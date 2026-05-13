Οι ηλεκτρονικές απάτες και οι κυβερνοεπιθέσεις αποτελούν πλέον καθημερινή απειλή τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις.

Οι απάτες μέσω SMS, τηλεφωνικών κλήσεων ή email γνωστές και με τους όρους phishing, smishing, vishing, αποσκοπούν σε εξαπάτηση ατόμων, ώστε να αποκαλύψουν κωδικούς, στοιχεία πρόσβασης ή τραπεζικές πληροφορίες.

Αντίστοιχα, οι κυβερνοεπιθέσεις αφορούν κακόβουλες ενέργειες σε λογισμικά συστήματα, όπως παραβιάσεις δικτύων, κακόβουλο λογισμικό ή κλείδωμα δεδομένων (ransomware). Ο απώτερος σκοπός των εγκληματιών είναι να ζητήσουν λύτρα προς αποκατάσταση βλαβών ή επιστροφή δεδομένων που εξασφάλισαν.

Για την προστασία τους, οι επιχειρήσεις χρειάζεται να επενδύουν σε βασικά συστήματα κυβερνοασφάλειας (firewalls, ενημερώσεις λογισμικού, antivirus), να εκπαιδεύουν συστηματικά το προσωπικό στην αναγνώριση ύποπτων μηνυμάτων, να εφαρμόζουν ισχυρούς κωδικούς και έλεγχο δύο παραγόντων, καθώς και να διατηρούν ασφαλή αντίγραφα (backups) των δεδομένων σε ξεχωριστό περιβάλλον.

Η πρόληψη είναι πάντα η πιο αποτελεσματική άμυνα.