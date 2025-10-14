Από σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου, η Microsoft σταματά να παρέχει δωρεάν υποστήριξη για το λειτουργικό σύστημα Windows 10, το οποίο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από εκατομμύρια χρήστες υπολογιστών παγκοσμίως.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Guardian, τα στοιχεία για τον Σεπτέμβριο δείχνουν ότι τέσσερις στους δέκα χρήστες Windows παγκοσμίως παραμένουν στα Windows 10, παρά την κυκλοφορία των Windows 11 το 2021.

Τι συμβαίνει με τα Windows 10

Μετά τις 14 Οκτωβρίου 2025, η Microsoft δεν θα παρέχει πλέον τυπικές δωρεάν ενημερώσεις λογισμικού, διορθώσεις ασφαλείας ή τεχνική βοήθεια σε υπολογιστές με Windows 10.

Αυτό σημαίνει ότι οι υπολογιστές με το συγκεκριμένο λογισμικό θα εξακολουθούν να λειτουργούν, αλλά θα γίνονται όλο και πιο ευάλωτοι σε ιούς και κακόβουλο λογισμικό, καθώς ανακαλύπτονται σφάλματα και κενά ασφαλείας.

Η Microsoft αναφέρει ότι το πιο ενημερωμένο σύστημα, τα Windows 11, «καλύπτει τις τρέχουσες απαιτήσεις για αυξημένη ασφάλεια από προεπιλογή».

Ποιος είναι ο κίνδυνος

Εάν οι χρήστες των Windows δεν κάνουν τίποτα, θα μπορούσαν να καταστούν ευάλωτοι σε χάκερ που ψάχνουν και εντοπίζουν συστημικές αδυναμίες ευρείας κλίμακας.

Όπου κι αν βρίσκεστε στον κόσμο, συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τα Windows 10, θα θέσετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων, κλοπής δεδομένων και απάτης.

Πώς μπορώ να μειώσω την απειλή

Η πιο απλή κίνηση είναι να κάνετε δωρεάν ενημέρωση στα Windows 11.

Αν ο υπολογιστής σας είναι ηλικίας μικρότερης των 4 ετών, πιθανότατα θα μπορεί να «τρέξει» τα Windows 11. Για να το διαπιστώσετε, ελέγξτε τις προδιαγραφές του υπολογιστή σας.

Οι ελάχιστες προδιαγραφές για τα Windows 11 είναι 4 GB μνήμη RAM και 64 GB αποθηκευτικού χώρου, αλλά οι υπολογιστές χρειάζονται επίσης μια Μονάδα Αξιόπιστης Πλατφόρμας 2.0 (TPM 2.0), η οποία αποθηκεύει τα διαπιστευτήρια σε ένα ασφαλές τσιπ, παρόμοιο με όλα τα σύγχρονα smartphone.

Η Microsoft διαθέτει ένα δωρεάν εργαλείο για να ελέγξετε εάν ένας υπολογιστής με Windows 10 υποστηρίζει τα Windows 11 και ο ιστότοπος Which? διαθέτει ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για να ελέγξετε τη συμβατότητα με βάση τον επεξεργαστή του υπολογιστή σας.

Τι γίνεται αν ο υπολογιστής μου δεν παίρνει αναβάθμιση σε Windows 11

Μια επιλογή είναι να εγγραφείτε στην εκτεταμένη ενημέρωση ασφαλείας της Microsoft διάρκειας ενός έτους , η οποία θα διασφαλίσει προστασία έως τις 13 Οκτωβρίου 2026.

Αυτό θα σας δώσει έναν ακόμη χρόνο για να προγραμματίσετε το τέλος της υποστήριξης και να κάνετε εναλλακτικές ρυθμίσεις.

Άλλα λειτουργικά συστήματα υπολογιστών μπορούν να παρέχουν ασφαλή χρήση για υπολογιστές που δεν μπορούν να αναβαθμιστούν σε Windows 11.

Η εγγραφή είναι δωρεάν εάν συνδεθείτε στα Windows 10 με έναν λογαριασμό Microsoft για να συγχρονίσετε τις ρυθμίσεις σας, διαφορετικά θα πρέπει να πληρώσετε περίπου 25 ευρώ (30 δολάρια), συν φόρους, ή να εξαργυρώσετε 1.000 πόντους επιβράβευσης.

Υπάρχει εναλλακτική λύση στα Windows 11;

Μια λύση είναι να εγκαταστήσετε το Linux, το οποίο είναι μια οικογένεια δωρεάν λειτουργικών συστημάτων.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας όλων των αρχείων σας σε μια εξωτερική μονάδα δίσκου ή σε παρόμοιο ασφαλές αποθηκευτικό χώρο, καθώς η αντικατάσταση των Windows είναι πιθανό να τα σβήσει ή να δυσχεράνει την πρόσβαση σε αυτά.

Μία από τις πιο δημοφιλείς και φιλικές προς το χρήστη εκδόσεις του Linux είναι το Ubuntu της Canonical, το οποίο είναι δωρεάν, ανοιχτού κώδικα και υποστηρίζεται με ενημερώσεις ασφαλείας. Θα χρειαστείτε μια μονάδα flash USB (φλασάκι/στικάκι) για να την εγκαταστήσετε αντί για τα Windows, αλλά η Canonical έχει έναν οδηγό βήμα προς βήμα που μπορείτε να ακολουθήσετε.

Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι δεν έχουν όλες οι εφαρμογές των Windows εκδόσεις Linux.

Εναλλακτικά, εάν οι περισσότερες από τις εργασίες για τις οποίες χρειάζεστε έναν υπολογιστή μπορούν να εκτελεστούν χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης, η Google προσφέρει μια έκδοση του ChromeOS που μπορεί να εγκατασταθεί δωρεάν σε διάφορους υπολογιστές. Ελέγξτε ότι το μοντέλο σας υποστηρίζεται και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τον οδηγό εγκατάστασης του ChromeOS Flex της Google. Θα χρειαστείτε και σε αυτή την περίπωση μια μονάδα flash USB.

Αγοράστε νέο υπολογιστή

Εάν ο υπολογιστής σας δεν μπορεί να εγκαταστήσει εναλλακτικό λογισμικό ή χρειάζεστε Windows, τότε μια άλλη εναλλακτική είναι απλώς να αγοράσετε έναν νέο υπολογιστή με Windows 11 και υποστήριξη.

