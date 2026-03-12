ΞΕΝΑΓΗΣΗ

Λευκωσία, Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600) 6μ.μ. Στην έκθεση «Αγροποιητική: χώματα/σώματα», ξεναγεί το κοινό η επιμελήτρια Έλενα Πάρπα, παρουσιάζοντας το σκεπτικό και τις θεματικές που την διατρέχουν. Η έκθεση διοργανώνεται στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026 και εξετάζει την πολυεπίπεδη σχέση τέχνης και τοπίου στο έργο 50 και πλέον καλλιτεχνών από την Κύπρο.

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Αίθουσα Εκδηλώσεων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου – Λευκωσία, 7μ.μ. Το Κυπριακό Κέντρο Μελετών και οι Εκδόσεις Ηλία Επιφανίου οργανώνουν παρουσίαση του βιβλίου Η Απόρρητη Έκθεση του Νιχάτ Ερίμ για την Τουρκική Στρατηγική στο Κυπριακό (24.11.1956). Ομιλητές: Χρήστος Ιακώβου, Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Μελετών Γεωπολιτική και Γεωστρατηγική μέσα από τις εκθέσεις του Νιχάτ Ερίμ. Oz Karahan, Πολιτικός Αναλυτής «Η Τουρκική Υψηλή Στρατηγική στο Κυπριακό μέσα από τις εκθέσεις του Νιχάτ Ερίμ». Aziz Şah, Κοινωνιολόγος – Πολιτικός Αναλυτής. «Η σύλληψη της ιδέας του εποικισμού της Κύπρου μέσα από τις εκθέσεις του Νιχάτ Ερίμ –Από την «προσωρινή ελληνική πλειονότητα» στον τουρκικό δημογραφικό έλεγχο».

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας ανακοινώνει ότι οι παραστάσεις του έργου «Περιμένοντας τον Γκοντό», οι οποίες ήταν προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν στις 12 και 13 Μαρτίου, αναβάλλονται λόγω της δύσκολης και αβέβαιης κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Η πρώτη συνάντηση αφιερωμένη στο διήγημα που προγραμμάτισε το Βιβλιοτρόπιο για σήμερα στη Λεμεσό, αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο.

ΘΕΑΤΡΟ

Λεμεσός, Θέατρο Ένα (Β’ Δημοτική Αγορά). Το Θέατρο Versus και το Θέατρο Ροή ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια συμπαραγωγή και παρουσιάζουν την εξαιρετικά επιτυχημένη κωμωδία του Ισπανού συγγραφέα Χουάν Κάρλος Ρούμπιο «Απόψε δεν είμαι για κανέναν» (Esta noche no estoy para nadie), σε σκηνοθεσία Μαρίνου Ανωγυριάτη. Παραστάσεις: 12, 18, 25 και 26 Μαρτίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: myticketcy.com

Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. Η κωμωδία του Ανδρέα Αριστοτέλους «Κρατάς Μυστικό;» σε σκηνοθεσία Χρήστου Γρηγοριάδη παρουσιάζεται από τη Purple Sparrow Productions. Παραστάσεις: Παρασκευή, Σάββατο 8μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Κυριακή 22 Μαρτίου, 5.30μ.μ .Εισιτήρια: SoldOut Tickets, καταστήματα Stephanis, 70001055

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Λατσιών 8μ.μ. «Ήταν όλοι τους παιδιά μου του Άρθρουρ Μίλλερ από το Λύκειο Λατσιών, στο πλαίσιο του προγράμματος των 37ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Sic. Contemporary Culture. Τέσσερις φοιτητές του Frederick συμμετέχουν στην έκθεση Call To Action: Κατερίνα Κουντούρη, Νικολάι Μποριάνοφ Μίνκοφ, Αντρέας Άνθιμου, Κωνσταντίνος Κονταργύρης. Μέχρι 21/3

Όμικρον (96648352). Η έκθεση «Animalia», της Μαρίας Περεντού περιλαμβάνει έργα που καταγράφουν δεκαπέντε χρόνια δημιουργίας. Μέχρι 28/3

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Η Θολή Γραμμή των Οριζόντων» του Στέφανου Καράμπαμπα. Μέχρι 28/3

Marginalia (99657080). «Ο ήχος του νερού» της Αφροδίτης Σεζένια. Μέχρι 28/3

Αιγαία Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (22 445757). Ομαδική έκθεση MidPoint, με έργα δημιουργών της σχολής. Μέχρι 15/3

isnotgallery contemporary (99569498). Η έκθεση «Α-Ω: Στέλιος Βότσης», περιλαμβάνει έργα του καλλιτέχνη (1929-2012) από τη συλλογή της οικογένειας του. Μέχρι 14/3

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Μαύρου με τίτλο «Ούλλα χαλάλι σου». Μέχρι 14/3.

Diatopos Art Centre (22766117). «Studiolo» του Πάρη Σεργίου. Μέχρι 13/3.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Lumiere (25344141). Oμαδική έκθεση «CHROMA by Her» με δέκα γυναίκες ζωγράφους. Μέχρι 21/3

Edit Gallery (25 251710). Η έκθεση φωτογραφίας του Χρίστου Χατζηχρίστου, με τίτλο Apovathra / Power Beach. Μέχρι 14/3

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 4/4

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Φύση και Ύδωρ» της Δήμητρας Βανέζη Λιάσου. Μέχρι 21/3

Πρώην Οικία Αστυνομικού Διευθυντή– Πάρκο Σαλίνα, 6μ.μ. 24001502. Η έκθεση «Lefkart VIII» περιλαμβάνει έργα μαθητών με θεματικό άξονα το λευκαρίτικο. Μέχρι 13/3

Πάφος

Blue Iris (99310893). Έκθεση του Πασχάλη Αναστάση. Μέχρι 21/3.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Mortuary Assistant (σκηνοθεσία Jeremiah Kipp με τους Willa Holland, Paul Sparks, John Adams), The Wizard of the Kremlin (σκηνοθεσία Olivier Assayas με τους Paul Dano, Alicia Vikander, Tom Sturridge), Good Luck, Have Fun, Don’t Die (σκηνοθεσία Gore Verbinski με τους Sam Rockwell, Juno Temple, Haley Lu Richardson), The Tasters (σκηνοθεσία Silvio Soldini με τους Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun), Bernard: Mission Mars (ταινία animation σε σκηνοθεσία Chao Wang) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον. Το ιστορικό πολιτικό θρίλερ του Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου «Ο Μυστικός Πράκτορας», που διακρίθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών με τα βραβεία Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας, έρχεται σε πρώτη προβολή στην Κύπρο. 12 Μαρτίου 8.30μ.μ. (7 Μαρτίου 5.30 & 8.30μ.μ.) pantheon-theatre.com