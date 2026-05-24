ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΙΩΣΗ

Πάφος, Τάλα, Εγκλείστρα του Αγίου Νεοφύτου, 10π.μ. Μεγάλη δημόσια επίδειξη της ψηφιακής αναβίωσης του Αγίου Νεοφύτου. Θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο κοινό η εμβυθιστική εμπειρία με τον τρισδιάστατο Άγιο Νεόφυτο που «ζωντανεύει» μέσω AI και XR τεχνολογιών. Το πρότζεκτ, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του EUreka3D-XR, χρησιμοποιεί τρισδιάστατη αποτύπωση, AI και XR τεχνολογίες ώστε ο Άγιος Νεόφυτος να εμφανίζεται μπροστά στους επισκέπτες σε πλήρη τρισδιάστατη μορφή και να αλληλεπιδρά μαζί τους.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Λεμεσός, Ξυδάδικο. 10:00 – 15:00. Το εργαστήρι «Χαρτογραφώντας ταυτότητες και τόπους» με την Έλενα Αγαθοκλέους, οργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση για Συνεκτικές Γειτονιές» από το ΜΙΤΟΣ. Το εργαστήρι αποτελεί μια βιωματική και ερευνητική διαδικασία που εστιάζει στη σχέση ανάμεσα στο άτομο και τον χώρο που κατοικεί, διασχίζει, φαντάζεται και αφηγείται. Μέσα από προσωπικά αφηγήματα, μνήμες και εμπειρίες, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες διερευνούν πώς συγκροτούν την ταυτότητά τους σε συνάρτηση με τον τόπο και πώς επιλέγουν να την αφηγηθούν. Συμμετοχή δωρεάν. 97 879793

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λάρνακα. Μια διεθνής πρωτοβουλία αφιερωμένη στη συμπερίληψη, την τέχνη, τον πολιτισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι το DIS Festival 2026, το οποίο πραγματοποιείται από τις 23 έως τις 29 Μαΐου στο πλαίσιο της της Κυπριακής Προεδρίας. Το φεστιβάλ διοργανώνει η Οργάνωση Πολιτισμού «Νεόφυτος». Συνέδριο: 24 Μαΐου Πολυλειτουργικό Δημοτικό Κέντρο Λάρνακας, Πληροφορίες: 70088180



ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα (Λατσιά), 7μ.μ. Η κωμωδία των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου «Δυόμισι Φόνοι και ένα Μπουλντόγκ!» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαρίνου Ξενοφώντος. Παραστάσεις: κάθε Παρασκευή & Σάββατο 20:30, Κυριακή 19:00). Εισιτήρια: SoldOut Tickets και από την είσοδο του θεάτρου και καταστήματα Στεφανή. Πληροφορίες / κρατήσεις: 70007721

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 7μ.μ.. Το πολυσυζητημένο έργο του Φλοριάν Ζελέρ «Ο πατέρας»σε σκηνοθεσία Γιάννη Λεοντάρη και με τον Σταύρο Λούρα στον πρωταγωνιστικό ρόλο παρουσιάζεται για τελευταία φορά. Διάρκεια παράστασης: 90’. Εισιτήρια: Sold Out Tickets, 99520835 & καταστήματα STEPHANIS

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

ARTSLab – Corridor (Κωνσταντίνου Σκόκου 3, Διαμ. 3). «Can’t Trap the Eyes/ Μάτια Απαγίδευτα» της Άλιας Βουρβοπούλου. Μέχρι 27/5

Γκαλερί Γκλόρια (22762605). «Ίχνη» της Δήμητρας Σάββα. Μέχρι 5/6.

Διαχρονική (22680145). Αναδρομική έκθεση του λαϊκού ζωγράφου Γιαννή Πελεκάνου. Μέχρι 30/5

Marginalia (99657080). «Κύκλοι – Τα πάντα ρει» της Ρέας Μπέιλυ. Μέχρι 30/5

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Gardens of the Future (99244852). «MATCH» της Χριστίνας Ζαμπουλάκη και Κατερίνας Μιράγιες. Μέχρι 28/5.

Art Seen – Contemporary Art Projects (22006624). «The Objects are Watching» της Κλερ Μπερνέτ. Μέχρι 27/5

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Μορφή (99345474). Έκθεση φωτογραφίας του διεθνώς αναγνωρισμένου Ολλανδού πολεμικού φωτογράφου Έντι φαν Βέσελ. Μέχρι 26/5.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

The Warehouse by IT Quarter. Η φουάρ VIMA Art Fair συγκεντρώνει 150 καλλιτέχνες και συμμετέχοντες από περισσότερες από 20 χώρες. Από τις 15 μέχρι τις 17 Μαΐου. Εισιτήρια: more.com

El Greco Gallery (25212079). «Μηχανική Πίστη» του Κωνσταντίνου Καλησπέρα. Μέχρι 24/5.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

The Edit Gallery (25 51710). «The Greatest Nation Ever», του Yeti. Μέχρι 4/6

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη (25 367700). Oμαδική έκθεση «Rehearsals in Placemaking». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Star Wars: The Mandalorian and Grogu (σκηνοθεσία John Favreau με τους Pedro Pascal, Martin Scorsese, Sigourney Weaver), Passenger (σκηνοθεσία Andre Ovredal με τους Melissa Leo, Lou Llobell, Jacob Scripio), The Pout-Pout Fish (ταινία animation σε σκηνοθεσία Ricard Cusso, Rio Harrington) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Ανάμεσα σε τρεις ζωές» σε σκηνοθεσία Σόφης Χάϊντ, 23 Μαίου έως 3 Ιουνίου, 8.30μ.μ. 23, 24 Μαίου δύο προβολές στις 6μ.μ. και στις 8.30μ.μ.