Η Αστυνομία συνέλαβε 31χρονο άνδρα στο πλαίσιο της διερεύνησης της ανθρωποκτονίας 49χρονου, που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025 στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, ο ύποπτος θα οδηγηθεί αύριο, Κυριακή 2 Νοεμβρίου, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, πρόκειται για συγγενικό πρόσωπο των δύο Γεωργιανών, που συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη

Η υπόθεση παραμένει υπό ενεργό διερεύνηση από το ΤΑΕ Λεμεσού, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων και μαρτυριών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.