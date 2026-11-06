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Τα γιορτινά του φόρεσε το κέντρο του Λονδίνου, με τη διάσημη Regent Street να φωταγωγείται το βράδυ της Πέμπτης (5/11), δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου στη βρετανική πρωτεύουσα.

Οι εντυπωσιακοί φωτεινοί άγγελοι επέστρεψαν πάνω από έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του Λονδίνου, δημιουργώντας ένα λαμπερό σκηνικό που κάθε χρόνο προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Για τις ανάγκες της εκδήλωσης, η Regent Street έκλεισε για λίγες ώρες την Πέμπτη, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να περπατήσουν κάτω από τις φωτεινές κατασκευές, να φωτογραφηθούν και να απολαύσουν τον στολισμό.

Οι φωτεινοί άγγελοι που έγιναν σύμβολο των Χριστουγέννων στο Λονδίνο

Ο χριστουγεννιάτικος στολισμός της Regent Street αποτελεί πλέον ένα από τα πιο χαρακτηριστικά εορταστικά θεάματα της βρετανικής πρωτεύουσας.

Από το 2016, οι φωτεινοί άγγελοι που αιωρούνται πάνω από τον δρόμο έχουν συνδεθεί με την έναρξη των Χριστουγέννων στο κεντρικό Λονδίνο, προσελκύοντας κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες.

Κάτω από τις λαμπερές διακοσμήσεις, καταστήματα, εστιατόρια και μπαρ της Regent Street και της γειτονικής περιοχής St James’s συμμετείχαν στους εορτασμούς, διοργανώνοντας μουσικές εκδηλώσεις και προσφέροντας χριστουγεννιάτικα κεράσματα.

London has officially embraced the festive season with the iconic Regent Street Christmas lights switch-on. Spectacular displays and fireworks illuminated the capital’s skyline, drawing crowds to witness one of the city’s most beloved holiday traditions.



The annual event marks… pic.twitter.com/ReNMhzXNLO November 6, 2026

Όσοι δεν βρέθηκαν στη φωταγώγηση της Πέμπτης θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον χριστουγεννιάτικο στολισμό τις επόμενες εβδομάδες.

Οι φωτεινοί άγγελοι θα ανάβουν κάθε βράδυ έως και τις 5 Ιανουαρίου 2027, διατηρώντας την εορταστική ατμόσφαιρα στην καρδιά του Λονδίνου και μετά την Πρωτοχρονιά.

protothema.gr