Οι πληροφορίες που έφταναν εδώ και μέρες στην Εζεκία Παπαϊωάννου για τον υπόγειο πόλεμο κατά του ΑΚΕΛ από το ΑΛΜΑ, έγιναν πλέον ανακοινώσεις και ευθείες βολές από τον ίδιο τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Το μέτωπο που άνοιξε και οι προσωπικές επιθέσεις του επικεφαλής του Άλματος κατά του ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου, προκάλεσαν έντονη αντίδραση και οργή στο κόμμα. Στην Εζεκία Παπαϊωάννου, μιλούν πλέον για απρόκλητες και άνευ αντικειμένου κατηγορίες κατά του Στέφανου Στεφάνου με υπόνοιες για διαφθορά στο έργο του Βασιλικού, οι οποίες εκπηγάζουν από τις «εμμονές που τον χαρακτηρίζουν», σημείωναν χαρακτηριστικά κομματικές πηγές.

Αυτό που ξένισε ήταν η επιμονή του Οδυσσέα Μιχαηλίδη να «χτυπά» τον Στέφανο Στεφάνου κατ’ επανάληψη τις τελευταίες μέρες. Από την περασμένη Παρασκευή, στο debate αρχηγών στο OMEGA, ακολούθησαν οι προχθεσινές δηλώσεις του στην τηλεόραση του ΡΙΚ, καθώς και οι ανακοινώσεις που ακολούθησαν. Η έντονη αντίδραση του ΑΚΕΛ αποτυπώθηκε και στην τοποθέτηση του Στέφανου Στεφάνου, με την οποία απάντησε στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

«Για λίγες ψήφους…»

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, απαντώντας χθες στις αναφορές του επικεφαλής του Άλματος για πιέσεις που ασκούσε στον τότε Υπουργό Ενέργειας να δώσει το έργο σε συγκεκριμένους υπεργολάβους, κάλεσε δημόσια τον Γιώργο Παπαναστασίου να μαρτυρήσει αν ποτέ του τηλεφώνησε ή τον πίεσε. «Το τι ακριβώς λέχθηκε στη Βουλή είναι καταγεγραμμένο στα πρακτικά. Αν συνεχίσει ο κ. Μιχαηλίδης τα ψέματα, θα ζητήσω να δοθούν τα εμπιστευτικά πρακτικά στη δημοσιότητα για να δούμε τι έχει λεχθεί», σημείωσε ο Στέφανος Στεφάνου, προσθέτοντας ότι «είναι τότε που θ’ αποκαλυφθεί πλήρως ότι για λίγες ψήφους και για να ικανοποιήσει αυτό που πιστεύει για τον εαυτό του, ότι είναι ο μόνος αδιάφθορος, ο κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης είναι έτοιμος να σπιλώσει κόσμο και να ισοπεδώσει ανθρώπους».

Πρόσθεσε ακόμα ότι μπορεί να μη συμφωνούμε όλοι σε όλα, αυτό όμως δε σημαίνει ότι πρέπει να επιδοθούμε στον κανιβαλισμό. «Αν κάποιοι επιλέγουν τον λαϊκισμό και την τοξικότητα, θα μας βρουν απέναντί τους. Όταν πρόκειται για θέματα ηθικής ακεραιότητας, η απάντησή μας είναι: μηδενική ανοχή», κατέληξε ο Στέφανος Στεφάνου.

Οδυσσέας όπως… Νικόλας

Η επιλογή του Οδυσσέα Μιχαηλίδη να χτυπά διαρκώς τον Στέφανο Στεφάνου ανατίναξε ουσιαστικά και τις όποιες γέφυρες συνεργασίας μεταξύ των δύο κομμάτων, είτε για την Προεδρία της Βουλής, είτε για τις προεδρικές του 2028. Αυτό που σχολίαζαν μάλιστα στα πηγαδάκια της Εζεκίας Παπαϊωάννου είναι ότι ο Οδυσσέας συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφερόταν ο Νικόλας Παπαδόπουλος, όταν κατηγορούσε από το πρωί μέχρι το βράδυ το ΑΚΕΛ και μετά ανέμενε ότι ο κόσμος της Αριστεράς θα του το συγχωρούσε. Αυτό που ενοχλεί περισσότερο είναι η προσπάθεια, όπως σημειώνουν, από μέρους του Οδυσσέα Μιχαηλίδη να παρουσιαστεί ως ο μόνος αδιάφθορος, ρίχνοντας λάσπη σε όλους τους υπόλοιπους.

Πίσω από τις επιθέσεις του βλέπουν σκοπιμότητα, ενώ κάποιοι θεωρούν ότι ενδεχομένως πίσω από τις επιθέσεις του κατά του ΑΚΕΛ και του Στέφανου να βρίσκεται και το ανοικτό μέτωπο που συντηρείται με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Η τελευταία είχε ακόμα και προχθές έντονη αντιπαράθεση με τον Χρίστο Χριστοφίδη του ΑΚΕΛ. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ επανήλθε χθες με καυστική τοποθέτηση κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. «Ήταν μέλος του ΔΗΚΟ, τον πρότεινε ο Αβέρωφ, τον διόρισε ο Αναστασιάδης και στις προεδρικές ψήφισε Χριστοδουλίδη. Ο κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης ήταν ένας καλός Ελεγκτής, αλλά ένα πολύ σοβαρό ζήτημα πολιτικού κριτηρίου το έχει. Αυτοί που στήριζε για χρόνια, όταν δεν τους βόλευε πια, τον πέταξαν σαν στυμμένη λεμονόκουπα.

Ας πρόσεχε τότε που στήριζε Αναστασιάδη-Χριστοδουλίδη. Ο καθένας κρίνεται την ώρα την κρίσιμη. Μας τους φόρτωσαν και τώρα κάνουν τους ανήξερους. Και ακόμα και σήμερα, χωρίς ντροπή, λέει ότι συμφωνεί μαζί τους στα πιο σημαντικά. Για την ιστορία να πω ότι στις πολύωρες συνεδρίες της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής, όταν η Επιτροπή συζητούσε το σκάνδαλο του Βασιλικού, ήμουν ο πρώτος, εκ μέρους του ΑΚΕΛ, που ζήτησε ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές. Οι ξεκάθαρες μας θέσεις στηλίτευαν το σκάνδαλο της κυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ. Και αυτό είναι καταγεγραμμένο στα πρακτικά της Επιτροπής Ελέγχου», έγραψε.

«Το κάνει για να συσπειρώσει το ΑΚΕΛ»

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης απάντησε στον ΓΓ του ΑΚΕΛ λέγοντας ότι αυτός τον κατηγόρησε πρώτος και ψευδώς ότι συγκάλυπτε τον Αναστασιάδη στην υπόθεση Ryanair. «Όσα είπε ο Στέφανος για την Ryanair είναι ψέματα», ανέφερε για να προσθέσει: «Το 2024, ο Στέφανος στη συνέδρια της Επιτροπής Ενέργειας, αλλά και δημόσια, κατηγορούσε την Κυβέρνηση ότι εγκατέλειψε την επιλογή της απευθείας ανάθεσης του έργου του Βασιλικού στον (ημέτερο) υπεργολάβο. Τέτοια απευθείας ανάθεση θα ήταν πρόδηλα παράνομη. Όλα τα άλλα είναι θόρυβος για να συσπειρώσει το κόμμα του. Δεν θα τον ακολουθήσω», έγραψε.

ΔΗΚΟ: Οι εμμονές Οδυσσέα κοστίζουν εκατομμύρια

Πυρά κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη για τον χειρισμό της υπόθεσης του ΟΕΔΑ Πετανκώμου εξαπέλυσε χθες το ΔΗΚΟ, σημειώνοντας πως οι τεχνικοί σύμβουλοι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων επέμεναν ότι ο διαγωνισμός για τη μονάδα θα έπρεπε να βασιστεί στα τεχνοοικονομικά κριτήρια, στην πείρα και στις ευρωπαϊκές πρακτικές και σίγουρα όχι αποκλειστικά στην χαμηλότερη τιμή. «Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης όμως, επέμενε στη δική του θέση: το μοναδικό κριτήριο να είναι η χαμηλότερη τιμή. Για τον κ. Μιχαηλίδη, ούτε η πείρα, ούτε οι τεχνικές προδιαγραφές, ούτε οι ευρωπαϊκές πρακτικές είχαν σημασία – ο ίδιος κατείχε την απόλυτη αλήθεια και το μοναδικό κριτήριο που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ήταν η χαμηλότερη τιμή. Δυστυχώς, εισακούσθηκε ο Οδυσσέας και όχι οι ειδικοί. Το αποτέλεσμα: το έργο έχει πλέον ναυαγήσει», επισημαίνει.

ΕΔΕΚ: Επιζήμιες οι εμμονές Οδυσσέα

Έντονη ήταν και η τοποθέτηση της ΕΔΕΚ για τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, χαρακτηρίζοντας ως επιζήμιες για το κοινωνικό συμφέρον και τα δημόσια ταμεία, τις «εμμονές και ο αυταρχισμός που καθοδηγούσαν τις πράξεις του τέως Γενικού Ελεγκτή και νυν κομματάρχη Οδυσσέα Μιχαηλίδη, σε μεγάλα έργα όπως η Μονάδα Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων στο Πεντάκωμο». Όπως αναφέρει, η επιμονή του κ. Μιχαηλίδη και η προσπάθειά του να στιγματίσει τους ξένους εμπειρογνώμονες ως αναξιόπιστους, αναδύονται μέσα από την αλληλογραφία που αποκαλύπτεται σε δημοσιεύματα και εύλογα οδηγούν την κοινωνία σε σκέψεις για τα κίνητρα του.

Η απάντηση Οδυσσέα

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης απάντησε με κατηγορίες κατά της Κυβέρνησης Αναστασιάδη. «Η Κυβέρνηση Αναστασιάδη νόμιζε ότι θα μπορούσε να μου φορτώσει την αστοχία του έργου που οφείλεται στην παραλαβή ενός προβληματικού έργου, ενώ δεν θα έπρεπε να παραληφθεί μέχρι ο Εργολάβος να ικανοποιήσει τις πρόνοιες του συμβολαίου. Έτσι, η Κυβέρνηση Αναστασιάδη αποφάσισε να διορίσει Ερευνητική Επιτροπή. Τελικά πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι γιατί η Επιτροπή ανέδειξε τη δική μου θετική συμβολή στο έργο. Για την ιστορία, το ίδιο έγινε με την υπόθεση Cypra. Έβαλαν Ερευνητική Επιτροπή νομιζόμενοι ότι θα μου πιάσουν το πόδι, και η Ερευνητική Επιτροπή μίλησε για μένα απόλυτα θετικά. Το βρώμικο κατεστημένο, ας γυρευτεί αλλού. Αυτά τα δοκίμασε ήδη ο πατριάρχης της πιο διεφθαρμένης Κυβέρνησης, Νίκος Αναστασιάδης, και δεν πέτυχαν!!!», έγραψε σε ανάρτησή του.

Είδε Μητσοτάκη η Αννίτα Δημητρίου

Η στήριξη της Ελλάδας προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, καθώς και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης της προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτας Δημητρίου, με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «οι δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου δεν ήταν ποτέ πιο ισχυροί», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της Ελλάδας προς την Κυπριακή Δημοκρατία σε κρίσιμες στιγμές αμφισβήτησης της κυριαρχίας της.