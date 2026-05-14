Καλοκαιρινή αύρα στις σκοτεινές αίθουσες, με πρεμιέρες και επανεκδόσεις που κινούνται από την καταιγιστική δράση μέχρι την οικογενειακή περιπέτεια και τη νοσταλγία των 80s.

Από τις νέες αφίξεις της εβδομάδας ξεχωρίζει η βίαιη περιπέτεια δράσης του Γκάι Ρίτσι «Γκρίζα Ζώνη», ενώ το ενδιαφέρον των μικρών θεατών αναμένεται να προσελκύσουν οι ταινίες κινουμένων σχεδίων «Το Τραγούδι της Μικρής Φάλαινας» και «Η Οικογένεια Ντινοσάουρους». Παράλληλα, επιστρέφει στις αίθουσες το εμβληματικό «Top Gun», σαράντα χρόνια μετά την πρώτη του προβολή, ενώ οι φίλοι της heavy metal μουσικής έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το ντοκιμαντέρ «Iron Maiden: Burning Ambition».

Γκρίζα Ζώνη- In the Grey

Περιπέτεια αμερικανικής παραγωγής του 2026, σε σκηνοθεσία Γκάι Ρίτσι, με τους Τζέικ Τζίλενχαλ, Έιζα Γκονζάλες, Χένρι Κάβιλ, Ρόζαμουντ Πάικ, Κρίστοφερ Χίβγιου και Φίσερ Στίβενς.

Ο Γκάι Ρίτσι επιστρέφει στο γνώριμο πεδίο της βρόμικης, καταιγιστικής δράσης, συνδυάζοντας κατασκοπικό στιλ, εκρηκτικές συγκρούσεις και κυνικούς χαρακτήρες. Παρότι η ταινία μοιάζει να ανακυκλώνει στοιχεία από προηγούμενες δουλειές του, διατηρεί τον γρήγορο ρυθμό, τις ανατροπές και την αδρεναλίνη που χαρακτηρίζουν το κινηματογραφικό του σύμπαν.

Η ιστορία ακολουθεί μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων που αναλαμβάνει να ανακτήσει μια περιουσία δισεκατομμυρίων από τα χέρια ενός διεφθαρμένου επιχειρηματία, ο οποίος προστατεύεται από ιδιωτικό στρατό σε ισπανόφωνο νησί. Αυτό που ξεκινά ως ληστεία εξελίσσεται σε ανελέητο πόλεμο στρατηγικής, εξαπάτησης και επιβίωσης.

Ενταγμένη ελαφρώς στα αμερικάνικα στερεότυπα για τη Λατινική Αμερική, η ταινία του Ρίτσι διατηρεί ως ένα βαθμό τα σκηνοθετικά του τρικ, τους σφιχτούς του ρυθμούς, τις ανατροπές και τη συνταγή με τους cool χαρακτήρες του, παραδίδοντας μία ορμητική χαβαλετζίδικη περιπέτεια, παρά τις εμφανείς αδυναμίες του σεναρίου και τη μάλλον περιορισμένη χημεία ανάμεσα στους Τζέικ Τζίλενχαλ και Χένρι Κάβιλ.

Το Τραγούδι της Μικρής Φάλαινας- The Last Whale Singer

Χαριτωμένη παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων από τη Γερμανία, σε σκηνοθεσία Ρεζά Μεμαρί, με οικολογικό μήνυμα και φόντο τα βάθη των ωκεανών. Μια νεαρή φάλαινα ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι αναζητώντας το μαγικό τραγούδι που μπορεί να σώσει τον πλανήτη. Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Η Οικογένεια Ντινοσάουρους- The Dino Family

Ο έφηβος Φιλ, προσπαθώντας να εντυπωσιάσει μια συμμαθήτριά του, στέλνει κατά λάθος όλη την παρέα πίσω στην εποχή των δεινοσαύρων. Παγιδευμένοι σε μια προϊστορική ζούγκλα γεμάτη κινδύνους, ο Φιλ, ο πατέρας του και ο χαμένος στον χρόνο παππούς του πρέπει να συνεργαστούν για να επιβιώσουν. Με συμμάχους έναν… βίγκαν βελοσιράπτορα και απέναντί τους τον τρομακτικό Τιτανοβόα, η οικογένεια ξεκινά μια ξεκαρδιστική και γεμάτη δράση περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους.

Top Gun

Σαράντα χρόνια μετά την πρώτη του προβολή, το «Top Gun» επιστρέφει στις αίθουσες σε επετειακή επανέκδοση. Η εμβληματική ταινία του Τόνι Σκοτ, με τον νεαρό τότε Τομ Κρουζ στον ρόλο που τον καθιέρωσε ως σταρ πρώτου μεγέθους, παραμένει ένα χαρακτηριστικό δείγμα του χολιγουντιανού θεάματος της δεκαετίας του ’80.

Εντυπωσιακές αερομαχίες, έντονη αισθητική βιντεοκλίπ και ένας ύμνος στον αμερικανικό μιλιταρισμό συνθέτουν μια ταινία που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ποπ κουλτούρα. Συμπρωταγωνιστούν οι Κέλι ΜακΓκίλις, Βαλ Κίλμερ, Μεγκ Ράιαν και Τομ Σκέριτ.

Iron Maiden: Burning Ambition

Το ντοκιμαντέρ του Μάλκομ Βένβιλ ακολουθεί την πορεία των Iron Maiden από τα πρώτα τους βήματα μέχρι την παγκόσμια καταξίωση. Με σπάνιο αρχειακό υλικό, αποσπάσματα συναυλιών και μαρτυρίες γνωστών προσωπικοτήτων της μουσικής σκηνής, η ταινία απευθύνεται κυρίως στους φίλους του θρυλικού βρετανικού συγκροτήματος. Μια παραγωγή του 2026 που επιχειρεί να φωτίσει την ιστορία, τη μυθολογία και την επιρροή ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της heavy metal μουσικής.