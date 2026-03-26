ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 26 & 27 Μαρτίου, 2, 4, 16, 17 & 18 Απριλίου, 8.30μ.μ. Για πρώτη φορά παρουσιάζεται στην Κύπρο το έργο «Αγγέλικα Νίκλη Σολωμού, η Διάφανη» του Περικλή Μοσχολιδάκη, σε σκηνοθεσία της Μαρίνας Βρόντη, σε μια νέα σκηνική εκδοχή που μετατοπίζει τον αρχικό μονόλογο σε ένα πολυφωνικό, ποιητικό σύνολο. Η παράσταση, παραγωγή του Θέατρο Λέξη, εστιάζει στη μορφή της Αγγελικής Νίκλη, μητέρας του Διονύσιου Σολωμού, επιχειρώντας να ανασύρει από τη σκιά μια γυναικεία παρουσία που έμεινε στο περιθώριο της ιστορίας. Επί σκηνής: Χριστίνα Παυλίδου, Νεκτάριος Θεοδώρου, Γιώτα Μαραγκού, Μαρία Τσιάκκα και Ανδρέας Θεοχάρους. Διάρκεια: 85’. Εισιτήρια: SoldOutTickets

Λευκωσία, Φουαγέ Δημοτικού Θεάτρου. «Η Τελευταία Συνεδρία του Φρόιντ», η παράσταση που ανέβασε η Alpha Square σε φυσικό σκηνικό και φυσικό φωτισμό, ανεβαίνει ξανά για τρεις μόνο παραστάσεις, στη Λευκωσία. Δύο ισχυρές προσωπικότητες του 20ου αιώνα θα παραδώσουν για τέταρτη φορά την υπαρξιακή τους ξιφασκία. Ο βραβευμένος Αμερικανός συγγραφέας Mark St. Germain, με ιδιαίτερη κλίση στην ιστορική μυθοπλασία, φαντάζεται μια πρώτη και τελευταία συνάντηση του θρυλικού συγγραφέα Σι Ες Λιούις με έναν από τους σημαντικότερους διανοούμενους του 20ου αιώνα, τον Σίγκμουντ Φρόιντ, το 1939. Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026. Πέμπτη, 26 Μαρτίου, 6μ.μ. και 8.30μ.μ. Παρασκευή 27 Μαρτίου 6μ.μ. και 8.30μ.μ. Εισιτήρια: ticketmaster.cy/ 7777 7040 / ACS Courier

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). “Θαλασσο-ψυχισμοί” της Ρένας Αρτεμίου. Μέχρι 4/4.

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Ρήνου Στεφανή με τίτλο «Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες». Μέχρι 3/4.

Όμικρον (96648352). Η έκθεση «Animalia», της Μαρίας Περεντού περιλαμβάνει έργα που καταγράφουν δεκαπέντε χρόνια δημιουργίας. Μέχρι 28/3

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Η Θολή Γραμμή των Οριζόντων» του Στέφανου Καράμπαμπα. Μέχρι 28/3

Marginalia (99657080). «Ο ήχος του νερού» της Αφροδίτης Σεζένια. Μέχρι 28/3

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Edit Gallery (25 251710). «The Rise of the Sun, the Fall of Time», της Δανάης Πάτσαλου. Μέχρι 2/5.

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 4/4

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: They Will Kill You (σκηνοθεσία Kirill Sokolov με τους Zazie Beetz, Patricia Arquette, Heather Graham), All That’s Left of You (σκηνοθεσία Cherien Dabis με τους Cherien Dabis, Mohammad Bakri, Saleh Bakri), Ready or Not 2: Here I Come (σκηνοθεσία Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett με τους Samara Weaving, Kathryn Newton, Elijah Wood), David (ταινία animation σε σκηνοθεσία Phil Cunningham, Brent Daws), The Super Mario Galaxy Movie (ταινία animation σε σκηνοθεσία Aaron Horvath, Michael Jelenic, Pierre Leduc) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Domovyonok Kuzya 2 (ταινία animation σε σκηνοθεσία Viktor Lakisov) – RIO Λεμεσού.

Λευκωσία, Κινηματοθέατρο Πάνθεον, 26, 27, 28, 29 Μαρτίου & 1η Απριλίου 8.30μ.μ. Μία από τις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές επιτυχίες της χρονιάς, η ταινία «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ, προβάλλεται αυτή την εβδομάδα στο Κινηματοθέατρο Πάνθεον, φέρνοντας στη μεγάλη οθόνη ένα σκοτεινό και ατμοσφαιρικό αφήγημα τρόμου με έντονα δραματικά στοιχεία. Επιπλέον προβολές: 28 Μαρτίου & 1η Απριλίου 5.30μ.μ. 22675787 pantheon-theatre.com