Προς την κάλπη βαδίζουν και οι καθηγητές, αφού στις 9 Ιουνίου είναι ορισμένες οι εκλογές τους για την ανάδειξη των νεών γενικών αντιπροσώπων, διαδικασία απαραίτητη που θα οδηγήσει μερικές μέρες μετά και στον καταρτισμό της νέας ηγεσίας της ΟΕΛΜΕΚ.

Ήδη, αυτή την περίοδο διεκπεραιώνονται διαδικασίες, όπως προβλέπονται από το καταστατικό της οργάνωσης και όπως διαμορφώνεται το σκηνικό, φαίνεται πως οι παραδοσιακές κινήσεις της ΟΕΛΜΕΚ θα διεκδικήσουν κανονικά (Αλλαγή, Προοδευτική, ΔΗΚΙ, Νέα Κίνηση και Νέα Πνοή), ενώ στην κούρσα των εκλογών μπαίνει και η νεοσυσταθείσα κίνηση Ανεξάρτητη Φωνή Εκπαιδευτικών (ΑΦΕΚ), η οποία υπενθυμίζεται πως ανακοινώθηκε επίσημα με σχετική διακήρυξη τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ωστόσο, το σκηνικό με τις υποψηφιότητες θα ξεκαθαρίσει επίσημα την 1η Ιουνίου, ημέρα κατά την οποία έχει οριστεί η διαδικασία υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Στις 9 Ιουνίου, τα μέλη της ΟΕΛΜΕΚ θα ψηφίσουν για τους 180 γενικούς αντιπροσώπους τους, οι οποίοι προέρχονται από τις πιο πάνω κινήσεις και αναλόγως του εκλογικού αποτελέσματος θα υπάρξει και η αναλογία εδρών στο 21μελές Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της οργάνωσης των καθηγητών.

Έπειτα, θα ακολουθήσει η διαδικασία για καταρτισμό της Γραμματείας, η οποία έχει εφτά θέσεις και για την οποία απαιτούνται συμμαχίες μεταξύ των κινήσεων, κυρίως στην περίπτωση που καμία κίνηση δεν εξασφαλίσει ποσοστό που να της δίνει αυτοδυναμία