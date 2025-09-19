Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης μπαίνει πλέον και επίσημα στον στίβο της πολιτικής και αναζητεί δίπλα του πολιτικούς συνοδοιπόρους. Το κίνημα ΑΛΜΑ υπέβαλε τις προηγούμενες μέρες αίτημα για εγγραφή στο μητρώο πολιτικό κομμάτων συνοδεύοντας την αίτηση μαζί με 650 υπογραφές. Το επόμενο στάδιο είναι η πραγματοποίηση μέσα στον Οκτώβριο ενός πολιτικού συνεδρίου που θα έχει τον χαρακτήρα, ιδρυτικού συνεδρίου, ενώ ταυτόχρονα κορυφώνονται αυτό το διάστημα και οι διεργασίες για στελέχωση του ψηφοδελτίου, Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης έκλεισε χθες δημόσια το μάτι σε Ειρήνη Χαραλαμπίδου και Κώστα Κώστα του ΑΚΕΛ, ενώ σε προχωρημένες επαφές βρίσκεται και με τον Δημήτρη Παπαδάκη και την Αιχμή.

Τα δεδομένα και τα ζητούμενα

«Δεν θα πούμε όχι σε έμπειρους πολιτικούς», δήλωσε χθες ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης σε παρέμβασή του στην εκπομπή Μέρα Μεσημέρι στον ΑΝΤ1, όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα για την περίπτωση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου και του Κώστα Κώστα, οι οποίοι αποχωρούν, βάσει του καταστατικού του κόμματος, από τα έδρανα του ΑΚΕΛ.

Ουσιαστικά, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τους δύο απερχόμενους βουλευτές, λέγοντας πως οι μόνοι από τους παλιούς βουλευτές «με τους οποίους βλέπουμε ότι υπάρχει έδαφος για συνεργασία, αν οι ίδιοι το επιθυμούσαν, διότι εμείς θα θέλαμε, είναι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου και ο Κώστας Κώστα».

Η αναφορά στα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν έγινε τυχαία. Η φημολογία για την Ειρήνη Χαραλαμπίδου είναι γνωστή εδώ και καιρό, ενώ και το όνομα του Κώστα Κώστα ακούστηκε κάποια στιγμή ότι θα μπορούσε να συστρατευθεί με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Οι δύο βουλευτές του ΑΚΕΛ, πέραν του ότι διανύουν την τελευταία τους θητεία με το κόμμα της Αριστεράς, έχουν ακόμη ένα κοινό χαρακτηριστικό: οι σχέσεις και των δύο με την Εζεκία Παπαϊωάννου είναι οριακές. Πολλά θα εξαρτηθούν από τις επαφές που έχουν αυτή την περίοδο με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου.

Ο Στέφανος Στεφάνου συναντήθηκε προχθές το πρωί, σε χωριστές επαφές, με τους δύο βουλευτές του κόμματος, με στόχο κυρίως να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις τους. Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν είναι μέλος του ΑΚΕΛ, ωστόσο έχει δηλώσει δημόσια ότι θέλει να παραμείνει ενεργή πολιτικά. Ο Κώστας Κώστα, που παραμένει μέλος του ΑΚΕΛ, σύμφωνα με πληροφορίες διαμήνυσε την επιθυμία να συνεχίσει ως βουλευτής, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι εμπίπτει στις εξαιρέσεις του καταστατικού. Από πλευράς ηγεσίας ΑΚΕΛ, αναμένεται σε επόμενη συνάντηση να τους κατατεθεί πρόταση για πιθανή συνεργασία. Η εξέλιξη του θέματος ενδέχεται να καθορίσει και το κατά πόσο οι δύο ή ένας εκ των δύο βουλευτών θα ενταχθούν στο ψηφοδέλτιο του κινήματος ΑΛΜΑ, χωρίς ωστόσο αυτό να θεωρείται δεδομένο σε περίπτωση που αποχωρήσουν από το ΑΚΕΛ.

Απαντώντας χθες στον ΑΝΤ1 σε ερώτηση εάν υπήρξε πρώτη επαφή με τους δύο βουλευτές, ο επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ σημείωσε: «Εμείς δεν θέλουμε να παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά των κομμάτων. Αυτό που λέμε είναι ότι αυτά τα πρόσωπα είναι ελεύθερα να πάρουν όποιες αποφάσεις θέλουν με το κόμμα τους. Αν οι ίδιοι αποφασίσουν ότι δεν επιθυμούν συνέχιση συνεργασίας και θέλουν να επαναδιεκδικήσουν βουλευτική έδρα, τότε εμείς θα ήμασταν ευτυχείς αν αυτοί οι δύο ή ένας εξ αυτών συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιό μας».

Πρόσθεσε ακόμη ότι το ίδιο μήνυμα έχει μεταφέρει κατ’ ιδίαν στην κ. Χαραλαμπίδου και τον κ. Κώστα, επισημαίνοντας: «Η αντίδρασή τους δεν ήταν ούτε θετική ούτε αρνητική».

Ο κ. Μιχαηλίδης αποκάλυψε επίσης ότι υπάρχει επικοινωνία με τον τέως ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη, με τον οποίο συναντήθηκε πρόσφατα. «Είπαμε απλώς ότι θα ξανασυναντηθούμε, δεν υπήρξε κατάληξη σε οτιδήποτε», ανέφερε. Από πλευράς Παπαδάκη, το κλίμα είναι θετικό, ωστόσο τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά από συζήτηση του θέματος με τα μέλη του κινήματος Αιχμή. Ο τέως ευρωβουλευτής είναι πολύ πιθανό να κατέλθει υποψήφιος βουλευτής με το ΑΛΜΑ, καθώς δεν διαφαίνεται προοπτική επιστροφής του στην ΕΔΕΚ, ούτε υπό τη νέα ηγεσία.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, στις δηλώσεις του στον ΑΝΤ1, ξεκαθάρισε επίσης ότι όποιος συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο του κινήματος πρέπει να είναι και μέλος του, διευκρινίζοντας: «Δεν θα υπάρχουν αριστίνδην υποψήφιοι. Δεν μπορεί κάποιος να είναι στο ψηφοδέλτιό μας και να λέει ότι κάτι στο καταστατικό μας δεν του αρέσει».

Αναφέρθηκε ακόμη στον ανεξάρτητο βουλευτή Κωστή Ευσταθίου, τον οποίο –όπως είπε– εκτιμά ιδιαίτερα, αλλά σημείωσε ότι ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται.

Τέλος, αποκάλυψε ότι έχει προσεγγίσει και πολιτικούς από άλλους χώρους, πέραν της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, μεταξύ αυτών τον Μάριο Μαυρίδη από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ο οποίος ωστόσο θα είναι υποψήφιος ως θρησκευτικός αντιπρόσωπος της Μαρωνιτικής κοινότητας.