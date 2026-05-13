Συνεχίζονται οι έρευνες των Βρετανικών Βάσεων αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος στο όχημά του σε περιοχή του Λιοπετρίου το πρωί της Δευτέρας. Την υπόθεση συνεχίζει να καλύπτει μυστήριο με τις ΒΒ να διατηρούν ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα.

Σε ενημέρωσή τους το μεσημέρι της Τετάρτης (13/5) οι ΒΒ αναφέρουν πως «πρόκειται για μια σύνθετη υπόθεση και δεν έχει αποκλειστεί καμία εκδοχή, καθώς συλλέγονται και αξιολογούνται τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία». Σημειώνουν ακόμη πως «βρισκόμαστε επί του παρόντος σε εξέλιξη ενεργού έρευνας στην περιοχή της Δεκέλειας» και καλούν το κοινό να αποφεύγει τις εικασίες μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών.

Υπενθυμίζεται πως το όχημα ανήκει σε 77χρονο από την Ξυλοφάγου, που τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από την περασμένη Κυριακή. Από τη σορό έχουν ληφθεί δείγματα DNA για σκοπούς ταυτοποίησης.

Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων έλαβε πληροφορία από πολίτη στις 9 το πρωί της Δευτέρας πως σε περιοχή κοντά στο ιχθυοτροφείο Λιοπετρίου υπάρχει ένα καμένο όχημα. Στην περιοχή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, που διαπίστωσαν πως μέσα στο καμένο όχημα υπήρχε μία απανθρακωμένη σορός, σε μη αναγνωρίσιμη κατάσταση.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων των ΒΒ. Από τη σκηνή περισυνελέχθησαν κάποια τεκμήρια, τα οποία θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις, σε μια προσπάθεια να πέσει φως στην υπόθεση. Το καμένο όχημα υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή, γεγονός που δυσκόλεψε πολύ την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων ως προς τα αίτια της φωτιάς.