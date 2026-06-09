ΜΟΥΣΙΚΗ

Λάρνακα, Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο, 9μ.μ. Οι Πυξ Λαξ επιστρέφουν στην Κύπρο με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τις μεγάλες επιτυχίες της πολύχρονης διαδρομής τους με τραγούδια από τη νέα τους δισκογραφική δουλειά. Στις συναυλίες θα ακουστούν κλασικά τραγούδια, αλλά και νέα κομμάτια από το πρόσφατο άλμπουμ «Λίγο Χρώμα Για Τα Σκούρα». Προπώληση εισιτηρίων: more.com. Επόμενες: Λευκωσία, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, Τετάρτη 10 Ιουνίου, 9μ.μ. Λεμεσός, Δημοτικό Κηποθέατρο «Μάριος Τόκας», Πέμπτη 11 Ιουνίου, 9μ.μ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8μ.μ.

Πάφος στο Θεατράκι – Μεσαιωνικό κάστρο, 8.30μ.μ. Συναυλία με τίτλο «Κύπρος μου» Από τον Βασίλη Μιχαηλίδη μέχρι τις μέρες μας» οργανώνεται στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Τραγουδούν: Βασίλης Λέκκας, Ελένη Μαυρουδή, Πάρης Παράσχος, Κατερίνα Παράσχου, Λευτέρης Πιτσιλλίδης. 10 Ιουνίου – Λευκωσία στο Αμφιθέατρο Αγίου Δομετίου 8.30μ.μ. είσοδος ελεύθερη.

ΘΕΑΤΡΟ

Λεμεσός, Παττίχειο Θέατρο, 9μ.μ.Μια σύγχρονη κωμωδία γεμάτη ανατροπές, έντονους ρυθμούς και ανθρώπινες αντιφάσεις φέρνει στην Κύπρο η παράσταση «Κατάδικός μου», σε κείμενο των Ελένης Ράντου, Σάρας Γανωτή και Νίκου Σταυρακούδη και σκηνοθεσία της ίδιας της Ράντου. Εισιτήρια: ticketmaster.cy και ACS Courier. Διάρκεια: 120 (με διάλειμμα), κατάλληλη για άνω των 12. Επόμενες: Λεμεσός, Τετάρτη 10 Ιουνίου 6μ.μ. & 9μ.μ., Πέμπτη 11 Ιουνίου 9μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Σάββατο 13 Ιουνίου 6μ.μ. & 9μ.μ., Κυριακή 14 Ιουνίου 6μ.μ. & 9μ.μ. Πύλα, Αμφιθέατρο UCLan, Τρίτη 16 Ιουνίου 9μ.μ., Τετάρτη 17 Ιουνίου 6μ.μ. & 9μ.μ., Πέμπτη 18 Ιουνίου 9μ.μ.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Akamantis Business Centre. Έκθεση φωτογραφίας οργανώνει η δικηγορική εταιρεία Κινάνης στο πλαίσιο του 8ου Διαγωνισμού Φωτογραφίας. Μέχρι 19/6

Μarginalia (99657080). «Τραγιά» του Πάβλου Χαμπίδη. Μέχρι 27/6

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Is Not Gallery (99569498). «Τοπία II / in vitro», της Μαρίας Κοφτερού. Μέχρι 10/6

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Παραλίμνι

Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου. Την πρώτη Παιδική Bienale παρουσιάζει το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Μέχρι 16/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Scary Movie 6 (σκηνοθεσία Michael Tiddes με τους Anna Faris, Jon Abrahams, Regina Hall), Masters of the Universe (σκηνοθεσία Travis Knight με τους Nicholas Calitzine, Camila Mendes, Idris Elba), Animal Farm (ταινία animation σε σκηνοθεσία Andy Serkis), Evolution (ταινία animation σε σκηνοθεσία Zayra Munoz Dominguez, Julio Soto Gurpide), The Amazing Digital Circus: The Last Act (ταινία animation σε σκηνοθεσία Gooseworx) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.