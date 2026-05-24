Χωρίς τη βούληση των Ελληνοκυπρίων ο Τουφάν Έρχιουρμαν ενθουσιάστηκε που πήγε στο Καζακστάν εκ μέρους του ψευδοκράτους και συμμετείχε ως παρατηρητής στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών.

Ως Ελληνοκύπριοι, «δεν θέλουμε να πληρώσουμε το τίμημα για λάθη που δεν είναι δικά μας ενώ η θέλησή μας αγνοείται παράνομα». Οι φράσεις δεν είναι δικές μου, είναι του Έρχιουρμαν, ο οποίος ανελλιπώς επικρίνει την ε/κ πλευρά για συμφωνίες που κάνει με άλλες χώρες, ακόμα και ευρωπαϊκές, ακόμα και με την ίδια την ΕΕ. Τις επικρίνει, διότι, λέει, αγνοούν τη θέληση των Τουρκοκυπρίων.

«Αυτές οι προσπάθειες θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του νησιού και των κατοίκων του και, παρόλο που αυτός ο κίνδυνος προέκυψε χωρίς τη βούληση του τουρκοκυπριακού λαού, ενός εκ των δύο ισότιμων ιδρυτικών εταίρων, μας περιλαμβάνει και εμάς», έλεγε 16/3/26. Τα ίδια και για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ευρώπης, (Great Sea Interconnector – GSI), το οποίο προωθεί και χρηματοδοτηθεί με εκατοντάδες εκατομμύρια η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έχει άλλη γνώμη, λέει, και η ΕΕ πρέπει να καταλάβει ότι «η πιο ορθή πολιτικά και οικονομικά λύση θα ήταν μια ηλεκτρική διασύνδεση που θα συνδέει την Κύπρο με την Τουρκία και την Ελλάδα» (11/3/26). Ούτε σε αυτό χρειάζεται η βούληση των Ε/κ, αποφάσισε να συνδέσει την Κύπρο με την Τουρκία και η θέληση των Ελληνοκυπρίων, ενός εκ των δύο ισότιμων ιδρυτικών εταίρων, αγνοείται παράνομα.

Δήλωσε κιόλας ότι εκτός από τον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών, θα τρέξει και στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας και, επίσης, θα εργαστεί «για την εδραίωση των καλύτερων δυνατών σχέσεων με τη Δημοκρατία της Τουρκίας σε σωστές βάσεις».

Δεν μιλάμε για θεωρίες. Τις προάλλες πήγε στην Τουρκία ο «πρωθυπουργός» του κατοχικού καθεστώτος Ουνάλ Ουστέλ και συνάντησε τον Τούρκο Αντιπρόεδρο Τζεβντέτ Γιλμάζ και τον υπουργό Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, και όπως δήλωσε ο Γιλμάζ «εξετάστηκαν έργα που θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια του ψευδοκράτους, θα αυξήσουν την παραγωγική ικανότητα ηλεκτρικής ενέργειας και θα προωθήσουν την παροχή φυσικού αερίου» (20/5/2026).

Τα έργα, είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη και περιλαμβάνουν κινητές μονάδες παραγωγής ενέργειας, ηλεκτρική διασύνδεση με καλώδιο, τεχνικές εργασίες για φυσικό αέριο. Και όπως δήλωσε αργότερα ο Ουνάλ Ουστέλ (22/5/26), τον Ιούνιο θα υπογραφεί το «πρωτόκολλο» για την κατασκευή αγωγού που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία στο ψευδοκράτος, ενώ οι μελέτες για την ηλεκτρική διασύνδεση μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου ολοκληρώθηκαν.

Αυτός ο αγωγός, λέει, πρέπει να ενωθεί με το ευρωπαϊκό δίκτυο διασύνδεσης αλλά εξαιτίας του Προέδρου Χριστοδουλίδη δεν εγκρίθηκε η διασύνδεση από την ΕΕ, επειδή προωθεί τον αγωγό Ισραήλ – Ελλάδας – Κύπρου. «Το πιο σωστό», είπε Ουστέλ, «είναι ολόκληρο το νησί της Κύπρου να συνδεθεί με την Ευρώπη μέσω της Τουρκίας».

Κατά τα άλλα, έχουν πρόβλημα οι εταίροι μας διότι κάνουμε σχέδια για το ευρωπαϊκό καλώδιο από την Ελλάδα χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τη βούληση των Τουρκοκυπρίων. Ε, δεν είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα σε αυτή τη νήσο, που πάμε για λύση και επανένωση; Φταίει ο Χριστοδουλίδης, που αγνοεί τη θέληση των Τ/κ και δεν μας αφήνει να ενωθούμε με την Τουρκία μια και καλή μα τελειώνουμε, να αφήσουμε την ΕΕ και να ενωθούμε με τον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών και τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας.

Αφού αυτή είναι η βούληση των Τ/κ, εμείς τι πρέπει να κάνουμε, κ. Έρχιουρμαν; Με την Κύπρο υπό κατοχή και την Κυπριακή Δημοκρατία υπό συνεχή τουρκική απειλή, καλά κάνουν οι Ε/κ και αγνοούν τη βούληση των Τ/κ για να μπορέσουν να συνεργαστούν με άλλες χώρες και να στηριχθούν, είτε πολιτικά, είτε ενεργειακά.

Αλλά, ακόμα και μετά τη λύση του Κυπριακού, είναι άξιο απορίας αν θα μπορούσαμε να βρούμε μια διευθέτηση για την ενέργεια, που θα λαμβάνει υπόψη τη βούληση και των δύο κοινοτήτων. Πώς; Όταν, ας πούμε, οι Ε/κ θα βάζουν βέτο για διασύνδεση με την Τουρκία (έστω και μόνο λόγω ανασφάλειας και εξάρτησης) και οι Τ/κ θα βάζουν βέτο για διασύνδεση με την Ευρώπη (έστω και μόνο λόγω κόστους), στο τέλος θα μείνουμε όλοι μαζί στην απομόνωση και στη μιζέρια.



Υ.Γ. Θα μου πεις, μέρα εκλογών και συζητάς το Κυπριακό; Είναι για να θυμίσω τι ΔΕΝ συζητήθηκε στην προεκλογική και τι έχουμε μπροστά μας για να διαχειριστούν και οι νέοι βουλευτές. Αν καταφέρουμε να βγάλουμε βουλευτές που έχουν τη γνώση για να ασχοληθούν.