ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο. «Η επανένωση της Βόρειας με τη Νότια Κορέα» του Ζοέλ Πομμερά σε σκηνοθεσία Ονησίφορου Ονησιφόρου. 7μ.μ. soldoutticketbox.com

Λευκωσία, WhereHaus 612. «Ο Πολυέλαιος», ένα σύγχρονο κυπριακό έργο, σε κείμενο και σκηνοθεσία της Μαρίνας Μακρή, μετά τις παραστάσεις στη Λεμεσό, ταξιδεύει στη Λευκωσία. Επί σκηνής: Πόπη Αβραάμ, Λούκας Ζήκος, Ηρόδοτος Μιλτιάδους, Λουκία Πιερίδου, Άννη Χούρη. Επόμενες: 16, 17, 23, 24, 25, 30, 31 Ιανουαρίου, 1η Φεβρουαρίου, 25877827 Εισιτήρια Sold Out Tickets

Σατιρικό Θέατρο. Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου, 6.30μ.μ. Το θεατρικό «Η γυναίκα με τα μαύρα» του Στήβεν Μάλατρατ, μια συμπαραγωγή της Aris Pro και του Σατιρικού Θεάτρου, ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου. soldoutticketbox.com και όλα τα καταστήματα STEPHANIS. Πληροφορίες: 22312940, 22421609. Δωρεάν για θεατές με κινητικά προβλήματα.

Λευκωσία, Θέατρο Ένα. «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» του Γουίλι Ράσελ σε σκηνοθεσία Ανδρέα Χριστοδουλίδη. Παραστάσεις: κάθε Παρασκευή, Σάββατο στις 8.30μ.μ. και κάθε Κυριακή στις 7μ.μ. Εισιτήρια: Ticketmaster

Λευκωσία, Παιδική Γωνιά Olvialife. «Ο Σούξου Μούξου και το χαμένο Χριστουγεννιάτικο γράμμα» 11π.μ. Είσοδος ελεύθερη.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Τέρμα οδού Λήδρας. Φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Through Ordinary Eyes: Take Four Photographs». Μέχρι 23/1.

Γκλόρια (22762605). «ANAMNESIS, του Στέφανου Φιλίππου και της Αναστασίας Σίβκοβα. Μέχρι 30/1

Marginalia (99657080). «Living Forms» της Σοφίας Χριστοδούλου Μέχρι 31/1.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Αποκάλυψη (223300150). «Παράλληλες εικαστικές αναζητήσεις» του Μάριου και της Άννας Βαρελλά. Μέχρι 17/1

Stand in Line (99412000). Ομαδική έκθεση με τίτλο «December» στην οποία συμμετέχουν 29 καλλιτέχνες. Μέχρι 24/1

Rodax Art Gallery, Kατσώνη 8 και γωνία Νικήτα τ.τ 1082, (22817711, 99478585). Έκθεση φωτογραφίας «From Chaos to Weaving» του Μάριου Κουρουνιώτη. Μέχρι 15/1

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens. Μέχρι 16/1

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη. Κοινοτικό έργο του εικαστικού Μάριου Σπηλιόπουλου, «Ανθρώπων Ίχνη IV – (Η Συνομιλία των Κόσμων)». Μέχρι 11/1

Λεμεσός

NeMe. Ομαδική έκθεση «Veiling Identities: Resisting Recognition». Μέχρι 6/2

PSI Foundation (25245730). «From Nature to Structure: Threads of Dialogue» με έργα της Κλοντ Κομό και του Θεόδουλου Γρηγορίου. Μέχρι 31/1

Edit Gallery (25 251710). Στέλλα Καπεζάνου «Pretty Little Crimes». Μέχρι 17/1

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

Πάφος

CAP St George Hotel & Resort, Αίθουσα Ήρα (26000000). «Where Figures Drift» του Γιάννη Σακέλλη. Μέχρι 11/1

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: «Καποδίστριας» (σκηνοθεσία Γιάννης Σμαραγδής με τον Αντώνη Μυριαγκό), Μπομπ ο Σφουγγαράκης (ΕΛ+ ΑΓ), «The Housemaid» (σκηνοθεσία Πολ Φέιγκ).

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: «Avatar: Fire and Ash», «Τα Χριστούγεννα κινδυνεύουν: Ελληνική Οικογένεια», «A Mouse Hunt for Christmas», «Τα κάλαντα των Χριστουγέννων», «Zootopia»

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Κινηματοθέατρος Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Καποδίστριας». 8.30μ.μ. pantheon-theatre.com.