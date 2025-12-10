ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Alpha C.K. Art Gallery (22751325). Η ατομική έκθεση του ιστορικού Έλληνα ζωγράφου Μιχάλη Μανουσάκη τίτλο «Ανέσπερων Σωμάτων Ύλη Πάσχουσα» περιλαμβάνει 43 έργα ζωγραφικής μικρών και μεγάλων διαστάσεων αποτελώντας τη συνέχεια μιας ενότητας που πρωτοπαρουσιάστηκε στην ατομική έκθεση του καλλιτέχνη στην ΑΣΚΤ της Αθήνας και την Πινακοθήκη Χανίων. Εγκαίνια: 7μ.μ. Μέχρι 23/12. (Τρίτη- Παρασκευή 4- 6.30μ.μ., Σάββατο 10π.μ.- 1μ.μ.)

Λευκωσία, Golden Gallery (99643177). Ο καταξιωμένος και διεθνούς φήμης Έλληνας εικαστικός Δημήτρης Γέρος θα παρουσιάσει έργα ζωγραφικής που έκανε τα τελευταία εννέα χρόνια, από το 2016 μέχρι το 2025. Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Μέχρι 10/1 (10π.μ.- 1.30μ.μ. & 3-7.30μ.μ.)

Λευκωσία, Stand in Line (99412000). Η ομαδική έκθεση «December» σε επιμέλεια του Canopy Studio, περιλαμβάνει 29 συμμετέχοντες καλλιτέχνες. Εγκαίνια: 7μ.μ. Μέχρι 24/1 (Τρίτη- Παρασκευή 4.30– 7μ.μ. -πρωινά με ραντεβού-, Σάββατο 10.30π.μ.- 1.30μ.μ.)

Λάρνακα, Πινακοθήκη. Το Λάρνακα 2030 παρουσιάζει το κοινοτικό έργο του εικαστικού Μάριου Σπηλιόπουλου, «Ανθρώπων Ίχνη IV – (Η Συνομιλία των Κόσμων)». Εγκαίνια (7μ.μ.-9μ.μ.). Μέχρι 11/1. Ώρες: 9μ.μ.- 1μ.μ. & 3μ.μ.–6μ.μ.

Λεμεσός, Edit Gallery (25 251710). Η Στέλλα Καπεζάνου παρουσιάζει την έκθεση Pretty Little Crimes, η οποία περιλαμβάνει έργα με πλάσματα αλλόκοτα και ακαταμάχητα. Εγκαίνια 6μ.μ. Μέχρι 17/1

Λεμεσός, 3FHome (99930065). H Μαρίνα Ολυμπίου παρουσιάζει έργα της κάτω από τον τίτλο «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο». Εγκαίνια 5μ.μ. Μέχρι 10/3

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, 4μ.μ. & 5.30μ.μ. more.com. Τη μουσική περιπέτεια για παιδιά με τίτλο «Η Σούζη και τα Χριστούγεννα του κόσμου» προτείνει τον Δεκέμβριο η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας, αλλά και σε Λάρνακα και Λεμεσό. Πρόκειται για ένα παραμύθι της Νόπης Νικολάου Τηλεμάχου, η οποία επιμελείται και την παράσταση. Τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου συνδράμει η Χορωδία του προγράμματος ΣymphoΠedia, με μαέστρο την Κυριακή Κουντούρη. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, 6μ.μ. cyso.interticket.com. Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, 6μ.μ. rialto.interticket.com. Διάρκεια: 90’ χωρίς διάλειμμα.

Λεμεσός, Ριάλτο 8.30μ.μ. Συναυλία με τίτλο «Ρεσιτάλ αισθήσεων» θα δώσουν δύο κορυφαίοι δημιουργοί της ελληνικής μουσικής σκηνής: ο μοναδικός ερμηνευτής Δημήτρης Μπάσης και ο διεθνώς αναγνωρισμένος κλασικός κιθαρίστας Παναγιώτης Μάργαρης. www.rialto.com.cy | 77777745

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Λευκωσία, Gallery K (22341122). 160 μοναδικά έργα Κυπρίων και Ελλήνων καλλιτεχνών περιλαμβάνει η δημοπρασία της Cypria Auctions 7 μ.μ. Ο πλήρης κατάλογος και φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης είναι διαθέσιμα στο www.cypriaauctions.com

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο. Πρεμιέρα Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, 8.30μ.μ. Το σύγχρονο έργο του Ζοέλ Πομμερά, «Η επανένωση της Βόρειας με τη Νότια Κορέα», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Ονησίφορου Ονησιφόρου. Παίζουν οι ηθοποιοί: Σταύρος Λούρας, Παναγιώτα Παπαγεωργίου, Βασιλική Κυπραίου, Παναγιώτης Λάρκου, Κατερίνα Λούρα, Ονησίφορος Ονησιφόρου, Κρίστυ Χαραλάμπους, Ανδριανή Νεοκλέους. Παραστάσεις 14/12, 7μ.μ., 19/12, 8.30μ.μ., 20/12, 8.30μ.μ., 11/01, 7μ.μ., 17/01, 8.30μ.μ., 18/01, 7μ.μ., 21/01, 8.30μ.μ., 24/01, 8.30μ.μ., 25/01, 7μ.μ. Πάφος, Αττικόν, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, 8.30μ.μ. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο 23 Ιανουαρίου, 8.30μ.μ. Λεμεσός, Ριάλτο 28 Ιανουαρίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: Soldout Tickets στα Καταστήματα STEPHANIS και στο τηλ. 99520835.

Λευκωσία, Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Το αυτοβιογραφικό αφήγημα της Μάγδας Κιτρομηλίδου παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη σκηνή, σε διασκευή και σκηνοθετική επιμέλεια της εγγονής της, Μαγδαλένας Ζήρα, φωτίζοντας μια ξεχωριστή πτυχή της ελληνικής και κυπριακής ιστορίας. Παραστάσεις: 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19 Δεκεμβρίου 8μ.μ. 7 και 14 Δεκεμβρίου 6μ.μ. Εισιτήρια: more.com

Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο, Γ. Λυκούργος. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, ανεβαίνει από το Θέατρο Λέξη σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη και παραγωγή Γιώργου Τσιάκκα. Soldout Tickets

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Παγκύπριο Γυμνάσιο, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, 6.30μ.μ. Παρουσίαση του λευκώματος «Η Άλλη Λευκωσία. Μια πόλη χτισμένη με λέξεις και εικόνες», που ιχνηλατεί τη Λευκωσία στη λογοτεχνία, την ποίηση και τις εικαστικές τέχνες, του λογοτέχνη Γιώργου Κυθρεώτη σε μια έκδοση της Ασφαλιστικής Εταιρείας η «Κεντρική» Λτδ.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Ινστιτούτο Γκαίτε 7μ.μ. Προβολή του νέου ντοκιμαντέρ της Mine Balman “CODE 82” σχετικά με τις απαγορεύσεις εισόδου στην Τουρκία, που έχουν επιβληθεί σε προοδευτικούς Τουρκοκύπριους οργανώνει το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης. Συμμετέχοντες στην συζήτηση που θα ακολουθήσει: Mine Balman – Σκηνοθέτης, Aysemden Akin – Δημοσιογράφος, Αρχισυντάκτρια της Bugün Kıbrıs, Aysu Basri Akter – Δημοσιογράφος, Ali Kismir – Δημοσιογράφος, Πρόεδρος της συντεχνίας Basin-Sen, Tumay Tuğyan – Δημοσιογράφος, Ηλίας Δημητρίου – Υπεύθυνος του Γραφείου Επαναπροσέγγισης του ΑΚΕΛ, Ραλλή Παπαγεωργίου – Γ.Γ. της Ένωσης Συντακτών Κύπρου (Συντονίστρια της συζήτησης).

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Λεμεσός, Μέσα Γειτονιά 5μ.μ.. Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με τίτλο «Ημέρες αγάπης-ειρήνης, ανθρωπιάς» με παραμύθια, μουσική και χορό, οργανώνει το Πολιτιστικό Σωματείο Λεμεσού ΑΡΙΣΤΟΚΥΠΡΙΟ.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Rodax Art Gallery, Kατσώνη 8 και γωνία Νικήτα τ.τ 1082, (22817711, 99478585). Έκθεση φωτογραφίας «From Chaos to Weaving» του Μάριου Κουρουνιώτη. Μέχρι 15/1

ARTos (22 795002). Το έργο του αείμνηστου Δήμου Πρωτοπαπά (1957-2024) παρουσιάζει η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Μόνο τότε!». Μέχρι 14/12

Αριάδνης 26, Παλιά Πόλη. «Since Then», του Κώστα Νεοφυτίδη. Μέχρι 17/12 (εκτός 13/12 & 14/12). Ώρες: 2.30μ.μ.-6.30μ.μ.

Diatopos Art Centre (22766117). «Self-fulfiling Prophecy: Flat Ontology» της Ξένια Κουντάσοβα. Μέχρι 12/12.

Γκλόρια (22762605). «Η Άννα των Τριών», του Λευτέρη Ολύμπιου. Μέχρι 3/1/2026

Γκαράζ (22001508). Η έκθεση «ΣΙΜΩΝΗΣ, ΣΙΜΩΝΗΣ», εστιάζει στο αρχείο του χαράκτη και σχεδιαστή Κώστα Σιμώνη (γεν. 1901) και του γραφίστα Γιώργου Σιμώνη (γεν. 1934), πατέρα και γιου. Μέχρι 18/12.

Λευκωσία, αίθουσα Nicosia Masterplan. (Ουδέτερη ζώνη- Διέλευση οδού Λήδρας). Παρουσίαση του ερευνητικού έργου “Of Monumental”, με επίκεντρο την μελέτη 11 δημόσιων έργων τέχνης από ολόκληρη την Κύπρο, ως σταθμούς της μεταβαλλόμενης συλλογικής μνήμης του τόπου. Μέχρι 20/12

Δημοτική Πλατεία, Πλατεία Δημαρχείας. Το Water Movement Nicosia, μια site-specific εγκατάστασης του Maurice Cazzolli, σηματοδοτεί τη 20ή επέτειο από την ίδρυση της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Κύπρο. Μέχρι 30/6/2026.

Ε.ΚΑ.ΤΕ. και N C Annex Gallery to Nasty Cat (22466426). Η έκθεση «Θεατό-Αθέατο, παράλληλες ιστορίες» είναι μια συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών και του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.). Μέχρι 16/12.

Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens Μέχρι 16/1/2026.

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6/2026

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Youth Makerspace (24201777). Ομαδική έκθεση καλλιτεχνών που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα φιλοξενίας του Youth Makerspace Larnaka του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Μέχρι 14/12.

Λεμεσός

Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 20/12

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2.

Ρουάν (25350845). «Αταξία – (P)HAOS», της Ηλέκτρας Βαρνάβα. Μέχρι 15/12

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Die My Love (σκηνοθεσία Lynne Ramsay με τους Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Sissy Spacek), Τα κάλαντα των Χριστουγέννων (σκηνοθεσία Χρήστος Κανάκης με τους Γιούλικα Σκαφίδα, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Δάφνη Αλεξάντερ), Μπαμ FC (ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Σαουλίδη, Κωστή Κυριάκου), Five Nights at Freddy’s 2 (ταινία animation σε σκηνοθεσία Emma Tammi), The Proud Prinsess (ταινία animation σε σκηνοθεσία Radek Beran, David Lisy).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Πάνθεον. «Σπασμένη φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη. Από τις 27 Νοεμβρίου εως τις 11 Δεκεμβρίου. 8μ.μ.