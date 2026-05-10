Το ΑΚΕΛ είναι πάντοτε με την κοινωνία και, άρα, όσο πιο ισχυρό είναι στη Βουλή, τόσο πιο ισχυρή θα είναι και η φωνή των πολιτών, διαμηνύει ο Στέφανος Στεφάνου. Ο γγ του ΑΚΕΛ καταθέτει τους βασικούς πολιτικούς άξονες του κόμματος της Αριστεράς στην τελική ευθεία προς τις βουλευτικές εκλογές και αναδεικνύει τη σημασία της ενισχυμένης παρουσίας του κόμματος στο πολιτικό σκηνικό.

Τονίζει πως το ΑΚΕΛ αποτελεί διαχρονικά τη συνεπή και αποτελεσματική πολιτική δύναμη που μπορεί να προστατεύσει την κοινωνία και υποδεικνύει πως αυτό αποτελεί και βασική θέση του κόμματος.

Αναφέρεται στους εκλογικούς στόχους του ΑΚΕΛ, υποδεικνύοντας πως το σημαντικό για το κόμμα είναι να ενισχύσει την παρουσία του στη Βουλή και, όπως λέει χαρακτηριστικά, εάν έρθει και η πρωτιά, καλώς να ορίσει. Μιλά για την επόμενη μέρα των βουλευτικών εκλογών και τις ισορροπίες δυνάμεων, αποκλείοντας ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ από οποιαδήποτε συζήτηση εκλογικών συνεργασιών για την Προεδρία της Βουλής, ενώ αφήνει ανοικτή την πόρτα του διαλόγου με το ΔΗΚΟ, παρόλο που, όπως λέει, η ηγεσία του επιλέγει τη συνεργασία με τη Δεξιά και τον ΔΗΣΥ.

Υπογραμμίζει, παράλληλα, ότι τα νέα κόμματα πρέπει να αποδείξουν τον εαυτό τους με την πολιτική τους παρουσία και στέλνει το μήνυμα πως το ΑΚΕΛ προσεγγίζει τις συνεργασίες του μέσα από τον φακό των θέσεων που έχει η εκάστοτε πολιτική δύναμη και του κοινού εδάφους για συγκλίσεις. Ειδικά, όπως τονίζει, σε θέματα που αφορούν τις προτεραιότητες της πολιτικής του ατζέντας, οι οποίες καθορίζουν την πορεία του τόπου και του λαού.

– «Με τον λαό ή με τις τράπεζες». Το διακύβευμα των εκλογών για το ΑΚΕΛ ή προεκλογικό σύνθημα;

– Δεν είναι προεκλογικό σύνθημα, είναι διαχρονική πολιτική του ΑΚΕΛ. Παραπέμπει σε μια βασική θέση που ξεκάθαρα αναδεικνύει το δίλημμα: είτε με την κοινωνία είτε με τους λίγους και προνομιούχους. Το ΑΚΕΛ είναι πάντοτε με την κοινωνία, πράγμα που σημαίνει ότι οι αποφάσεις μας, οι προτάσεις μας και οι πολιτικές μας στοχεύουν στην ευημερία του συνόλου και όχι απλώς στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των λίγων και προνομιούχων.

– Οι προτάσεις σας, όμως, στην τελευταία συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής, που αφορούσαν τις εκποιήσεις, έχουν αναπεμφθεί από τον Πρόεδρο. Κατά πάσα πιθανότητα θα παραπεμφθούν και στο Ανώτατο. Άρα, πρακτικά, πώς εφαρμόζονται οι πολιτικές σας θέσεις;

– Πρώτα απ’ όλα να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει αναπομπή στη Βουλή και τι αναφορά στο Ανώτατο. Η αναπομπή στη Βουλή γίνεται πρωτίστως για πολιτικούς λόγους. Εάν η όποια κυβέρνηση διαφωνεί με έναν νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή, τον στέλνει πίσω στη Βουλή για να τον «ξανασκεφτεί».

Το στοιχείο της αναφοράς στο Ανώτατο πρέπει να περιλαμβάνει το στοιχείο της αντισυνταγματικότητας. Και θέλω να σημειώσω ότι, όπως παραδέχθηκε και ο τέως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού στην Ολομέλεια, οι συγκεκριμένες προτάσεις μας δεν είναι αντισυνταγματικές. Αποκαταστήσαμε αυτό που υπήρχε πριν από το 2018 στον νόμο.

Πώς είναι δυνατόν πριν από το 2018 να ήταν στο πλαίσιο του Συντάγματος και τώρα να είναι εκτός Συντάγματος; Εάν, λοιπόν, ο Πρόεδρος αναφέρει τον νόμο στο Ανώτατο, θα πρέπει να βρει συνταγματικό λόγο.

Η δική του στάση, όμως, απλώς θα επιβεβαιώσει αυτό που του λέμε: ότι συνεχίζει και αυτός, όπως και ο προκάτοχός του, να εξυπηρετούν τα μεγάλα συμφέροντα των λίγων και στη συγκεκριμένη περίπτωση, των τραπεζών και των funds, διότι η πλειοψηφία των μη εξυπηρετούμενων δανείων βρίσκεται στα funds.

– Πολλές φορές κάνετε αναφορά στην πρόταση για τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών και των ΑΠΕ. Τελικά δεν προχώρησε αυτή η πρόταση. Γιατί;

– Η δική μας πρόταση έχει να κάνει με τα υπερκέρδη, όπως γίνεται και σε μια σειρά από ευρωπαϊκά κράτη και όπως πολύ πρόσφατα έθεσε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξαιτίας του γεγονότος ότι και στην Ευρώπη παρατηρείται συσσώρευση υπερκερδών, ολοένα και περισσότερο, σε όλο και λιγότερα χέρια.

Γι’ αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη μέλη να σκεφτούν το ζήτημα της φορολόγησης των υπερκερδών, με στόχο την αύξηση των εσόδων του κράτους για άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Αυτή είναι και η δική μας λογική.

Δεν ολοκληρώθηκε η συζήτηση σε ό,τι αφορά τα υπερκέρδη των ΑΠΕ στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή γι’ αυτό και δεν έχει αχθεί στην Ολομέλεια. Και εξαιτίας της δυσφορίας και της αντίθεσης ορισμένων κομμάτων, δεν προχώρησε το θέμα της φορολόγησης των υπερκερδών των τραπεζών. Είναι, όμως, ανάμεσα στις πρώτες μας προτεραιότητες, με τη νέα Βουλή, να ανοίξει ξανά αυτό το θέμα και να οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής.

– Το ΑΚΕΛ μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα της οικονομίας; Είναι ένα ερώτημα που τίθεται έντονα από πολιτικούς σας αντιπάλους…

– Βεβαίως και μπορεί να την εγγυηθεί. Η φορολόγηση των υπερκερδών που έχουμε αναφερθεί, επαναλαμβάνω, είναι και σύσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως, ούτε και η ΕΕ θεωρεί ότι αυτή η πρόταση ανατρέπει τη σταθερότητα ούτε και υποσκάπτει τη βιωσιμότητα της οικονομίας. Τουναντίον, αυτό που πιέζει τη βιωσιμότητα της οικονομίας είναι η αυθαιρεσία των καρτέλ και των ολιγοπωλίων που υπάρχουν στην Κύπρο.

Οι τράπεζες είναι ολιγοπώλιο και εφαρμόζουν καταχρηστικές πολιτικές, πολιτικές που είναι εναντίον τόσο της επιχειρηματικής δραστηριότητας όσο και της ίδιας της κοινωνίας. Οι επιχειρήσεις πληρώνουν πολύ ακριβότερα τον δανεισμό τους από ό,τι σε άλλες χώρες. Και αυτό ασκεί πίεση και στις επιχειρήσεις.

Θέλουμε, λοιπόν, οι τράπεζες να λειτουργούν καλά, να έχουμε έναν υγιή τραπεζικό τομέα και, την ίδια ώρα, να λειτουργούν μέσα σε λογικά πλαίσια και να έχουν λελογισμένο κέρδος, αλλά όχι, μέσα από την εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης τους, να συσσωρεύουν υπερκέρδη σε βάρος της οικονομίας και της κοινωνίας.

– Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο είναι και η εξωτερική πολιτική και η ασφάλεια της χώρας. Η Κυβέρνηση, ο Δημοκρατικός Συναγερμός και κόμματα της συμπολίτευσης αναδεικνύουν τη σημασία της εξωτερικής πολιτικής και του δυτικού προσανατολισμού της χώρας, με τις συμμαχίες και τις συνεργασίες. Τι απαντάτε;

– Τον δυτικό προσανατολισμό, στον οποίο αναφέρονται, θα πρέπει να τον εξηγήσουν. Τι εννοούν; Επειδή η πολιτική δεν είναι γενικά συνθήματα και τίτλοι ειδήσεων. Περισσότερο Τραμπ και ΗΠΑ τώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητεί πώς μπορεί να αυτονομηθεί; Το να έχουμε επιλεκτική προσέγγιση στο διεθνές δίκαιο, που είναι το βασικό όπλο ειδικά μικρών και ανίσχυρων κρατών όπως είμαστε εμείς, δεν είναι σωστή προσέγγιση. Διότι μια τέτοια επιλεκτική πολιτική ακολουθεί η κυβέρνηση, στηριζόμενη από τα κόμματα της συμπολίτευσης και του ΔΗΣΥ.

Ναι, εμείς μπορούμε καλύτερα να εγγυηθούμε τη σταθερότητα. Η εξωτερική πολιτική της χώρας, ως κράτος μέλος της ΕΕ, πρέπει φυσιολογικά να πληροί και τις προδιαγραφές της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, παρότι η εξωτερική πολιτική δεν ανήκει στους υποχρεωτικούς πυλώνες.

Καταλαβαίνουμε ότι, όταν είσαι σε ένα σύνολο, πρέπει να κινείσαι σε ένα πλαίσιο. Την ίδια ώρα, όμως, θέλουμε η εξωτερική μας πολιτική να στηρίζεται με συνέπεια στο διεθνές δίκαιο, να έχει πολυδιάστατο χαρακτήρα και να φροντίζει να ενισχύει τις σχέσεις της χώρας με όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες και πρωτίστως με σημαντικά κράτη, όπως είναι τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, και άλλες χώρες οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.

Δεν είμαστε της λογικής ότι πρέπει να γινόμαστε εξάρτημα ισχυρών χωρών, όπως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε δηλώσει, λέγοντας ότι στη σημερινή εποχή το διεθνές δίκαιο δεν παίζει ρόλο, αλλά το δίκαιο του ισχυρού. Αυτές είναι επικίνδυνες προσεγγίσεις, διότι και η Τουρκία είναι ισχυρή. Ξέρετε, για εμάς η ισχύς μας είναι το δίκαιο που προκύπτει μέσα από το διεθνές δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

– Διαφωνείτε, δηλαδή, με τη λογική συμμαχιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ;

– Διαφωνούμε με τη λογική να προσδενόμαστε στους σχεδιασμούς του όποιου κράτους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, της Αμερικής και του Ισραήλ. Αυτό μας καθιστά στόχο και μας κάνει συνεργούς σε επικίνδυνες και εγκληματικές πολιτικές. Συμμαχίες, βεβαίως, πρέπει να αναπτύσσονται, τις οποίες κάθε κυρίαρχο κράτος μπορεί και πρέπει να συνάπτει, πάντοτε όμως στη βάση του διεθνούς δικαίου, του αμοιβαίου οφέλους και χωρίς να πλήττονται οι σχέσεις της χώρας μας με άλλες χώρες.

– Γιατί να ψηφίσει κάποιος ΑΚΕΛ σε αυτές τις εκλογές;

– Ο πιο βασικός λόγος είναι ότι το ΑΚΕΛ αποτελεί εκείνη τη συνεπή, ισχυρή και αποτελεσματική δύναμη που μπορεί να προστατεύσει την κοινωνία, η οποία σήμερα είναι απροστάτευτη, πιέζεται και ταλαιπωρείται από την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση, τις ανισότητες, την έλλειψη προοπτικής για τη νέα γενιά και την έλλειψη αξιοπρέπειας για τους χαμηλοεισοδηματίες, τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους χαμηλόμισθους.

Αυτό είναι το χαρακτηριστικό που υπάρχει σήμερα στην κοινωνία μας: η μεγάλη οικονομική και κοινωνική ανασφάλεια εξαιτίας των ανισοτήτων, δηλαδή της υπέρμετρης συσσώρευσης του πλούτου στα χέρια ολίγων και της μαζικοποίησης της φτώχειας ή του κινδύνου φτώχειας. Το ΑΚΕΛ, με τις πολιτικές του και τη διαχρονική στάση του υπέρ της κοινωνίας, μπορεί να λειτουργήσει ως ασπίδα προστασίας και ως εφαλτήριο για διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών για τη ζωή του καθενός.

– Θα είναι πρώτο κόμμα το ΑΚΕΛ στις εκλογές;

– Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω και δεν είναι αυτό που έχουμε θέσει ως στόχο. Αν έρθει η πρωτιά, καλώς να ορίσει. Ο στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την παρουσία μας στη Βουλή και, κατ’ επέκταση, στην κοινωνία, γιατί όσο πιο ισχυρό είναι το ΑΚΕΛ τόσο πιο ισχυρή θα είναι η φωνή της κοινωνίας μέσα στη Βουλή, αλλά και πιο ισχυρός ο παρεμβατικός και δημιουργικός μας ρόλος γενικότερα.

– Ορίσατε ως επιτυχία την άνοδο των ποσοστών του κόμματος σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 2021. Αποτυχία τι θα είναι;

– Δεν συζητούμε ούτε καν σκεφτόμαστε την αποτυχία. Πρέπει να πω ότι, και με βάση τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε και τις τάσεις που καταγράφουν, δείχνουν ότι είναι απολύτως εφικτός ο στόχος που έχουμε θέσει και γι’ αυτό παλεύουμε. Άρα, στο δικό μας οπτικό πεδίο δεν υπάρχει αποτυχία. Υπάρχει ο στόχος της υλοποίησης αυτών που έχουμε θέσει.

– Θεωρείτε, όμως, το αποτέλεσμα των βουλευτικών, όπως αντιλαμβάνομαι, πρόκριμα για τις προεδρικές εκλογές;

– Το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών διαδραματίζει ρόλο αλλά όχι καθοριστικό. Οι προεδρικές εκλογές δεν κρίνονται κατ’ απόλυτο τρόπο από το αποτέλεσμα των Βουλευτικών εκλογών παρότι όσο πιο ισχυρός είσαι ως κόμμα τόσο περισσότερες δυνατότητες έχεις για να επηρεάζεις τις διεργασίες. Υπάρχουν κι άλλες δυναμικές που διαδραματίζουν ρόλο στις προεδρικές εκλογές.

Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα του 2023, όταν ουσιαστικά μόνοι μας, υποστηρίζοντας τον Αντρέα Μαυρογιάννη, είχαμε πλησιάσει πάρα πολύ στο να εκλεγεί στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Και είμαι βέβαιος ότι όλοι αυτοί που μιλούσαν για την ανάγκη αλλαγής και της απαλλαγής από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση που υπήρξε ποτέ -της κυβέρνησης Αναστασιάδη-, όπως οι ίδιοι έλεγαν, οι προεδρικές εκλογές όντως θα έφερναν την προοδευτική αλλαγή.

– Συμμερίζεστε την ανησυχία κάποιων για το μετεκλογικό σκηνικό;

– Ανησυχίες πάντοτε υπάρχουν και σήμερα είναι ακόμα μεγαλύτερες διότι τα προβλήματα και οι προκλήσεις που υπάρχουν ενώπιον της χώρας και της κοινωνίας είναι πολλά και χρειάζεται πρωτίστως υπευθυνότητα και σοβαρότητα και ασφαλώς πολιτικές προς όφελος της κοινωνίας. Αυτό είναι που διασφαλίζει το ΑΚΕΛ. Εξαρτάται βέβαια και ποιες ανησυχίες έχει ο καθένας….

– Εκφράζεται μία ανησυχία ότι μπορεί να προκύψει μία Βουλή δυσλειτουργική.

– Η Βουλή έχει τις διαδικασίες της για να μπορεί να λειτουργεί ανεξαρτήτως των δυσκολιών. Απ’ εκεί και πέρα θα δούμε και πώς θα συμπεριφερθούν οι πολιτικές δυνάμεις. Αυτό που θέλω να επαναλάβω, και νομίζω είναι γνωστό, είναι ότι το ΑΚΕΛ, ως ένα σοβαρό και υπεύθυνο κόμμα με ιστορία 100 χρόνων, την πολιτική την αντιλαμβάνεται ως ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Και το περιεχόμενο διαμορφώνεται από τις πολιτικές θέσεις, τις πολιτικές προσεγγίσεις, τις προτάσεις και τους στόχους που τίθενται ως προτεραιότητα.

Το πιο σημαντικό είναι ποιων τα συμφέροντα εξυπηρετεί ο καθένας. Το ΑΚΕΛ είναι πάντοτε με την κοινωνία. Από εκεί και πέρα, ο καθένας θα δείξει, πέραν από το τι πρεσβεύει, και πώς θα συμπεριφερθεί. Το ΑΚΕΛ σίγουρα θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται ως παράγοντας σταθερότητας και υπευθυνότητας, όπως διαχρονικά κάνει.

– Πρώτος σταθμός η εκλογή της Βουλής. Εσάς προσωπικά θα σας ενδιέφερε η Προεδρία της Βουλής;

– Ακόμα δεν έχουμε συζητήσει για την Προεδρία της Βουλής. Για έναν απλούστατο λόγο. Θα πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα ισοζύγια δυνάμεων στη Βουλή, ποιες προοπτικές υπάρχουν για την όποια άλλη στήριξη και εκεί θα αποφασίσουμε. Πάντως, τον εαυτό μας, το κόμμα μας, δεν το αποκλείουμε από αυτήν την προοπτική.

– Ποιους αποκλείετε;

– Τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε, για παράδειγμα, με τον Δημοκρατικό Συναγερμό ή το ΕΛΑΜ για την όποια συζήτηση γι’ αυτό το θέμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχω πει ότι εμείς θα συζητήσουμε για την προεδρία της Βουλής, όταν έχουμε μπροστά μας ολόκληρη την εικόνα και αφού τελειώσουν οι βουλευτικές εκλογές.

– Το ΔΗΚΟ σε ποιο στρατόπεδο το εντάσσετε;

– Είναι γνωστό ότι εμείς πάντοτε επιδιώκουμε διάλογο και συζήτηση και με το ΔΗΚΟ, έστω και αν η ηγεσία του ΔΗΚΟ επανειλημμένα έδειξε να προτιμά το στρατόπεδο της Δεξιάς και του ΔΗΣΥ.

– ΑΚΕΛ, ΑΛΜΑ, ΒΟΛΤ, ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ είναι εν δυνάμει σύμμαχοι ή συνεργαζόμενα κόμματα για το ΑΚΕΛ;

– Αυτά τα κόμματα, τα οποία είναι καινούργια στην πολιτική ζωή του τόπου, θα πρέπει να αποδείξουν τον εαυτό τους. Να δείξουν τι πραγματικά πρεσβεύουν επί του εδάφους, την ώρα της λήψης αποφάσεων σε διάφορα δύσκολα και σημαντικά ζητήματα. Είναι γνωστό ότι το ΑΚΕΛ τις συνεργασίες του τις προσεγγίζει μέσα από τον φακό των θέσεων που έχει η όποια πολιτική και το κοινό έδαφος για συγκλίσεις. Ειδικά, σε θέματα των προτεραιοτήτων της πολιτικής μας ατζέντας, τα οποία καθορίζουν την πορεία του τόπου και του λαού.

Επομένως, όταν έρθει η ώρα να συζητήσουμε για τις προεδρικές εκλογές, που θα είναι μετά τις βουλευτικές εκλογές, θα πρέπει να δούμε τι πρεσβεύει ο καθένας κι αν υπάρχουν προοπτικές για συνεργασία.

Εμείς πάντοτε είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες, με τις προϋποθέσεις τις οποίες έχω θέσει. Για εμάς το ζητούμενο δεν είναι απλώς το όποιο αξίωμα και ειδικά το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για εμάς είναι μια διεκδίκηση που πρέπει να έχει προοπτικές εκλεξιμότητας, αλλά την ίδια ώρα πρέπει να έχει ένα τέτοιο περιεχόμενο που να δίνει προσανατολισμό στην προοδευτική αλλαγή που επιδιώκουμε.