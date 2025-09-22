ΜΟΥΣΙΚΗ

Λάρνακα, Παττίχειο Αμφιθέατρο, 9μ.μ. Οι Jethro Tull, ένα από τα πιο σπουδαιότερα σχήματα στην ιστορία της ροκ μουσικής, έρχονται στην Κύπρο στο πλαίσιο παγκόσμιας περιοδείας. Τα κομμάτια τους αποτελούν αφηγήσεις με ζωντανές εικόνες, συμβολισμούς και μια ποικιλία από μουσικές συνθέσεις που συνδυάζουν ροκ, φολκ και progressive στοιχεία, Εισιτήρια: more.com

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 22- 27 Σεπτεμβρίου. 5μ.μ.- 10.30μ.μ. 20ό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου «Χρυσή Αφροδίτη» και το 5ο Φεστιβάλ Γυναίκες στον Κινηματογράφο και στη Τηλεόραση-Κύπρος (WIFT CYPRUS).

Λευκωσία, ξενοδοχείο Λήδρα Πάλας, 6μ.μ. Προβολή ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Καστίγιο «Cyprus: The Divided Island»

Λεμεσός, Κινηματογράφος Ρίο 3, 8.15μ.μ. Η Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού προβάλλει την ταινία του Βάλτερ Σάλες «Είμαι ακόμη εδώ» (2024), που τιμά τη μνήμη του ακτιβιστή Ρούμπενς Παΐβα. Ένα δραματικό χρονικό επιβίωσης και αντίστασης που βασίζεται στο βιβλίο του γιου του Μαρτσέλο, στο οποίο πρωταγωνιστεί η υπέροχη, βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα Φερνάντα Τόρες και οι Σέλτον Μέγιο, Φερνάντα Μοντενέγκρο

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Λευκωσία, Πολυχώρος Ροές, 7.30μ.μ. Α’ Φιλολογικό Μνημόσυνο του λογοτέχνη, στοχαστή και πνευματικού εργάτη Κλείτου Ιωαννίδη. Κύριος ομιλητής: Ιωάννης Χριστοδούλου, καθηγητής Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Κύπρου. Συντονίστρια: Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρώην ευρωβουλευτής, 99651799

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Γκλόρια (22762605). Ιωάννης Μαχαιριώτης «Νεκρή Φύση». Μέχρι 30/9

Λεμεσός

Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Αναδρομική έκθεση της Δάφνης Μαυροβουνιώτη- Τριμικλινιώτη με τίτλο «Εικαστικές Μαρτυρίες– 70 χρόνια πορείας στην Τέχνη». Μέχρι 11/10

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

Λάρνακα

St-art Cafe, (24 342113). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας. Μέχρι 30/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: A Big Bold Beautiful Journey (σκηνοθεσία: Kogonada, με τους Κόλιν Φάρελ, Μάρκο Ρόμπι), Relay (σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Μακένζι, με τους Ριζ Άχμεντ, Λίλι Τζέιμς, Σαμ Γουόρθινγκτον)

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: The Long Walk, Dowton Abbey: The Grand Finale, Demon Slayer: Infinity Castle, Sketch, Caught Stealing, The Conjuring: Last Rites, The Bad Guys 2, Smurfs

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410, Κ- Σίνεπλεξ (Λάρνακα, Λευκωσία, Λεμεσός, Πάφος) 7778383