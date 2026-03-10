ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πανεπιστημιούπολη, αίθουσα: 109 ΧΩΔ01, 6.30μ.μ. Το ντοκιμαντέρ της Μινέ Μπαλμάν με τίτλο «Beyond History Education» προβάλλει το Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στην ταινία, Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι που γεννήθηκαν μεταξύ 1975 και 1990, μεγάλωσαν χωριστά και εκπαιδεύτηκαν μέσα στις συνθήκες της διαίρεσης, διερευνούν πώς η σχολική εκπαίδευση διαμόρφωσε τις αντιλήψεις τους για την ιστορία, την ταυτότητα και ο ένας για τον άλλον. Διάρκεια: 62′. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο 8μ.μ. «Το γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, ανεβαίνει από το Θέατρο Λέξη σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη και παραγωγή Γιώργου Τσιάκκα. Sold Out Tickets

Δάλι, Κινηματοθέατρο Πανόραμα, Δάλι, 8μ.μ. «Το Τρίτο Κύμα» των Τζόζεφ Ρόμπινετ, Ρον Τζόουνς από το Λύκειο Ιδαλίου στο πλαίσιο του προγράμματος των 37ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Sic. Contemporary Culture. Τέσσερις φοιτητές του Frederick συμμετέχουν στην έκθεση Call To Action: Κατερίνα Κουντούρη, Νικολάι Μποριάνοφ Μίνκοφ, Αντρέας Άνθιμου, Κωνσταντίνος Κονταργύρης. Μέχρι 21/3

Όμικρον (96648352). Η έκθεση «Animalia», της Μαρίας Περεντού περιλαμβάνει έργα που καταγράφουν δεκαπέντε χρόνια δημιουργίας. Μέχρι 28/3

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Η Θολή Γραμμή των Οριζόντων» του Στέφανου Καράμπαμπα. Μέχρι 28/3

Marginalia (99657080). «Ο ήχος του νερού» της Αφροδίτης Σεζένια. Μέχρι 28/3

Αιγαία Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (22 445757). Ομαδική έκθεση MidPoint, με έργα δημιουργών της σχολής. Μέχρι 15/3

isnotgallery contemporary (99569498). Η έκθεση «Α-Ω: Στέλιος Βότσης», περιλαμβάνει έργα του καλλιτέχνη (1929-2012) από τη συλλογή της οικογένειας του. Μέχρι 14/3

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Μαύρου με τίτλο «Ούλλα χαλάλι σου». Μέχρι 14/3.

Γκαλερί Γκλόρια (22762605). Η έκθεση του Κύπριου εικαστικού Γιώργου Κοτσώνη περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και ψηφιδωτού. Μέχρι 10/3.

Diatopos Art Centre (22766117). «Studiolo» του Πάρη Σεργίου. Μέχρι 13/3.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Lumiere (25344141). Oμαδική έκθεση «CHROMA by Her» με δέκα γυναίκες ζωγράφους. Μέχρι 21/3

Edit Gallery (25 251710). Η έκθεση φωτογραφίας του Χρίστου Χατζηχρίστου, με τίτλο Apovathra / Power Beach. Μέχρι 14/3

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 4/4

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Φύση και Ύδωρ» της Δήμητρας Βανέζη Λιάσου. Μέχρι 21/3

Πρώην Οικία Αστυνομικού Διευθυντή– Πάρκο Σαλίνα, 6μ.μ. 24001502. Η έκθεση «Lefkart VIII» περιλαμβάνει έργα μαθητών με θεματικό άξονα το λευκαρίτικο. Μέχρι 13/3

Πάφος

Blue Iris (99310893). Έκθεση του Πασχάλη Αναστάση. Μέχρι 21/3.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Bride! (σκηνοθεσία Maggie Gyllenhaal με τους Jessie Buckley, Christian Bale, Jake Gyllenhaal), Hoppers (ταινία adult animation σε σκηνοθεσία Mamoru Hosoda), Scarlet (ταινία animation σε σκηνοθεσία Daniel Chong) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: The Secret Agent (σκηνοθεσία Kleber Mendonca Filho με τους Robson Andrade, Rubens Santos, Licinio Januario) – RIO Λεμεσού.

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον. Το ιστορικό πολιτικό θρίλερ του Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου «Ο Μυστικός Πράκτορας», που διακρίθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών με τα βραβεία Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας, έρχεται σε πρώτη προβολή στην Κύπρο. 10, 11 & 12 Μαρτίου 8.30μ.μ. (7 Μαρτίου 5.30 & 8.30μ.μ.) pantheon-theatre.com