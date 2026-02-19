ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, 8.30μ.μ. Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου υποδέχεται στην Κύπρο τον κορυφαίο βιολοντσελίστα Πέτρο Γκοσποντίνοφ και τον εξαίρετο Φιλανδό μαέστρο Κάλε Κουουσάβα, σε ένα πρόγραμμα από συνθέσεις διακεκριμένων Κυπρίων δημιουργών, αλλά και του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ. cyso.interticket.com. Επόμενη: 20/2 Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος,

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο 8μ.μ. Ο «Γυάλινος Κόσμος» του Τένεσι Ουίλιαμς ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Θανάση Γεωργίου, σε συνεργασία με την Open Arts. Εισιτήρια: Soldout Tickets, στα Καταστήματα STEPHANIS και στο τηλ. 99520835.

Παραλίμνι Ξένιον. Η κωμωδία του Γιώργου Τσιάκκα «Eδώ Λέμε SOS», που σατιρίζει με αγάπη και πόνο τη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. Δύο παραστάσεις στις 5μ.μ. και 8.30μ.μ. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). Έκθεση του ιστορικού Κύπριου ζωγράφου Στέλιου Βότση (1929–2012. Μέχρι 27/2

Diatopos Art Centre (22766117). «Studiolo» του Πάρη Σεργίου. Μέχρι 13/3.

Stand in Line (99412000). «Layers of Love» του Αλέξανδρου Γιωρκάτζη. Μέχρι 6/3.

Οδός Αισχύλου 83 (απέναντι από τα σχολεία Φανερωμένης, γήπεδο μπάσκετ). Oμαδική έκθεση με τίτλο «Η πατρίδα των σκέψεών μας» (The homeland of our thoughts). Μέχρι 22/2

Αποκάλυψη (22300150.). «Δύο βλέμματα – two gazes», των Παναγιώτη Πασάντα και Γιώργου Γεροντίδη. Μέχρι 21/2

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Korai Project Space. «Ground Matter», της Μελίτας Κούτα. Μέχρι 27/2.

Καστελιώτισσα. Πολυθεματική έκθεση του ΓΤΠ με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου». Μέχρι 25/2

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Edit Gallery (25 251710). Η έκθεση φωτογραφίας του Χρίστου Χατζηχρίστου, με τίτλο Apovathra / Power Beach. Μέχρι 14/3

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 14/3

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Στον αστερισμό του ιχθύ» του Άντρου Ρόπαλη. Μέχρι 21/2

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Captive (σκηνοθεσία Alajandro Amenabar με τους Julio Pena, Alessandro Borghi, Miguel Rellan), Whistle (σκηνοθεσία Corin Hardy με τους Dafne Keen, Sophie Nelisse, Sky Yang), Rental Family (σκηνοθεσία Hikari με τους Brendan Fraser, Takehiro Hira, Mari Yamamoto), Checkered Ninja 3 (ταινία animation σε σκηνοθεσία Thorbjorn Christoffersen, Anders Matthesen), Arco (ταινία animation σε σκηνοθεσία Ugo Bienvenue, Gilles Cazaux) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Cold Storage (σκηνοθεσία Jonny Campbell με τους Rob Collins, Georgina Campbell, Liam Neeson) – RIO Nicosia Mall.

Λευκωσία, Θέατρο Πάνθεον. Προβολή της ταινίας Marty Supreme -υποψήφιας για 9 βραβεία Οσκαρ- του Τζος Σάφντι με τον Τιμοτέ Σαλαμέ. Προβολές 18, 24, 25 στις 8:30 μ.μ.