Ανατροπή στη μέση της ακροαματικής διαδικασίας σημειώθηκε σήμερα (13/5) ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, όπου ήταν ορισμένη η συνέχεια της διπλής στυγερής δολοφονίας του Ανδρέα Κουζούπη και του 38χρονου Σλοβάκου φίλου του, David Chmelar. Οι δύο άνδρες φονεύθηκαν στις 30 Ιουλίου 2024 και εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι σε χωματόδρομο στην περιοχή Ληστόβουνος, στην επαρχία Λεμεσού.

Και ενώ η δίκη είχε εισέλθει σε προχωρημένο στάδιο, αφού είχαν καταθέσει ήδη 10 μάρτυρες κατηγορίας και είχαν ακουστεί σημαντικές μαρτυρίες για την υπόθεση, ο δεύτερος κατηγορούμενος, που μέχρι πρότινος ισχυριζόταν ότι παρέστη ως θεατής στη δολοφονία των δύο ανδρών, σήμερα θέλησε να αλλάξει στάση και να παραδεχθεί τις σοβαρότερες κατηγορίες που αντιμετωπίζει, συγκεκριμένα τους δύο φόνους εκ προμελέτης.

Μάλιστα, η δικηγόρος του επισήμανε ότι ο πελάτης της προσφέρει τον εαυτό να καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας εναντίον του πρώτου κατηγορούμενου. Μετά την παραπάνω εξέλιξη, το Κακουργιοδικείο έδωσε άδεια αλλαγής απάντησης και η Κατηγορούσα Αρχή, την οποία εκπροσωπεί ο Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας Ανδρέας Αριστείδης, κατηγόρησε εκ νέου τον δεύτερο κατηγορούμενο στις δύο κατηγορίες φόνου εκ προμελέτης, τις οποίες ο ίδιος παραδέχθηκε.

Ακολούθως, ο κ. Αριστείδης ζήτησε χρόνο από το Κακουργιοδικείο για να εξεταστεί αν ο δεύτερος κατηγορούμενος θα κληθεί ως μάρτυρας κατηγορίας στη διαδικασία, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα του επιβληθεί ποινή και μετά θα συνεχιστεί η ακροαματική διαδικασία για τον πρώτο κατηγορούμενο. Από την άλλη, εάν η Κατηγορούσα Αρχή δεν αξιοποιήσει τη μαρτυρία του 2ου κατηγορούμενου, η υπόθεση θα εκδικαστεί για τον 1ο κατηγορούμενο και η ποινή στον 2ο κατηγορούμενο θα επιβληθεί όταν ολοκληρωθεί ολόκληρη η διαδικασία.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η ορθότερη πρακτική είναι να επιβάλλεται ποινή σε έναν συγκατηγορούμενο πριν ολοκληρωθεί η υπόθεση για τον άλλον, μόνο στις περιπτώσεις που αυτός θα κληθεί ως μάρτυρας κατηγορίας.

Η υπόθεση επαναορίστηκε για τις 29 Ιουνίου 2026, για να αποφασιστεί από πρακτικής άποψης πώς θα συνεχιστεί η διαδικασία ενόψει της νέας αυτής εξέλιξης. Να σημειωθεί ότι οι συγγενείς των κατηγορουμένων, μετά το τέλος της ακροαματικής διαδικασίας και εκτός της αίθουσας του δικαστηρίου, εξέφρασαν έντονα τη δυσαρέσκειά τους για τη νέα εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι στις 19/3, η λοχίας του ΤΑΕ Λεμεσού, Νίκολα Παπανικολάου, η οποία κλήθηκε ως μάρτυρας στην υπόθεση, ανέγνωσε την κατάθεση του 2ου κατηγορούμενου ο οποίος υποστήριξε ότι του έστειλε μου μήνυμα ο 1ος κατηγορούμενος για να πάνε για λαγό, ισχυριζόμενος ότι αυτός ήταν θεατής στην δολοφονία των δυο θυμάτων. Συγκεκριμένα είπε ακόμη, ότι «ενώ πηγαίναμε προς την Παρεκκλησιά, ο …………… μίλησε με κάποιον στο τηλέφωνο και του είπε ότι θα πάμε ψάρεμα, αλλά θα έχει και άλλο έναν μαζί του, αλλά πρώτα θα παίξουμε κανένα λαγό με το σιπέττο του παπά του. Όταν κατεβήκαμε, ο …………… έστησε το σιπέττο και έβαλε μέσα τα φουσιέκκι. Μετά μου είπε να φέγγω χαμέ και πάνω στα δέντρα. Άκουσα ότι κάποιος τον πήρε τηλέφωνο και ο …………… του είπε «είμαστε εδώ και σας περιμένουμε».

Σύμφωνα με την κατάθεση του 2ου κατηγορουμένου, μετά από 20 λεπτά στο μέρος, έφτασε ένα αυτοκίνητο με δύο άτομα. «Σταμάτησαν, κατέβηκαν δύο άτομα και ο ……………. χωρίς να πει τίποτε, πυροβόλησε. Γύρισα το κεφάλι μου και είδα τον συνοδηγό που έπεσε κάτω στο έδαφος. Αμέσως, ο ……………. πυροβόλησε και τον οδηγό και εκείνος έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο. Εγώ φώναξα “ρε ήντα που κάμνεις τζιαμέ;” και ο ……………. μου είπε “σκάσε και εν να μας πιάσει”. Εγώ έκατσα μέσα στο αυτοκίνητο του …………… στη θέση του συνοδηγού, γιατί φοβόμουνα πάρα πολύ και έτρεμα. Από εκεί που καθόμουν, έβλεπα το πίσω μέρος του αυτοκινήτου τους, και είδα τον ……………. να πιάνει τον συνοδηγό και να τον βάζει στο πίσω κάθισμα, τον οδηγό τον έβαλε μέσα στο αυτοκίνητο από την πόρτα του οδηγού και τον έσπρωξε στη θέση του συνοδηγού. Κατάλαβα ότι και οι δύο ήταν πεθαμένοι. Ο …………… μετά κατέβασε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου, το έσπρωξε με το πόδι του και το αυτοκίνητο κύλησε προς τα κάτω. Μετά ήρθε μέσα στο αυτοκίνητο και μου είπε «επέσαν μέσα στον γκρεμό». Εγώ του είπα «δεν κανεί που τους έπαιξες, έσυρες τους στον γκρεμό;». Μου είπε «δουλειά σου, δουλειά μου».