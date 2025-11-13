Η ψηφιακή μεταμόρφωση δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Η Eurobank επενδύει διαρκώς σε νέες τεχνολογίες και ψηφιακές λύσεις, με στόχο να προσφέρει υπηρεσίες πιο γρήγορες, πιο εύκολες και πιο ασφαλείς από ποτέ.

Το ψηφιακό οικοσύστημα της Τράπεζας εξελίσσεται συνεχώς, ώστε να εξυπηρετεί αποτελεσματικά, τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις. Το μέλλον της τραπεζικής είναι ψηφιακό και η Eurobank βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της αλλαγής. Παράλληλα, επενδύει σε phygital λύσεις, έναν συνδυασμό φυσικής παρουσίας και ψηφιακής εμπειρίας, αναγνωρίζοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει, αλλά όχι να υποκαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα.

Οι πελάτες της έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες για απλές και γρήγορες συναλλαγές, ενώ για πιο σύνθετες ανάγκες, η προσωπική επαφή με τα εξειδικευμένα στελέχη παραμένει αναντικατάστατη.

Η Eurobank δεν αντιμετωπίζει την τεχνολογία ως «αντίπαλο» του ανθρώπινου στοιχείου, αλλά ως σύμμαχο που επιτρέπει υπηρεσίες με ταχύτητα, απλότητα και προσωπική φροντίδα. Αυτή η ισορροπία την καθιστά την πιο σύγχρονη και ανθρώπινη τράπεζα στην Κύπρο.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, η Eurobank προσφέρει κάτι περισσότερο από μια απλή τραπεζική εμπειρία: προσφέρει σιγουριά, διαφάνεια και ουσιαστική υποστήριξη σε κάθε στάδιο της ζωής των πελατών της. Από τη στιγμή που κάποιος αποφασίζει να αποκτήσει το δικό του σπίτι, μέχρι την καθημερινή διαχείριση των συναλλαγών του, η Eurobank βρίσκεται δίπλα του με εργαλεία που κάνουν τη διαφορά. Με σύγχρονα ψηφιακά μέσα, άμεσες απαντήσεις και προγράμματα που ανταμείβουν, μετατρέπει την τραπεζική σε εμπειρία εμπιστοσύνης, σταθερότητας και προοπτικής.

Όλα appλά μέσω του Mobile App

Στην καρδιά αυτής της νέας εποχής βρίσκεται το Mobile App της τράπεζας, μια εφαρμογή σχεδιασμένη να ενσωματώνει τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Με απλό και καθαρό σχεδιασμό, βιομετρική είσοδο και έξυπνες λειτουργίες, προσφέρει μια εμπειρία όπου «η τράπεζα είναι πάντα μαζί σας», εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια.

Οι συναλλαγές γίνονται πιο απλές από ποτέ. Από τη διαχείριση λογαριασμών και καρτών έως την υποβολή αιτήσεων για δάνεια και κάρτες, όλα πραγματοποιούνται πλέον ψηφιακά, χωρίς αναμονή και χωρίς γραφειοκρατία. Μέσα από λίγα βήματα, ο πελάτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για Στεγαστικό ή Προσωπικό Δάνειο, Χρηματοδότηση Αυτοκινήτου, Πιστωτική Κάρτα ή Λογαριασμό με Όριο, απευθείας από το κινητό του.

Επειδή, η τράπεζα πρέπει να προσαρμόζεται στη ζωή του πελάτη, όχι το αντίστροφο.

Συναλλαγές με ένα κλικ

Το Mobile App προσφέρει μια πλήρη εμπειρία καθημερινής τραπεζικής. Μεταφορές, πληρωμές λογαριασμών, πάγιες εντολές και πληρωμές SEPA έως €3.000 πραγματοποιούνται δωρεάν και σε πραγματικό χρόνο, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη.

Μία από τις πιο δημοφιλείς λειτουργίες είναι το Contact Pay, που επιτρέπει άμεσες μεταφορές χρημάτων απλώς με τον αριθμό κινητού του παραλήπτη, χωρίς IBAN, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς περιπλοκές. Η αποστολή χρημάτων γίνεται πλέον τόσο εύκολα όσο η αποστολή ενός μηνύματος.

Ασφάλεια και απόλυτος έλεγχος

Η Eurobank επενδύει συστηματικά στην ψηφιακή ασφάλεια. Η πρόσβαση στην εφαρμογή του κινητού γίνεται βιομετρικά, μέσω Face ID ή δαχτυλικού αποτυπώματος, ενώ ο χρήστης έχει πλήρη έλεγχο των καρτών του.

Με τη λειτουργία Freeze & Unfreeze, μια κάρτα μπορεί να «παγώσει» προσωρινά σε περίπτωση απώλειας και να επανενεργοποιηθεί άμεσα. Επιπλέον, μέσα από την εφαρμογή, ο πελάτης μπορεί να δει και να αντιγράψει τα στοιχεία της κάρτας του, να τα προσθέσει στα ψηφιακά του πορτοφόλια και να πραγματοποιεί ανέπαφες πληρωμές με απόλυτη ασφάλεια.

Για τις online αγορές, η εφαρμογή διαθέτει εικονική κάρτα μίας χρήσης (virtual card), που ακυρώνεται αυτόματα μετά από κάθε συναλλαγή, προσφέροντας κορυφαία προστασία από κάθε μορφή απάτης.

Η εμπειρία δεν σταματά στην οθόνη

Αν και η Eurobank πρωτοπορεί στην ψηφιακή τραπεζική, γνωρίζει ότι η ανθρώπινη επαφή παραμένει αναντικατάστατη. Για τον λόγο αυτό, επένδυσε πρώτη στη δημιουργία ενός phygital μοντέλου εξυπηρέτησης, που συνδυάζει το φυσικό κατάστημα με τα πιο προηγμένα ψηφιακά εργαλεία.

Σε στρατηγικά σημεία σε όλη την Κύπρο λειτουργούν πρωτοποριακά καταστήματα εξοπλισμένα αποκλειστικά με μηχανές αυτόματων συναλλαγών (ΑΤΜ και Cash 360), οι οποίες επιτρέπουν καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωμές και μεταφορές 24/7.

Οι πελάτες μπορούν να πραγματοποιούν ακόμη και καταθέσεις μεγάλου όγκου χαρτονομισμάτων ή κερμάτων, γρήγορα και με ασφάλεια, χωρίς αναμονή.

Book A Meeting με τον τρόπο σας

Η Eurobank δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να επιλέξουν πώς θέλουν να ενημερωθούν, με φυσικό ραντεβού στο κατάστημα ή με online συνάντηση επιλέγοντας Book A Meeting στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. Οι έμπειροι σύμβουλοι είναι πάντα διαθέσιμοι, με τον τρόπο που ταιριάζει καλύτερα σε κάθε ανάγκη.

Απάντηση για το στεγαστικό σας δάνειο σε 24 ώρες

Το όνειρο της απόκτησης κατοικίας γίνεται πραγματικότητα πιο γρήγορα από ποτέ.

Η Eurobank απαντά στο αίτημα για στεγαστικό δάνειο σε μόλις 24 ώρες, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς περιττή γραφειοκρατία.

Οι πελάτες μπορούν επίσης να αιτηθούν Προσωπικό Δάνειο έως €10.000, να υπο- γράψουν ηλεκτρονικά τη σύμβασή τους και να λάβουν άμεσα τα χρήματα στον λογαριασμό τους. Η ίδια φιλοσοφία απλοποίησης εφαρμόζεται και στις πιστωτικές κάρτες, όπου οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε Blue Credit Visa ή Mastercard, με προνόμια όπως δωρεάν ταξιδιωτική κάλυψη, ασφάλεια αγορών και άτοκη περίοδο.

Εναλλακτικά, οι Visa Gold Credit, Mastercard Platinum Credit και Mastercard Elite Credit προσφέρουν πρόσβαση σε επιπλέον αποκλειστικά προνόμια και υπηρεσίες.

My Home Rewards

Με κάθε νέο στεγαστικό δάνειο, οι πελάτες απολαμβάνουν επιστροφή έως και €2.000 μέσω του προγράμματος My Home Rewards. Γιατί το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος, είναι το κέντρο της ζωής και αξίζει επιβράβευση.

Η τράπεζα που κινείται με τον ρυθμό της ζωής

Η Eurobank φιλοδοξεί να διαμορφώνει το αύριο. Με τον συνδυασμό τεχνολογικής καινοτομίας, διαφάνειας και ανθρώπινης προσέγγισης, κάνει την τραπεζική πιο εύκολη, πιο άμεση και πιο ανθρώπινη από ποτέ.

Σε έναν κόσμο που εξελίσσεται διαρκώς, προσφέρει αυτό που κάθε πελάτης χρειάζεται: σιγουριά, αξιοπιστία και τη δύναμη να προχωρά με αυτοπεποίθηση. Γιατί, στη Eurobank, η επόμενη μέρα της τραπεζικής έχει ήδη αρχίσει και όλα ξεκινούν με ένα βήμα μπροστά, ως καθημερινοί πρωτοπόροι.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο: 8000 9999 (δωρεάν τοπικές κλήσεις), +35722 500500 (από εξωτερικό)

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@eurobank.cy

Ιστοσελίδα: eurobank.cy