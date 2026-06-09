Με την έκδοση επετειακού γραμματοσήμου τιμώνται τα 20 χρόνια από την ίδρυση του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, του οργανισμού που από το 2006 έχει την ευθύνη λειτουργίας της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου.

Το επετειακό γραμματόσημο παρουσιάστηκε την Τρίτη στα κεντρικά γραφεία των Κυπριακών Ταχυδρομείων, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων από την ίδρυση του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου.

Στην εκδήλωση μίλησαν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, Γαστών Χατζηαναστασίου, και ο αναπληρωτής διευθυντής των Κυπριακών Ταχυδρομείων, Παύλος Παυλίδης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο σχεδιασμό του επετειακού γραμματοσήμου. Το έργο φιλοτέχνησε ο καλλιτέχνης Μανώλης Εμμανουήλ, ο οποίος δημιούργησε μια σύνθεση με πεντάγραμμο, μουσικές νότες και πνευστά και έγχορδα όργανα, συνδυασμένα με το εορταστικό λογότυπο των 20 χρόνων του Ιδρύματος πάνω σε απαλό πρασινωπό φόντο. Το γραμματόσημο έχει διαστάσεις 60 x 30 χιλιοστά και ονομαστική αξία 34 σεντ.

Ο Γαστών Χατζηαναστασίου χαρακτήρισε την έκδοση του γραμματοσήμου ως μια ουσιαστική αναγνώριση της πορείας και της πολιτιστικής αποστολής του Ιδρύματος, σημειώνοντας ότι το ΙΣΟΚ έχει καταφέρει μέσα σε δύο δεκαετίες να εδραιώσει μια σταθερή και δυναμική παρουσία στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας, μέσα από συναυλίες, εκπαιδευτικά προγράμματα, συνεργασίες με διεθνείς καλλιτέχνες και δράσεις σε ολόκληρη την Κύπρο.

Όπως ανέφερε, η έκδοση του γραμματοσήμου αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς αποτυπώνει «την πολιτιστική ταυτότητα και τη διαχρονική προσφορά ενός θεσμού που ανήκει σε όλους τους πολίτες της Κύπρου», ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα ταξιδέψει πέρα από σύνορα και αποστάσεις, μεταφέροντας μήνυμα πολιτισμού, δημιουργίας και καλλιτεχνικής συνέχειας.

Από την πλευρά του, ο Παύλος Παυλίδης υπογράμμισε ότι τα Κυπριακά Ταχυδρομεία στηρίζουν διαχρονικά τον πολιτισμό και επιδιώκουν, μέσα από τις εκδόσεις γραμματοσήμων και φιλοτελικών προϊόντων, να αναδεικνύουν πρόσωπα, γεγονότα και θεσμούς που έχουν συμβάλει στην πολιτιστική και κοινωνική πορεία της Κύπρου. Όπως σημείωσε, «το γραμματόσημο δεν είναι απλώς ένα μέσο ταχυδρομικής εξυπηρέτησης, αλλά ένας μικρός πρεσβευτής της χώρας μας και ένα έργο τέχνης σε μικρογραφία».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναδείχθηκε και ο συμβολικός χαρακτήρας της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών. Όπως σημείωσε ο αναπληρωτής διευθυντής των Κυπριακών Ταχυδρομείων, «όπως η μουσική ενώνει ανθρώπους μέσα από τη γλώσσα των συναισθημάτων, έτσι και το ταχυδρομείο διαχρονικά ενώνει ανθρώπους μέσα από την επικοινωνία».

Το επετειακό γραμματόσημο θα είναι διαθέσιμο για αγορά μέσω της ιστοσελίδας των Κυπριακών Ταχυδρομείων.