ΘΕΑΤΡΟ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ- ΕΚΘΕΣΗ

Λευκωσία, Παλαιό Δημαρχείο (Προμαχώνας D’ Avila). Εγκαίνια: 5μ.μ. Στη μεσαιωνική ταυτότητα της Λευκωσίας στρέφει το βλέμμα της η νέα έκθεση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών με τίτλο «Μεσαιωνική Λευκωσία: Γενέθλια Πόλη». Η έκθεση, που επιμελείται ο Λάκης Γενεθλής, Η έκθεση αντλεί έμπνευση από τα ποιήματα της Νάσας Παταπίου. Διάρκεια: μέχρι 24 Ιουνίου

ΑΝΤΙ-ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Δρούσεια. Ένα αντι-συνέδριο αφιερωμένο στην καλλιέργεια οικολογικής φαντασίας και πειραματικών συνεργασιών είναι το πρώτο PIKNIK, που οργανώνεται στις 27-28 Φεβρουαρίου. Αποτελεί μια φρέσκια πρωτοβουλία του ΜΚΟ Ξαρκής και αποτελείται από ένα πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών από την Κύπρο και το εξωτερικό, το οποίο κορυφώνεται με αυτή τη δημόσια εκδήλωση υπό τη μορφή ενός μεγάλου διήμερου πικ-νικ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, εργαστήρια, αφηγήσεις, εικαστικές και παραστατικές δράσεις.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Πάφος, Τεχνόπολις 20, 8μ.μ. Η Κατερίνα Παρπούνα (σαξόφωνο) και ο Μιχάλης Χιλλίδης (πιάνο) παρουσιάζουν τη συναυλία με τίτλο «An Evening of Tango and Lyricism». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των Claude Debussy, Astor Piazzolla, John Williams και άλλων σημαντικών συνθετών. technopolis20.com

ΔΙΑΛΕΞΗ

Πάφος, Πανεπιστήμιο Νεάπολις, 6μ.μ. Στην εκδήλωση τίτλο «Η Γλώσσα Συναντά την Τέχνη» στο Αμφιθέατρο «Κερύνεια» θα παρουσιαστεί διαδικτυακή ομιλία του ποιητή Κυριάκου Χαραλαμπίδη. Θέμα της ομιλίας είναι ο ποιητικός λόγος και η γλώσσα ως φορέας μνήμης, ταυτότητας και πολιτισμού. Από τις 19:00 έως τις 21:00, στο Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου, η κεραμίστρια Μαρία Μιχαήλ θα πραγματοποιήσει εργαστήριο κεραμικής, με τη συνοδεία ζωντανής παραδοσιακής μουσικής από το συγκρότημα ΑΝΤΑΜΑ.

ΜΟΥΣΙΚΟ-ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Περβόλια, Δημοτικό Θέατρο Περβολιών Α. Πασιουρτίδη, 7.15μ.μ. «Ρίζα βαθκειά στο χώμαν» είναι ο τίτλος της μουσκοθεατρικής παράστασης που οργανώνεται για τα 80 χρόνια ζωής και δράσης της ΕΚΑ. Συμμετέχουν ο Κούλης Θεοδώρου και η Χριστιάνα Χαραλάμπους.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

isnotgallery contemporary (99569498). Η έκθεση «Α-Ω: Στέλιος Βότσης», περιλαμβάνει έργα του καλλιτέχνη (1929-2012) από τη συλλογή της οικογένειας του. Μέχρι 14/3

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Μαύρου με τίτλο «Ούλλα χαλάλι σου». Μέχρι 14/3.

Γκαλερί Γκλόρια (22762605). Η έκθεση του Κύπριου εικαστικού Γιώργου Κοτσώνη περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και ψηφιδωτού. Μέχρι 10/3.

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). Έκθεση του ιστορικού Κύπριου ζωγράφου Στέλιου Βότση (1929–2012. Μέχρι 27/2

Diatopos Art Centre (22766117). «Studiolo» του Πάρη Σεργίου. Μέχρι 13/3.

Stand in Line (99412000). «Layers of Love» του Αλέξανδρου Γιωρκάτζη. Μέχρι 6/3.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Korai Project Space. «Ground Matter», της Μελίτας Κούτα. Μέχρι 27/2.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Edit Gallery (25 251710). Η έκθεση φωτογραφίας του Χρίστου Χατζηχρίστου, με τίτλο Apovathra / Power Beach. Μέχρι 14/3

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 14/3

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

Λάρνακα

Πρώην Οικία Αστυνομικού Διευθυντή– Πάρκο Σαλίνα, 6μ.μ. 24001502. Η έκθεση «Lefkart VIII» περιλαμβάνει έργα μαθητών με θεματικό άξονα το λευκαρίτικο. Μέχρι 13/3

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Scream 7 (σκηνοθεσία Kevin Williamson με τους Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May), Is This Thing On? (σκηνοθεσία Bradley Cooper με τους Will Arnett, Laura Dern, Andra Day), Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ (σκηνοθεσία Γιώργου Γεωργόπουλου με τους Μορτ Κλωναράκη, Βαγγέλη Μουρίκη, Φιλίππα Κουτούπα), Charlie The Wonderdog (ταινία animation σε σκηνοθεσία Shea Wageman) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: La Grazia (σκηνοθεσία Paolo Sorrentino με τους Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque), The Tale of Tsar Saltan (σκηνοθεσία Aleksandr Ptushko με τους Vladimir Andreyev, Larisa Golobkina, Oleg Vidov) – RIO Λεμεσού.