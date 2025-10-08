Με τεράστια επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου το πρώτο Lakatameia River Walk, που διοργάνωσε ο Δήμος Λακατάμειας, με τη συμμετοχή του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Λακατάμειας.

Η εκδήλωση αγκαλιάστηκε από χιλιάδες κόσμου που κατέκλυσαν το Γραμμικό Πάρκο Πεδιαίου, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια αξέχαστη εμπειρία για όλους.

Οι 18 μουσικές μπάντες που συμμετείχαν, με τις υπέροχες μελωδίες και τον ενθουσιασμό τους χάρισαν στο κοινό ένα μοναδικό μουσικό περίπατο! Παράλληλα, τα καραβάνια φαγητών και τα κινητά μπαρ, που βρίσκονταν στο καταληκτικό σημείο της διαδρομής, πρόσφεραν υπέροχες γεύσεις και δροσερά ποτά, δίνοντας μια εορταστική νότα στην όλη εκδήλωση.

Ο Δήμος Λακατάμειας εκφράζει θερμές ευχαριστίες, στους ταλαντούχους μουσικούς, που με τη μουσική και την ενέργεια τους, έδωσαν ζωή στο πρώτο River Walk, στο κοινό, που με την παρουσία του στήριξε και τίμησε την εκδήλωση, στους ιδιοκτήτες των καραβανιών φαγητών και κινητών μπαρ, για τη σημαντική τους συνεισφορά τους, στους μουσικούς παραγωγούς και στον DJ για την μουσική επένδυση της βραδιάς και φυσικά στους πολύτιμους χορηγούς, χάρη στη στήριξη των οποίων το όραμα έγινε πραγματικότητα.

Η τεράστια αυτή επιτυχία του πρώτου Lakatameia River Walk, γεμίζει όλους τους συντελεστές με αισιοδοξία για τη μελλοντική καθιέρωση του, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί κίνητρο ώστε ο Δήμος Λακατάμειας να συνεχίσει να προσφέρει στους δημότες του και όχι μόνο, εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου.