ΜΟΥΣΙΚΗ

Λάρνακα, Παττίχειο Αμφιθέατρο, 8.30μ.μ. Η παράσταση- θρύλος «Όμορφη Πόλη» προς τιμήν του Μίκη Θεοδωράκη , την οποία σκηνοθέτησε ο Γιώργος Βάλαρης, έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο. Τραγουδούν οι Μανώλης Μητσιάς, Δημήτρης Μπάσης και Γιώτα Νέγκα. Ερμηνεύουν: Λυδία Κονιόρδου και Μιχάλης Σαράντης. Εισιτήρια: Sold Out Tickets. Επόμενες: 23/5 Λεμεσός, Κηποθέατρο, 24 & 25/5 Λευκωσία, Σκαλί Αγλαντζιάς

Πάφος, Τεχνόπολις 20, 8μ.μ. Ο καταξιωμένος Κύπριος πιανίστας Μανώλης Νεοφύτου προτείνει ένα σόλο ρεσιτάλ πιάνου, με έργα των Μπαχ, Σοπέν, Σκριάμπιν, Λιάντοφ, Τσαϊκόφσκι/ Πλέτνιεφ, Ραχμάνινοφ, Σοστακόβιτς, Ανδρονίκου και Χατζιδάκι, 70002420, technopolis20.com

ΧΟΡΟΣ

Λευκωσία, Στέγη Χορού, Έναρξη για το φεστιβάλ χορού και παραστατικών τεχνών On Bodies 2025 με θέμα «Ανθεκτικότητα», που διοργανώνει η Στέγη Χορού Λευκωσίας. Πρόγραμμα: 10π.μ. Εργαστήρι με τον Σατόσι Κούντο «Motion Qualia» (120’), 5.30μ.μ. (κήπος) Interference net. «Συνάντηση στον Άγιον Αντρέα» (150’), (σκηνή) Αχμέντ Ελ Γκέντι «i feel you like the moon feels the earth» (45’)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Λευκωσία, Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Έργα δυο σπουδαίων καλλιτεχνών, της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-) παρουσιάζει η έκθεση με τίτλο «Συνύπαρξη». Διάρκεια: μέχρι 20 Δεκεμβρίου

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Οικία Διευθυντή, Αγγλική Σχολή, 8.30μ.μ. Η Alpha Square συνεχίζετι τις παραστάσεις με το έργο του Ρόναλντ Χάργουντ «Παίρνοντας θέση» σε σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου, που εστιάζει στη ζωή του διάσημου μαέστρου Βίλχελμ Φουρτβένγκλερ κατά την περίοδο της αποναζιστικοποίησης. Παίζουν: Ανδρέας Αραούζος, Βαρνάβας Κυριαζής, Χάρης Αττώνης, Παναγιώτα Παπαγεωργίου, Γιώργος Ευαγόρου και Μαρίλια Χαριδήμου. Παραστάσεις: Τετάρτη- Κυριακή, μέχρι 8/6 Διάρκεια: 110’ ticketmaster.cy

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, 8.30μ.μ. Η κωμωδία «Βότκα μολότοφ», βασισμένη στη διασκευή του Νιλ Σάιμον πάνω στα διηγήματα του Άντον Τσέχοφ, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Εισιτήρια: Ticketmaster.cy και ACS Couriers

Λευκωσία, Περιβόλι- Κρόνου 42, Στρόβολος, 8μ.μ. Το έργο «Δωδέκατη Νύχτα ή Ό,τι προτιμάτε» του Σαίξπηρ παρουσιάζει μέσα στο Περιβόλι, η Open Arts σε σκηνοθεσία της Αθηνάς Κάσιου. Επόμενες: 23, 24, 25, 28, 29, 30 Μαΐου & 1η Ιουνίου. Εισιτήρια: 99461186, more.com

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Λεμεσός, Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, 7.30μ.μ. Το Βιβλιοτρόπιο φιλοξενεί μια από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της λογοτεχνίας του παράδοξου και του φανταστικού, την Ιωάννα Μπουραζοπούλου, για μια συνομιλία με τον συγγραφέα Δημοσθένη Παπαμάρκο υπό τον τίτλο «Το παράδοξο στη λογοτεχνία– η περίπτωση της Ιωάννας Μπουραζοπούλου». Κρατήσεις: 99667599

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Λάρνακα, Πολυχώρος Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης, 7.30μ.μ. Πρώτη παρουσίαση για το νέο βιβλίο του Ανδρέα Χατζηκυριάκου «Η Αόρατη Συνωμοσία- Ποιοι και γιατί σκότωσαν τον Αμερικανό πρέσβη στη Λευκωσία το 1974» (εκδόσεις Ολύμπια). Υπογραφή βιβλίων από τον συγγραφέα: 6:30 μ.μ. -7:30 μ.μ. Μιλούν: Ανδρέας Βύρας (Δήμαρχος Λάρνακας), Σωτήρης Παρούτης (δημοσιογράφος). Χαιρετισμός από τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου. Επόμενες: 28/5 Πάφος, Παλιά Ηλεκτρική, 30/5 Λευκωσία, Αμφιθέατρο ΠΑΣΥΔΥ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λύμπια, Κασκαντέρ, 8-11μ.μ. Φεστιβάλ Κινηματογράφου για τη Διαφορετικότητα. Προβολές σε λούπα ταινιών μικρού μήκους: «12.800, του Ανδρέα Παπακυριάκου, «Pavlova» των Ανδρέα Παπακυριάκου & Άρτεμης Ευλογημένου, «Nail Clippings: World Without Sun» της Άρτεμης Ευλογημένου, «C’est Celestial» της Άρτεμης Ευλογημένου

Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30μ.μ. Η ταινία «All we imagine as light» σε σκηνοθεσία Παγιάλ Καπάντια μας μεταφέρει στη Βομβάη, όπου η ρουτίνα μιας νοσοκόμας ταράζεται όταν λαμβάνει ένα απροσδόκητο δώρο από τον σύζυγό της. Με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους. Διάρκεια: 110′ pantheon-theatre.com

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). Αφηγηματική έκθεση «Υδάτινα αφηγήματα». Μέχρι 5/6

Γκλόρια (22762605). Κατερίνα Ξενοφώντος «3650 Βήματα». Μέχρι 11/6

Αποκάλυψη (22300150). «Νήματα- Ανάγλυφα μνήμης» της Άννας Κακουλλή. Μέχρι 31/5

koraï project space. «Bougainvilleas» της Ντέμπορα Ντελμάρ. Μέχρι 14/6

Γκαλερί Κ (22341122). Έκθεση κεραμικής με τίτλο «Διάλογοι με Πηλό II» με 217 κεραμικά έργα. Μέχρι 23/5

Marginalia (99657080). «Unapologetic» της Αννίτας Καλημέρη. Μέχρι 31/5

Λεβέντειος Πινακοθήκη- Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων (22668838). Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας- Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων (22661475). Έκθεση με τίτλο «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Lumière (25344141). «Ταξίδι Νέας Αρχής» των Σύρων καλλιτεχνών Ναουάρ Σαρτούχ και Ιμάντ Χαμπάμπ. Μέχρι 3/6

Eins (99522977). Ατομική έκθεση του Σωκράτη Σωκράτους. Μέχρι 5/7

Οικογενειακό σπίτι Λουκίας Νικολαΐδου, Ειρήνης 65. «Ανατέλλων Αστήρ, Λουκία Νικολαΐδου». Διάρκεια: 16-18 Μαΐου & 23-25 Μαΐου.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών- Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Έκθεση Ρήνου Στεφανή και Σουμέρ Ερέκ. Μέχρι 31/5

The Edit Gallery (25251710). Ομαδική έκθεση «Future in the Past». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. «Τέκτων». Παρουσιάζεται το έργο των μηχανικών αρχιτεκτόνων Ανδρέα Παπαδόπουλου και Φοίβου Πολυδωρίδη. Μέχρι 27/7

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Πάφος

Αρχαιολογικό Μουσείο (26955801). Στην έκθεση με τίτλο «Πώς ἐκινεῖτο» (How She Moved). συμμετέχουν οι καλλιτέχνιδες Κατερίνα Νεοφυτίδου και Γκρέις Σβιντ και η ποιήτρια Στέλλα Βοσκαρίδου. Μέχρι 29/5

ΣΙΝΕΜΑ

Νέες ταινίες: Mission: Impossible– The Final Reckoning, Lilo & Stich (GR/ EN)

Συνεχίζουν: Final Sestination: Bloodlines, A Minecraft Movie, Until Dawn, The Accountant 2, Thunderbolts, Sinners, Kayara (GR)

Κ- Σίνεπλεξ 77778383, ΡΙΟ 25363811