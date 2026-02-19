Αρχαιολογικούς χώρους στην πόλη και επαρχία Πάφου επισκέφθηκε σήμερα η Υφυπουργός Πολιτισμού και παράγοντες του Υφυπουργείου, προκειμένου να επιθεωρήσει έργα που αποπερατώθηκαν πρόσφατα. Η Λίνα Κασσιανίδου επισκέφθηκε επίσης το Πολιτιστικό Χωριό Λέμπας .

Η Υφυπουργός επισκέφθηκε τον αρχαιολογικό χώρο της Αγίας Κυριακής και της Στήλης του Αποστόλου Παύλου προκειμένου να επιθεωρήσει τον χώρο μετά την ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης και αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής.

Οι εργασίες περιλάμβαναν μεταξύ άλλων την ανακατασκευή και συντήρηση των πεζογεφυρών που διέρχονται πάνω από τις αρχαιότητες, οι οποίες είχαν κατασκευαστεί παλαιότερα και έχρηζαν άμεσης αποκατάστασης, καθώς επίσης την κατασκευή πεζόδρομων και την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και προστατευτικών κατασκευών από τις καιρικές συνθήκες για τις αρχαιότητες.

Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο του Τμήματος Αρχαιοτήτων, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2025, στο πλαίσιο ευρύτερου προγράμματος αναβάθμισης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, ενόψει της προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Υφυπουργός εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίηση της για τις βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν, τονίζοντας ότι βασικό ζητούμενο ήταν η περαιτέρω προστασία των αρχαιοτήτων, η ανάδειξή τους και η προσβασιμότητα των επισκεπτών κατά την περιήγηση τους στην περιοχή, προκειμένου ο σπουδαίος αυτός χώρος να είναι έτοιμος και για τις επισκέψεις που θα γίνονται εδώ, διαρκούσης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Από την επίσκεψη της Υφυπουργού στον αρχαιολογικό χώρο της παλαιχριστιανικής Βασιλικής της Χρυσοπολίτισσας στην Κάτω Πάφο.

Η Υφυπουργός ανέφερε ότι το συνολικό κόστος του έργου ανήλθε στις €700.000 και ότι το 2026 προγραμματίζονται νέα έργα στη Νέα Πάφο, καθώς και στους Τάφους των Βασιλέων, αρχής γενομένης από τη βελτίωση της εισόδου και των υποδομών εξυπηρέτησης των επισκεπτών.

Ο αρχαιολογικός χώρος της Χρυσοπολίτισσας, της Αγίας Κυριακής και της Στήλης του Αποστόλου Παύλου είναι μέρος του ευρύτερου αρχαιολογικού πάρκου της Κάτω Πάφου που έχει ενταχθεί στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα μνημεία της Κύπρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πλούσιος γεωμετρικός διάκοσμος των ψηφιδωτών δαπέδων της Βασιλικής χρονολογείται γύρω στον 4ο και 6ο αιώνα μ.Χ. Στο κεντρικό κλίτος της σώζονται τρεις μοναδικές εικαστικές σκηνές που αναπαριστούν χριστιανικές αλληγορίες.

Μετά την καταστροφή της Βασιλικής, στον χώρο κτίστηκε βυζαντινή εκκλησία τον 11ο αιώνα. Ακολούθησε μια δεύτερη εκκλησία που χρονολογείται γύρω στο 1500 μ.Χ., η οποία λειτουργεί μέχρι και σήμερα ως Αγγλικανική Εκκλησία της Πάφου. Βόρεια της Βασιλικής υπάρχουν τα ερείπια μιας γοτθικής εκκλησίας που κτίστηκε γύρω στο 1300 μ.Χ. και καταστράφηκε το 1600 μ.Χ.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων Γιώργος Γεωργίου έκανε λόγο και για τη σημασία της οπτικής ενοποίησης του χώρου με το υπό διαμόρφωση μουσείο του Δήμου Πάφου, αφιερωμένο στον Απόστολο Παύλο, τονίζοντας ότι η σύνδεση αυτή ενισχύει τη συνολική αφήγηση της περιοχής. Σε ό,τι αφορά τα στέγαστρα, σημείωσε ότι πρόκειται για διαχρονική και διεθνή πρόκληση, καθώς κάθε σύγχρονη επέμβαση σε αρχαιολογικό χώρο απαιτεί λεπτούς χειρισμούς και διαεπιστημονική προσέγγιση. Αναγνώρισε ότι παρατηρούνται καθυστερήσεις, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης.

Στο τελικό στάδιο το Πολιτιστικό Χωριό Λέμπας

Η Λ. Κασσιανίδου, συνοδευόμενη από την ηγεσία του Τμήματος Αρχαιοτήτων και λειτουργούς του υφυπουργείου, επισκέφθηκε επίσης το Πολιτιστικό Χωριό Λέμπας που ολοκληρώθηκε πρόσφατα με μια δαπάνη άνω των €4 εκατ. Όπως δήλωσε, το κτηριακό σκέλος έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης των προσφορών για τη διαχείριση και λειτουργία του χώρου.

Η Υφυπουργός Πολιτισμού ανακοίνωσε πως αύριο θα παρουσιασθούν και οι προτάσεις για τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης του χώρου από πλευράς των ενδιαφερομένων προσφοροδοτών. Ο ανάδοχος του έργου θα επιλεγεί για 10ετή διαχείριση του χώρου, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα πέντε, διευκρίνισε.

Η Υφυπουργός χαρακτήρισε το έργο «υπέροχο», υπενθυμίζοντας ότι η υλοποίησή του ξεκίνησε από το Υπουργείο Παιδείας πριν από τη σύσταση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, εκφράζοντας την προσδοκία ότι σύντομα θα ανοίξει τις πύλες του στο κοινό.