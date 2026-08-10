ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για €2.800.000
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Πραγματοποιήθηκε απόψε, Κυριακή 09/08/2026, η κλήρωση Τζόκερ της Allwyn όπου ένας ή περισσότεροι τυχεροί θα μοιραστούν τουλάχιστον €2.800.000. Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 30, 31, 35, 12, 11 Τζόκερ ο αριθμός: 5...
Στο κελί πέντε Βρετανοί: Κουβαλούσαν στις αποσκευές τους 75 κιλά παράνομου καπνού – Τους τσάκωσαν στο αεροδρόμιο (εικόνες)
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Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στον περιφραγμένο χώρο του ΧΥΤΑ στην Πάφο – Έκαψε αδρανή υλικά – Διερευνώνται τα αίτια (βίντεο)
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Αεροδρόμιο Λάρνακας: Άνοιξαν πακέτο από τις ΗΠΑ και βρήκαν συσκευασίες με παράνομα vapes – Χειροπέδες στον παραλήπτη (εικόνα)
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Πυρκαγιά στο Καλό Χωριό: Ο Πάλμας ολοκληρώνει τη μελέτη του πορίσματος – «Ουδέν σχόλιο» για το περιεχόμενο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
newsroom
Ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, απέφυγε την Κυριακή να τοποθετηθεί επί του περιεχομένου του πορίσματος για την πυρκαγιά στο πεδίο βολής Καλού Χωριού. Όπως ανέφερε,...
Θύελλα αντιδράσεων για την εμφάνιση του Φειδία Παναγιώτου στην εκδήλωση μνήμης Ισαάκ – Σολωμού (εικόνες)
ΑΥΤΟΠΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ
newsroom
Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ενδυματολογική επιλογή του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου κατά την εκδήλωση μνήμης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 8...
Στις φλόγες σταθμευμένο όχημα σε χωράφι στη Λάρνακα – Εκτεταμένες ζημιές και έρευνες για τα αίτια
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
newsroom
Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε ιδιωτικό όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε χωράφι δίπλα από δρόμο στη Λάρνακα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε στις 01:19 με...
Η Κύπρος τιμά σήμερα τους πεσόντες στις μάχες της Τηλλυρίας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ντόρα Χριστοδούλου
Τελείται σήμερα στον Παχύαμμο το ετήσιο εθνικό μνημόσυνο των πεσόντων κατά τις μάχες της Τηλλυρίας το 1964. Οι εθνικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν και φέτος με...
Οι πλείστες μορφές βίας εμφανίζονται και πίσω από οθόνες – Κίνδυνοι και δικαιώματα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μάριος Δημητρίου
«Η ψηφιακή ευημερία δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αφορά την ποιότητα ζωής, την αξιοπρέπεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δυνατότητα του κάθε ανθρώπου, ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε...
Επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, απασχόληση, φροντίδα για ΑμΕΑ – Πότε θα λειτουργήσουν νέα προγράμματα απασχόλησης και προετοιμασίας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
newsroom
Νέες επιλογές για επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, απασχόληση και φροντίδα αποκτούν τα ενήλικα άτομα μετά την ηλικία των 22 ετών. Αυτά προβλέπει το πρώτο Πλαίσιο Πολιτικής...
Σοβαρό τροχαίο στη Λάρνακα – Σε κρίσιμη κατάσταση 22χρονη – Οδηγούσε μοτοσικλέτα και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
newsroom
Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες και αίτια πρόκλησης οδικής σύγκρουσης, που συνέβη χθες το απόγευμα στην επαρχία Λάρνακας και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό...
Κλειστό τμήμα κεντρικής λεωφόρου στον Πρωταρά λόγω έργων – Δείτε σε ποιο σημείο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
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Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στις κυριότερες οδικές αρτηρίες το πρωί της Κυριακής, 9 Αυγούστου. Στην επαρχία Αμμοχώστου, λόγω εργασιών του ΕΟΑ Αμμοχώστου, παραμένει...
Κωνσταντίνος Μακρής: Ανησυχητική η αύξηση του παιδικού καρκίνου την τελευταία 10ετία στη χώρα μας – Επιτακτική η διερεύνηση των αιτιών
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ξένια Τούρκη
Η αύξηση των νέων περιστατικών παιδικού καρκίνου στην Κύπρο την τελευταία δεκαετία χτυπά ένα ηχηρό καμπανάκι κινδύνου. Την ώρα που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν...
«Για την επανεύρεση της Κερύνειας» – Η αντιφώνηση του Κυριάκου Χαραλαμπίδη στην αναγόρευσή του σε Επίτιμο Δημότη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κυριάκος Χαραλαμπίδης
Το δυσκολότερο στην αντιφώνησή μου είναι ο χαρακτήρας της συγκίνησης, που επιχειρεί να εκφράσει, με λόγο θερμό, ευχαριστίες και συνάμα ν’ αποδώσει όσο γίνεται πιο...