ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8μ.μ. Εισιτήρια: soldouttickets και στα καταστήματα Stephanis Electronics. Μια μοναδική πνευματική και μουσική εμπειρία θα φιλοξενήσει το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, με την παρουσία του Πανοσιολογιοτάτου Αρχιμανδρίτη πατέρα Νικόδημου Καβαρνού και τη συμμετοχή της χορωδίας «Σπύρος Καψασκής» υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Παντελίδη. Η συναυλία προσκαλεί το κοινό σε μια βραδιά κατάνυξης και ουσιαστικής ακρόασης, όπου η παράδοση συναντά την τέχνη και ο λόγος συνομιλεί με τη βυζαντινή ψαλμωδία μέσα από έναν αυθεντικό και βαθιά ανθρώπινο τρόπο έκφρασης. Η συναυλία πραγματοποιείται την παραμονή της 25ης Μαρτίου, ημέρας του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου αλλά και ενόψει της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα, και θα περιλαμβάνει επιλεγμένους, γνωστούς και βαθιά αγαπημένους ύμνους των Αγίων Ημερών.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Συναισθηματική αξία» του Γιόακιμ Τρίερ. Το δράμα του Τρίερ κέρδισε το Grand Prix στις Κάννες τον Μάιο. Η ταινία είναι μια οικεία και συγκινητική εξερεύνηση της οικογένειας, των αναμνήσεων και της συμφιλιωτικής δύναμης της τέχνης. Διάρκεια: 133. Γλώσσα: Νορβηγικά/Αγγλικά με Ελληνικούς Υπότιτλους. Προβολές 24/25.03 8.30μ.μ.

ΘΕΑΤΡΟ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 8μ.μ. Alter Ego Μαρίας Χατζημιχαήλ από το Λύκειο Αγίου Ιωάννη, στο πλαίσιο του προγράμματος των 37ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). “Θαλασσο-ψυχισμοί” της Ρένας Αρτεμίου. Μέχρι 4/4.

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Ρήνου Στεφανή με τίτλο «Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες». Μέχρι 3/4.

Όμικρον (96648352). Η έκθεση «Animalia», της Μαρίας Περεντού περιλαμβάνει έργα που καταγράφουν δεκαπέντε χρόνια δημιουργίας. Μέχρι 28/3

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Η Θολή Γραμμή των Οριζόντων» του Στέφανου Καράμπαμπα. Μέχρι 28/3

Marginalia (99657080). «Ο ήχος του νερού» της Αφροδίτης Σεζένια. Μέχρι 28/3

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Edit Gallery (25 251710). «The Rise of the Sun, the Fall of Time», της Δανάης Πάτσαλου. Μέχρι 2/5.

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 4/4

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Τελευταία Κλήση (σκηνοθεσία Sherif Francis με τους Ορφέα Αυγουστίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργο Μπένο), Project Hail Mary (σκηνοθεσία Phil Lord, Christopher Miller με τους Ryan Gosling, Sandra Huller, James Ortiz) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.