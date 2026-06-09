Μία από τις σημαντικότερες σοπράνο της σύγχρονης όπερας, η Αΐντα Γκαριφούλινα, θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Κύπρο τον προσεχή Οκτώβριο, δίνοντας δύο συναυλίες στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου.

Η διεθνώς καταξιωμένη καλλιτέχνις θα εμφανιστεί στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2026, συνοδευόμενη από την Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου υπό τη διεύθυνση του Μύρωνα Μιχαηλίδη. Μαζί της θα βρεθούν στη σκηνή ο τενόρος Κιρίλ Σικόρα και ο βαρύτονος Σεμιόν Αντάκοφ.

Η Γκαριφούλινα θεωρείται από τις πλέον προβεβλημένες λυρικές ερμηνεύτριες της γενιάς της. Νικήτρια του διεθνούς διαγωνισμού Operalia του Πλάθιντο Ντομίνγκο, έχει εμφανιστεί σε κορυφαίες σκηνές όπως η Κρατική Όπερα της Βιέννης, η Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης, η La Scala του Μιλάνου, η Όπερα του Παρισιού και το Royal Opera House του Λονδίνου. Στην καριέρα της έχει συνεργαστεί με προσωπικότητες όπως οι Πλάθιντο Ντομίνγκο, Αντρέα Μποτσέλι, Ζούμπιν Μέτα, Αντόνιο Παππάνο και Γκουστάβο Ντουνταμέλ.

Αποκλειστική καλλιτέχνις της Decca Records και βραβευμένη με ECHO Klassik, η σοπράνο με καταγωγή από το Καζάν του Ταταρστάν έχει διαγράψει διεθνή πορεία τόσο στη σκηνή της όπερας όσο και στη δισκογραφία, ενώ έχει εμφανιστεί σε τηλεοπτικά και παγκόσμια γεγονότα μεγάλης απήχησης. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η συμμετοχή της στην τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 2018 με τον Ρόμπι Γουίλιαμς στο στάδιο Λουζνίκι της Μόσχας, καθώς και οι συναυλίες της δίπλα στον Αντρέα Μποτσέλι σε μεγάλες αμερικανικές σκηνές.

Την τρέχουσα σεζόν 2025/2026, η Γκαριφούλινα ερμηνεύει πρωταγωνιστικούς ρόλους στο Royal Opera House, Covent Garden (Λονδίνο) και στην Όπερα του Παρισιού.

Οι δύο συναυλίες στο Κούριο, έναν από τους πιο εντυπωσιακούς χώρους συναυλιών στον πλανήτη, αναμένεται να αποτελέσουν ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της φθινοπωρινής πολιτιστικής περιόδου στην Κύπρο.

Το πρόγραμμα της συναυλίας συγκεντρώνει αριστουργήματα της παγκόσμιας όπερας και κλασικής μουσικής: τη «Χαμπανέρα» από την «Κάρμεν» του Μπιζέ, το «Βαλς της Τζουλιέτας» του Γκουνό, «O soave fanciulla» από την «La Bohème» του Πουτσίνι και την άρια της Λαουρέτας από τον «Τζιάνι Σκίκι» επίσης του Πουτσίνι, το βαλς «Φωνές της Άνοιξης« του Στράους, άριες από τον «Ευγένιο Ονέγκιν» και την «Ιολάντα» του Τσαϊκόφσκι, το Brindisi από την «La Traviata» του Βέρντι και άλλα διαμάντια του παγκόσμιου ρεπερτορίου.

Η συναυλία παρουσιάζεται με την υποστήριξη της AMBY και διοργανώνεται από τις εταιρείες Celebrity Gala και Παπαδόπουλος & Σχοινής.

Πού και πότε

Λεμεσός, Αρχαίου Θέατρο Κουρίου, Παρασκευή 9 και Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 8μ.μ. (Είσοδος 7μ.μ.). Εισιτήρια διαθέσιμα στην SoldOut Tickets

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τους επόμενους μήνες.

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