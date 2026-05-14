Συνολικά 27 δράσεις στον τομέα του παραδοσιακού πολιτισμού και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς θα χρηματοδοτηθούν μέσω του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ» για το 2026, με το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων να ανέρχεται στις €200.670, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Το Σχέδιο Στήριξης για τη Διατήρηση του Παραδοσιακού Πολιτισμού και της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς αφορά φορείς, ομάδες φυσικών προσώπων αλλά και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δραστηριοποιούνται σε τομείς συναφείς με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά και τις παραδοσιακές πολιτιστικές εκφράσεις.

Στο φετινό πρόγραμμα υποβλήθηκαν συνολικά 33 αιτήσεις. Από αυτές, οι 30 κρίθηκαν έγκυρες, ενώ οι 29 συγκέντρωσαν βαθμολογία άνω των 70 μονάδων και θεωρήθηκαν επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

Ωστόσο, λόγω της στενότητας του διαθέσιμου κονδυλίου, εγκρίθηκαν τελικά οι 27 πρώτες προτάσεις στον πίνακα κατάταξης.

Το σχέδιο στηρίζει δράσεις που αφορούν:

την καταγραφή και προβολή της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς,

την εκπαίδευση και μεταβίβαση παραδοσιακών γνώσεων και πρακτικών,

την ενίσχυση της δημιουργικότητας,

τη συμμετοχή του κοινού,

καθώς και τη διεθνή συνεργασία και κινητικότητα δημιουργών και ερευνητών.

Την Επιτροπή Αξιολόγησης αποτέλεσαν ο μουσικός και ερευνητής Γιάννης Κουτής, η καλλιτεχνική διευθύντρια του Πολιτιστικού Κέντρου «Μιχάλης Πιερής» του Πανεπιστημίου Κύπρου Σταματία Λαουμτζή και η Νικολέττα Μαραθεύτου ως εκπρόσωπος του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού.

Όπως σημειώνεται από το Υφυπουργείο, σε περίπτωση μη αποδοχής χορηγίας από κάποιον δικαιούχο, η αμέσως επόμενη πρόταση στον πίνακα κατάταξης θα λάβει χρηματοδότηση.

Δείτε εδώ αναλυτικά τις δραστηριότητες που επιχορηγούνται:

# Φορέας / Ομάδα Δραστηριότητα Βαθμολογία Χορηγία (€) 1 Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής Cyprus Food Atlas / Cyprus Flavours Map 93,81 10.000 2 LOCAL NARRATIVES Σημάδκια τ’ Αούστου 93,65 7.040 3 Σύγχρονο Θέατρο Σκιών Παράδοσης & Δημιουργίας Χορεύοντας με την Παράδοση της Κύπρου 92,67 4.400 4 ΑΚΜ – Αρχείο Κυπριακής Μουσικής ΛΤΔ Podcast για θέματα κυπριακής παραδοσιακής μουσικής και λαογραφίας 92,41 5.960 5 Άλατου Η Εξέλιξη του Σχεδιασμού και της Κατασκευής Επίπλων στην Κύπρο 92,40 5.240 6 Αρχεία Λάρνακας «Φοίβος Σταυρίδης» Τσιαττιστά: Ιστορία, Θεωρία και Πρακτική 92,26 6.133,80 7 ΑΚΜ – Αρχείο Κυπριακής Μουσικής ΛΤΔ Συλλογή υλικού ΑΠΚ και ΠΠΕ 91,78 7.200 8 Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών Η Ψαλτική Τέχνη και η Μελοποίηση του Ακάθιστου Ύμνου 90,60 6.600 9 Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού Πρόγραμμα κατάρτισης στην καταγραφή και έρευνα του παραδοσιακού χορού 89,66 10.000 10 Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού 12ο Σεμινάριο Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών 89,23 10.000 11 Πολιτιστικός Χορευτικός Όμιλος Λεμεσού ΔΙΟΝΥΣΟΣ 14ο Σεμινάριο Παραδοσιακών Χορών 88,76 10.000 12 Μουσικοί δίσκου «Τ’ Άσημα» Δύο εκδηλώσεις παρουσίασης του δίσκου «Τ’ Άσημα» 88,20 5.200 13 Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας 2ο Φεστιβάλ Παραδοσιακού Πολιτισμού «Φωνές τζ̆αι Θύμησες» 87,91 10.000 14 Αγιώτες εν δράση Οι Κολοφατσιάροι 87,85 6.400 15 Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών Από το φύλλο στο μετάξι 87,30 5.520 16 Ίδρυμα Πολιτιστικής Δημιουργίας για Παιδιά και Νέους Μύθοι της Κύπρου – Θέατρο & Χαρτί 86,51 7.960 17 ARTRAT Folktales Retold 86,36 9.080 18 Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών Στης Ευθαλίας το Αρχοντικό 85,91 10.000 19 Ομάδα Θεάτρου Σκιών «ΣΚΙΟΛΟΓΟΙ» Βιωματικά εργαστήρια Καραγκιόζη 85,55 4.000 20 Ίδρυμα Πολιτιστικής Δημιουργίας για Παιδιά και Νέους Το Λευκαρίτικο Κέντημα – Πηγή Έμπνευσης 85,40 3.520 21 Ινστιτούτο Μελετών, Ερευνών και Πολιτισμού – Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος Επιφάνιος» Της Μάνας μας Ηχώ 84,81 9.664 22 Σωματείο Υπόγεια Σκηνή Καφενές Σπίτφάιρ 84,06 9.000 23 Πολιτιστικός και Χορευτικός Όμιλος Λεμεσού ΔΙΟΝΥΣΟΣ Ημερίδα Λαογραφίας 83,36 7.200 24 Εργαστήρι Παραδοσιακού Χορού «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» 1ος Επιμορφωτικός Κύκλος Σεμιναρίων 82,75 7.600 25 Ομάδα Θεάτρου Σκιών Γιάννη Παφίου Θα πάρω μιαν ανηφοριά – Ευαγόρας Παλληκαρίδης 82,28 6.592 26 Συλλογικότητα Δύο Τσαέρες & Καρέκλες του Τροόδους 81,25 6.360 27 Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών Χόρεψε – Χόρεψε 80,25 10.000

Απομένει πλέον ουσιαστικά μόνο ο τομέας των εικαστικών για να ολοκληρωθεί ο κύριος κύκλος των φετινών χορηγικών προγραμμάτων του σχεδίου «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ» του Υφυπουργείου Πολιτισμού.