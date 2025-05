ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Λευκωσία, Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). Εγκαίνια: 6.30μ.μ. Η αφηγηματική έκθεση «Υδάτινα αφηγήματα» (Reading waters) περιλαμβάνει έργα τέχνης που σχετίζονται με το νερό όπως αυτό παρουσιάζεται μέσα στα έργα της Κυπριακής Συλλογής της Λεβεντείου Πινακοθήκης και καλλιτεχνικά βιβλία με έμπνευση το ποτάμι του Πεδιαίου που έχουν δημιουργηθεί από φοιτητές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Διάρκεια: μέχρι 5 Ιουνίου

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Οικία Διευθυντή, Αγγλική Σχολή, 8.30μ.μ. Η Alpha Square συνεχίζει τις παραστάσεις με το έργο του Ρόναλντ Χάργουντ «Παίρνοντας θέση» σε σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου, που εστιάζει στη ζωή του διάσημου μαέστρου Βίλχελμ Φουρτβένγκλερ κατά την περίοδο της αποναζιστικοποίησης. Παίζουν: Ανδρέας Αραούζος, Βαρνάβας Κυριαζής, Χάρης Αττώνης, Παναγιώτα Παπαγεωργίου, Γιώργος Ευαγόρου και Μαρίλια Χαριδήμου. Παραστάσεις: Τετάρτη- Κυριακή, μέχρι 8/6 Διάρκεια: 110’ ticketmaster.cy

Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Η κωμωδία «Βότκα μολότοφ», βασισμένη στη διασκευή του Νιλ Σάιμον πάνω στα διηγήματα του Άντον Τσέχοφ, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Εισιτήρια: Ticketmaster.cy και ACS Couriers. Επόμενες: 22/5 Λευκωσία

Λευκωσία, Περιβόλι- Κρόνου 42, Στρόβολος, 8μ.μ. Το έργο «Δωδέκατη Νύχτα ή Ό,τι προτιμάτε» του Σαίξπηρ παρουσιάζει μέσα στο Περιβόλι, η Open Arts σε σκηνοθεσία της Αθηνάς Κάσιου. Επόμενες: 22, 23, 24, 25 Μαΐου. Εισιτήρια: 99461186, more.com

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου, 6μ.μ. & 8μ.μ. Φεστιβάλ Κινηματογράφου για τη Διαφορετικότητα, προβολή ταινίας «How to tell a secret» των Άννα Ρότζερς & Σον Νταν. Ακολουθεί προβολή της ταινίας «Divertimento» της Μαρία Καστίγ- Μενσιόν- Σαρ

Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30μ.μ. Η ταινία «All we imagine as light» σε σκηνοθεσία Παγιάλ Καπάντια μας μεταφέρει στη Βομβάη, όπου η ρουτίνα μιας νοσοκόμας ταράζεται όταν λαμβάνει ένα απροσδόκητο δώρο από τον σύζυγό της. 21/ 22 Μαΐου. Με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους. Διάρκεια: 110′ pantheon-theatre.com

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Γκλόρια (22762605). Κατερίνα Ξενοφώντος «3650 Βήματα». Μέχρι 11/6

Αποκάλυψη (22300150). «Νήματα- Ανάγλυφα μνήμης» της Άννας Κακουλλή. Μέχρι 31/5

Φωτοδός. Έκθεση φωτογραφίας του αρχιτέκτονα Ζήνωνα Σιερεπεκλή με τίτλο «Πανομοιότυπα Μέχρι 21/5

koraï project space. «Bougainvilleas» της Ντέμπορα Ντελμάρ. Μέχρι 14/6

Γκαλερί Κ (22341122). Έκθεση κεραμικής με τίτλο «Διάλογοι με Πηλό II» με 217 κεραμικά έργα. Μέχρι 23/5

Marginalia (99657080). «Unapologetic» της Αννίτας Καλημέρη. Μέχρι 31/5

Λεβέντειος Πινακοθήκη- Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων (22668838). Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας- Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων (22661475). Έκθεση με τίτλο «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Lumière (25344141). «Ταξίδι Νέας Αρχής» των Σύρων καλλιτεχνών Ναουάρ Σαρτούχ και Ιμάντ Χαμπάμπ. Μέχρι 3/6

Eins (99522977). Ατομική έκθεση του Σωκράτη Σωκράτους. Μέχρι 5/7

Οικογενειακό σπίτι Λουκίας Νικολαΐδου, Ειρήνης 65. «Ανατέλλων Αστήρ, Λουκία Νικολαΐδου». Διάρκεια: 16-18 Μαΐου & 23-25 Μαΐου.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών- Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Έκθεση Ρήνου Στεφανή και Σουμέρ Ερέκ. Μέχρι 31/5

The Edit Gallery (25251710). Ομαδική έκθεση «Future in the Past». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. «Τέκτων». Παρουσιάζεται το έργο των μηχανικών αρχιτεκτόνων Ανδρέα Παπαδόπουλου και Φοίβου Πολυδωρίδη. Μέχρι 27/7

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Πάφος

Αρχαιολογικό Μουσείο (26955801). Στην έκθεση με τίτλο «Πώς ἐκινεῖτο» (How She Moved). συμμετέχουν οι καλλιτέχνιδες Κατερίνα Νεοφυτίδου και Γκρέις Σβιντ και η ποιήτρια Στέλλα Βοσκαρίδου. Μέχρι 29/5