ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο Άρτος 27 6μ.μ. και 28 Μαρτίου 10π.μ. Διημερίδα για τον Αλέξη Ζήρα, έναν από τους πλέον συνεπείς και διεισδυτικούς μελετητές της νεότερης ελληνικής και κυπριακής γραμματείας οργανώνει το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Η επιστημονική συνάντηση πλαισιώνεται από τιμητική εκδήλωση και την παρουσίαση μιας σημαντικής νέας έκδοσης, με τίτλο «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην κυπριακή ποίηση, 1880-2025» , συγκεντρώνοντας εργασίες του τιμώμενου που φωτίζουν καθοριστικές όψεις της κυπριακής ποιητικής παραγωγής.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λεμεσός, Amara Hotel, Ballroom A’. Εγκαίνια: 6μ.μ. Μια μεγάλη ομαδική έκθεση με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες οργανώνει η Kapopoulos Fine Arts. Η έκθεση περιλαμβάνει περισσότερα από 100 έργα ζωγραφικής και γλυπτικής, επιλεγμένα από τη διεθνή δραστηριότητα της γκαλερί. Μέχρι 29/3 (10π.μ.- 9μ.μ.). Πληροφορίες: 99407012

Λευκωσία, Φυτώριο. Έκθεση της Κάκιας Κατσελλή με τίτλο «Ballon D’ Essai» σε επιμέλεια Θάλειας Σπυρίδου. Εγκαίνια 6μ.μ. Μέχρι 29/3

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Art Seen (22006624), 7.30μ.μ. Μια ουσιαστική αποτύπωση της σύγχρονης εικαστικής δραστηριότητας στην Κύπρο και πέραν αυτής επιχειρεί η έκδοση «Decennial: A Creative Legacy», που παρουσιάζεται με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων δράσης της Art Seen (2015–2025). Η παρουσίαση της έκδοσης θα εξελιχθεί ως ανοιχτή συζήτηση με τη συμμετοχή της αναπληρώτριας καθηγήτριας Αισθητικής, Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Τέχνης στο ΤΕΠΑΚ Έφης Κυπριανίδου, της εικαστικού και επίκουρης Καθηγήτριας στο Τμήμα Καλών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ Βίκυς Περικλέους, του φωτογράφου και επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Νίκου Φιλίππου και της ποιήτριας και ειδικής επιστήμονος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαριλένας Ζακχαίου.

Λεμεσός, Wagmi Coffee, Παρασκευή 27 Μαρτίου, 7μ.μ. Λευκωσία, The Shoe Factory, Σάββατο 28 Μαρτίου, 7μ.μ. Πληροφορίες τηλ. 25245730. Το βιβλίο, που συγκεντρώνει αρχειακό υλικό, κείμενα που γράφτηκαν ειδικά για την έκδοση και εκτενή ιστορική τεκμηρίωση, χαρτογραφώντας το έργο του γραφείου Τέκτων, παρουσιάζεται σε Λευκωσία και Λεμεσό.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 27 Μαρτίου, 2, 4, 16, 17 & 18 Απριλίου, 8.30μ.μ. Το έργο «Αγγέλικα Νίκλη Σολωμού, η Διάφανη» του Περικλή Μοσχολιδάκη, σε σκηνοθεσία της Μαρίνας Βρόντη, είναι μια παραγωγή του Θέατρου Λέξη. Διάρκεια: 85’. Εισιτήρια: SoldOutTickets

Λευκωσία, Φουαγέ Δημοτικού Θεάτρου. «Η Τελευταία Συνεδρία του Φρόιντ», από την Alpha Square Παρασκευή 27 Μαρτίου 6μ.μ. και 8.30μ.μ. Εισιτήρια: ticketmaster.cy/ 7777 7040 / ACS Courier

Λευκωσία, Θέατρο Μασκαρίνι. Το ζήτημα της επιθυμίας για παιδί- και της αβεβαιότητας που τη συνοδεύει- φέρνει στο προσκήνιο η νέα παράσταση «Προσπαθούμε». Το κείμενο υπογράφει η Ειρήνη Σαλάτα, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια έχει η ίδια η δημιουργική ομάδα, που αποτελείται από την ίδια και τον Εύρο Βασιλείου. Παραστάσεις: 27 Μαρτίου και 7 Απριλίου στις 8μ.μ. και 5 Απριλίου στις 7μ.μ. Εισιτήρια: TicketMaster και Acs courier, 99435403. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών

Σωτήρα, Δημοτικό Θέατρο 8μ.μ. Το έργο του Φλοριάν Ζελέρ «Ο πατέρας», σε σκηνοθεσία Γιάννη Λεοντάρη και με τον Σταύρο Λούρα στον πρωταγωνιστικό ρόλο, προτείνει το Θέατρο Δέντρο σε συμπαραγωγή με τη Θεατρική Στέγη Κύπρου. Διάρκεια παράστασης: 90’. Εισιτήρια: Sold Out Tickets, 99520835 & καταστήματα STEPHANIS

Λευκωσία, Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Το έργο του Τόμας Μπέρνχαρντ «Πριν την Αποχώρηση», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αιμίλιου Χαραλαμπίδη. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. Εισιτήρια: ticket.satirikotheatro.com 22312940, 22421609

Λευκωσία, Σατιρικό Θέατρο. 8μ.μ. Η κωμωδία του Ρέι Κούνεϊ «Εκτός Ελέγχου!», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. Παραστάσεις Παρασκευή, Σάββατο 8μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. satirikotheatro.com Κατάλληλο για θεατές 12 ετών και άνω. 22312940 – 22421609

Λευκωσία, Νέα Σκηνή ΘΟΚ «Νίκος Χαραλάμπους». «Η Ανάθεση» της Ευρυδίκης Περικλέους-Παπαδοπούλου σε σκηνοθεσία Αύρας Σιδηροπούλου. Παραστάσεις: 27, 28 & 29 Μαρτίου, καθημερινές 8μ.μ. σαββατοκύριακο 5.30μ.μ. thoc.org.cy 77772717

Λευκωσία, Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους». Μια καταβύθιση στα άδυτα της ψυχής του Νεοέλληνα γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά επιχειρεί το νέο έργο της Στέλλας Βοσκαρίδου «Χίλια χέρια», που προτείνει η Πειραματική Σκηνή, σε σκηνοθεσία Φώτη Νικολάου. Παραστάσεις: (καθημερινές) 8μ.μ. 27, 28 & 29 Μαρτίου (σαββατοκύριακα), 8.30μ.μ. tickets.thoc.org.cy

Λευκωσία Θέατρο Λατσιών, 8μ.μ. Η κωμωδία του Γιώργου Τσιάκκα «Eδώ Λέμε SOS», που σατιρίζει με αγάπη και πόνο τη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, 7.45. «Κι εσείς για το γιατρό;» του Θανάση Λιούνη από το Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου, στο πλαίσιο του προγράμματος των 37ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου.

Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου, 8μ.μ. «Βουράτε ν’ αρμάσουμε την Αντριανούν» του Μιχάλη Πιτσιλλίδη, από το Γυμνάσιο Αποστόλου Ανδρέα Έμπας στο πλαίσιο του προγράμματος των 37ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Μουσική Σκηνή Κύκλος, Παρασκευή 27 Μαρτίου, 9.30μ.μ. Εισιτήρια: ticketmaster.cy. Διπλή παρουσία στην Κύπρο καταγράφει η Νεφέλη Φασούλη, με δύο εμφανίσεις σε Λεμεσό και Λευκωσία, φέρνοντας το ιδιαίτερο μουσικό της ύφος που κινείται ανάμεσα στο έντεχνο, την τζαζ και το σύγχρονο λαϊκό. Λευκωσία, DownTown Live, Σάββατο 28 Μαρτίου, 9μ.μ. Εισιτήρια: more.com 99810011

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). “Θαλασσο-ψυχισμοί” της Ρένας Αρτεμίου. Μέχρι 4/4.

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Ρήνου Στεφανή με τίτλο «Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες». Μέχρι 3/4.

Όμικρον (96648352). Η έκθεση «Animalia», της Μαρίας Περεντού περιλαμβάνει έργα που καταγράφουν δεκαπέντε χρόνια δημιουργίας. Μέχρι 28/3

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Η Θολή Γραμμή των Οριζόντων» του Στέφανου Καράμπαμπα. Μέχρι 28/3

Marginalia (99657080). «Ο ήχος του νερού» της Αφροδίτης Σεζένια. Μέχρι 28/3

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Edit Gallery (25 251710). «The Rise of the Sun, the Fall of Time», της Δανάης Πάτσαλου. Μέχρι 2/5.

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 4/4

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: They Will Kill You (σκηνοθεσία Kirill Sokolov με τους Zazie Beetz, Patricia Arquette, Heather Graham), All That’s Left of You (σκηνοθεσία Cherien Dabis με τους Cherien Dabis, Mohammad Bakri, Saleh Bakri), Ready or Not 2: Here I Come (σκηνοθεσία Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett με τους Samara Weaving, Kathryn Newton, Elijah Wood), David (ταινία animation σε σκηνοθεσία Phil Cunningham, Brent Daws), The Super Mario Galaxy Movie (ταινία animation σε σκηνοθεσία Aaron Horvath, Michael Jelenic, Pierre Leduc) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Domovyonok Kuzya 2 (ταινία animation σε σκηνοθεσία Viktor Lakisov) – RIO Λεμεσού.

Λευκωσία, Κινηματοθέατρο Πάνθεον, 27, 28, 29 Μαρτίου & 1η Απριλίου 8.30μ.μ. Η ταινία «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ, φέρνει στη μεγάλη οθόνη ένα σκοτεινό και ατμοσφαιρικό αφήγημα τρόμου με έντονα δραματικά στοιχεία. Επιπλέον προβολές: 28 Μαρτίου & 1η Απριλίου 5.30μ.μ. 22675787 pantheon-theatre.com