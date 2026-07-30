Η πρώτη, στα χρονικά, καταγραφή γέννας μιας μεγάπτερης φάλαινας (humpback whale) επετεύχθη στα ανοικτά των ακτών της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία.

Το εντυπωσιακό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, περίπου 700 μέτρα από τις ακτές του Kingscliff, όταν ο χειριστής drone και εθελοντής της οργάνωσης ORRCA (Organisation for the Rescue and Research of Cetaceans in Australia), Άλεξ Φόρεστ, παρατήρησε μία φάλαινα να κινείται ασυνήθιστα αργά, πίσω από το υπόλοιπο κοπάδι.

Αρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο για επίθεση αρπακτικού, όταν είδε κάτι κόκκινο να εμφανίζεται στο νερό. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα όμως, το νεογέννητο φαλαινάκι αναδύθηκε στην επιφάνεια, αποκαλύπτοντας ότι είχε μόλις γεννηθεί.

Ο ίδιος, που έχει καταγράψει χιλιάδες μεγάπτερες φάλαινες από αέρος, χαρακτήρισε την εμπειρία μοναδική, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το υλικό θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της αναπαραγωγικής συμπεριφοράς του είδους. Το drone πετούσε σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 μέτρων από τα ζώα, σύμφωνα με τους αυστηρούς κανονισμούς προστασίας της άγριας ζωής της πολιτείας.

Η ερευνήτρια φαλαινών του Πανεπιστημίου Macquarie, Δρ Βανέσα Πιρότα, χαρακτήρισε το στιγμιότυπο «μαγική στιγμή», επισημαίνοντας ότι, παρά το γεγονός πως οι μεγάπτερες φάλαινες παρακολουθούνται περισσότερο από κάθε άλλο είδος φάλαινας στον κόσμο, η καταγραφή μιας γέννησης παραμένει εξαιρετικά σπάνια. Όπως εξήγησε, το νεογέννητο αντέδρασε αμέσως ενστικτωδώς, ανεβαίνοντας στην επιφάνεια για την πρώτη του αναπνοή.

Το βίντεο αναμένεται να υποβληθεί σε επιστημονική αξιολόγηση και να δημοσιευθεί, προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για τη μελέτη των θαλάσσιων θηλαστικών. Σύμφωνα με την επικεφαλής ερευνών της ORRCA, Άνι Ποστ, οι επιστήμονες θα μπορέσουν να συγκρίνουν το περιστατικό με τις ελάχιστες αντίστοιχες καταγραφές που υπάρχουν διεθνώς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι η γέννηση συνέβη σε περιοχή νοτιότερα από εκεί όπου οι επιστήμονες θεωρούσαν μέχρι σήμερα ότι γεννούν οι μεγάπτερες φάλαινες. Η υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας, Τζέιν ΜακΦι-Φριου, σημείωσε ότι η παρατήρηση αυτή ίσως ανατρέψει ορισμένες από τις έως τώρα επιστημονικές αντιλήψεις για τις περιοχές αναπαραγωγής του είδους, υπογραμμίζοντας πως η αύξηση του πληθυσμού των φαλαινών, σε συνδυασμό με τη χρήση νέων τεχνολογιών όπως τα drones, αποκαλύπτει συνεχώς νέα δεδομένα για τη συμπεριφορά τους.

protothema.gr