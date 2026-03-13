ΜΟΥΣΙΚΗ

Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Παρασκευή 13 Μαρτίου, 8.30μ.μ. Ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε κορυφαία έργα του ρομαντικού ρεπερτορίου παρουσιάζει σε δύο συναυλίες στην Κύπρο ο διακεκριμένος πιανίστας Γιάννης Γεωργίου. Ο Κύπριος μουσικός θα ερμηνεύσει έργα των Ρόμπερτ Σούμαν, Γιοχάνες Μπραμς και Σεργκέι Ραχμάνινοφ συνθέτοντας ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει το συναισθηματικό βάθος και την εκφραστική ένταση της ρομαντικής μουσικής παράδοσης. Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, Παρασκευή 20 Μαρτίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία – WhereHaus 612: 13, 14, 16 Μαρτίου 8.30μ.μ. «Το Νησί», σε σκηνοθεσία Αχιλλέα Γραμματικόπουλου από την ΕΘΑΛ και την Point To Contemporary Theater επιστρέφει για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Sold Out Tickets 25877827

Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης». Η «Δωδέκατη Νύχτα» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Όουεν Χόρσλεϊ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. Εισιτήρια: thoc.org.cy & ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717 (Τρίτη-Κυριακή 10π.μ.-1.30 μ.μ. & 4μ.μ.-6μ.μ.)

Λευκωσία, Σατιρικό Θέατρο. Η κωμωδία του Βρετανού συγγραφέα Ρέι Κούνεϊ «Εκτός Ελέγχου!», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. Παραστάσεις Παρασκευή, Σάββατο 8μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. έως και 14 Μαρτίου. satirikotheatro.com Κατάλληλο για θεατές 12 ετών και άνω. 22312940 – 22421609

Λευκωσία, Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Το έργο του Τόμας Μπέρνχαρντ «Πριν την Αποχώρηση», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αιμίλιου Χαραλαμπίδη. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. Εισιτήρια: ticket.satirikotheatro.com 22312940, 22421609

Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα Λατσιά 8.30μ.μ. «Η Κοιμωμένη του Χαλεπά» της Ιρένε Μαραντέι σε σκηνοθεσία Αντρέα Τηλεμάχου και με τον ίδιο στον ομώνυμο ρόλο. Παραστάσεις Παρασκευή & Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 7μ.μ. μέχρι 22 Μαρτίου. Λάρνακα: Δημοτικό θέατρο Γ.Λυκούργος, 19/3, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: SoldOutTickets. Τηλ. 70007721

Λευκωσία, Θέατρο Λατσιών, Η κωμωδία του Γιώργου Τσιάκκα «Eδώ Λέμε SOS», που σατιρίζει με αγάπη και πόνο τη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

Λευκωσία, Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους». Μια καταβύθιση στα άδυτα της ψυχής του Νεοέλληνα γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά επιχειρεί το νέο έργο της Στέλλας Βοσκαρίδου «Χίλια χέρια», που προτείνει η Πειραματική Σκηνή, σε σκηνοθεσία Φώτη Νικολάου. Παραστάσεις: 13, 18, 19 & 26 (καθημερινές) 8μ.μ. 8, 14, 15, 21, 22, 28 & 29 Μαρτίου (σαββατοκύριακα), 8.30μ.μ. tickets.thoc.org.cy

Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο «Γεώργιος Λυκούργος», 8μ.μ. «Ο Πρίγκιπας της Αιγύπτου» του Σπύρου Ττοφή από το Ειδικό Σχολείο «Άγιος Σπυρίδωνας» Λάρνακας, στο πλαίσιο του προγράμματος των 37ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Stelios Philanthropic Foundation, 6.30μ.μ. Ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός EndoMarch Cyprus, οργανώνει τη βιωματική έκθεση, Behind Her Smile – Two Portraits, One Truth. Η έκθεση παρουσιάζει, μέσα από φωτογραφικά έργα και ερμηνευτικές αφηγήσεις οκτώ δημοφιλών ηθοποιών, τις προσωπικές ιστορίες γυναικών που ζουν με ενδομητρίωση, φωτίζοντας τις αθέατες πτυχές μιας οδυνηρής εμπειρίας, που αγγίζει την υγεία και την καθημερινότητα χιλιάδων γυναικών.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Sic. Contemporary Culture. Τέσσερις φοιτητές του Frederick συμμετέχουν στην έκθεση Call To Action: Κατερίνα Κουντούρη, Νικολάι Μποριάνοφ Μίνκοφ, Αντρέας Άνθιμου, Κωνσταντίνος Κονταργύρης. Μέχρι 21/3

Όμικρον (96648352). Η έκθεση «Animalia», της Μαρίας Περεντού περιλαμβάνει έργα που καταγράφουν δεκαπέντε χρόνια δημιουργίας. Μέχρι 28/3

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Η Θολή Γραμμή των Οριζόντων» του Στέφανου Καράμπαμπα. Μέχρι 28/3

Marginalia (99657080). «Ο ήχος του νερού» της Αφροδίτης Σεζένια. Μέχρι 28/3

Αιγαία Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (22 445757). Ομαδική έκθεση MidPoint, με έργα δημιουργών της σχολής. Μέχρι 15/3

isnotgallery contemporary (99569498). Η έκθεση «Α-Ω: Στέλιος Βότσης», περιλαμβάνει έργα του καλλιτέχνη (1929-2012) από τη συλλογή της οικογένειας του. Μέχρι 14/3

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Μαύρου με τίτλο «Ούλλα χαλάλι σου». Μέχρι 14/3.

Diatopos Art Centre (22766117). «Studiolo» του Πάρη Σεργίου. Μέχρι 13/3.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Lumiere (25344141). Oμαδική έκθεση «CHROMA by Her» με δέκα γυναίκες ζωγράφους. Μέχρι 21/3

Edit Gallery (25 251710). Η έκθεση φωτογραφίας του Χρίστου Χατζηχρίστου, με τίτλο Apovathra / Power Beach. Μέχρι 14/3

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 4/4

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Φύση και Ύδωρ» της Δήμητρας Βανέζη Λιάσου. Μέχρι 21/3

Πρώην Οικία Αστυνομικού Διευθυντή– Πάρκο Σαλίνα, 6μ.μ. 24001502. Η έκθεση «Lefkart VIII» περιλαμβάνει έργα μαθητών με θεματικό άξονα το λευκαρίτικο. Μέχρι 13/3

Πάφος

Blue Iris (99310893). Έκθεση του Πασχάλη Αναστάση. Μέχρι 21/3.