έκθεση του Σωκράτη Σωκράτους. Μέχρι 5/7

Οικογενειακό σπίτι Λουκίας Νικολαΐδου, Ειρήνης 65. Έκθεση με τίτλο «Ανατέλλων Αστήρ, Λουκία Νικολαΐδου». Διάρκεια: 16-18 Μαΐου & 23-25 Μαΐου.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers / Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/09/2025.

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών- Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Έκθεση του Ρήνου Στεφανή και του Σουμέρ Ερέκ. Μέχρι 31/5

The Edit Gallery (25251710). Ομαδική έκθεση «Future in the Past». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Στην εξέλιξη της μοντερνιστικής αρχιτεκτονικής στην Κύπρο εμβαθύνει η έκθεση με τίτλο «Τέκτων». Παρουσιάζεται το έργο των μηχανικών αρχιτεκτόνων Ανδρέα Παπαδόπουλου και του Φοίβου Πολυδωρίδη. Μέχρι 27/7.

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). Έκθεση «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Πάφος

Χάνι του Ιμπραήμ (99486616). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Μήτηρ Απάντων Γαία». Μέχρι 18/5

Αρχαιολογικό Μουσείο (26955801). Στην έκθεση με τίτλο «Πώς ἐκινεῖτο» (How She Moved). συμμετέχουν οι καλλιτέχνιδες Κατερίνα Νεοφυτίδου και Γκρέις Σβιντ και η ποιήτρια Στέλλα Βοσκαρίδου. Μέχρι 29/5