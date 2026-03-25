ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Φουαγέ Δημοτικού Θεάτρου, 4μ.μ. και στις 7μ.μ. «Η Τελευταία Συνεδρία του Φρόιντ», η παράσταση που ανέβασε η Alpha Square σε φυσικό σκηνικό και φυσικό φωτισμό, ανεβαίνει ξανά για τρεις μόνο παραστάσεις, στη Λευκωσία. Ο βραβευμένος Αμερικανός συγγραφέας Mark St. Germain, με ιδιαίτερη κλίση στην ιστορική μυθοπλασία, φαντάζεται μια πρώτη και τελευταία συνάντηση του θρυλικού συγγραφέα Σι Ες Λιούις με έναν από τους σημαντικότερους διανοούμενους του 20ου αιώνα, τον Σίγκμουντ Φρόιντ, το 1939. Επόμενες: Πέμπτη 26 Μαρτίου, 6μ.μ. και 8.30μ.μ. Παρασκευή 27 Μαρτίου 6μ.μ. και 8.30μ.μ. Εισιτήρια: ticketmaster.cy/ 7777 7040 / ACS Courier

Λευκωσία, Θέατρο Μασκαρίνι, 8μ.μ. Το ζήτημα της επιθυμίας για παιδί- και της αβεβαιότητας που τη συνοδεύει- φέρνει στο προσκήνιο η νέα παράσταση «Προσπαθούμε», που ανεβαίνει στη Λευκωσία, επιχειρώντας να μιλήσει με ειλικρίνεια, χιούμορ και ευαισθησία για ένα θέμα τόσο κοινό όσο και συχνά σιωπηλό. Το κείμενο υπογράφει η Ειρήνη Σαλάτα, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια έχει η ίδια η δημιουργική ομάδα, που αποτελείται από την ίδια και τον Εύρο Βασιλείου. Παραστάσεις: 25, 27 Μαρτίου και 7 Απριλίου στις 8μ.μ. και 5 Απριλίου στις 7μ.μ. Εισιτήρια: TicketMaster και Acs courier, 99435403. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Συναισθηματική αξία» του Γιόακιμ Τρίερ. Το δράμα του Τρίερ κέρδισε το Grand Prix στις Κάννες τον Μάιο. Η ταινία είναι μια οικεία και συγκινητική εξερεύνηση της οικογένειας, των αναμνήσεων και της συμφιλιωτικής δύναμης της τέχνης. Διάρκεια: 133. Γλώσσα: Νορβηγικά/Αγγλικά με Ελληνικούς Υπότιτλους. Προβολές 25/3 8.30μ.μ.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). “Θαλασσο-ψυχισμοί” της Ρένας Αρτεμίου. Μέχρι 4/4.

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Ρήνου Στεφανή με τίτλο «Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες». Μέχρι 3/4.

Όμικρον (96648352). Η έκθεση «Animalia», της Μαρίας Περεντού περιλαμβάνει έργα που καταγράφουν δεκαπέντε χρόνια δημιουργίας. Μέχρι 28/3

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Η Θολή Γραμμή των Οριζόντων» του Στέφανου Καράμπαμπα. Μέχρι 28/3

Marginalia (99657080). «Ο ήχος του νερού» της Αφροδίτης Σεζένια. Μέχρι 28/3

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Edit Gallery (25 251710). «The Rise of the Sun, the Fall of Time», της Δανάης Πάτσαλου. Μέχρι 2/5.

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 4/4

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Τελευταία Κλήση (σκηνοθεσία Sherif Francis με τους Ορφέα Αυγουστίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργο Μπένο), Project Hail Mary (σκηνοθεσία Phil Lord, Christopher Miller με τους Ryan Gosling, Sandra Huller, James Ortiz) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.