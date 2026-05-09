Αρκετά κόμματα διατυμπάνιζαν προεκλογικά ότι οι γυναίκες πρέπει να εκπροσωπούνται περισσότερο στη Βουλή και σε διάφορες θέσεις εξουσίας, ωστόσο μετά και την υποβολή των υποψηφιοτήτων μόλις το 1/3 στα ψηφοδέλτια εκπροσωπείται από γυναίκες. Συγκεκριμένα, 529 υποψηφιότητες ή ποσοστό 70.3% αφορούν άνδρες και 224 υποψηφιότητες ή ποσοστό 29.7% γυναίκες.

Όπως φαίνεται και από τα πιο πάνω επίσημα στοιχεία του Εφόρου Εκλογών, το θέμα υποεκπροσώπησης των γυναικών στην πολιτική δεν πρέπει να είναι μόνο προεκλογικές δεσμεύσεις, αλλά στην πράξη τα κόμματα οφείλουν να ενθαρρύνουν τις γυναίκες να κατέρχονται στον στίβο της προεκλογικής μάχης.

Παράλληλα, είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι τις περισσότερες γυναίκες υποψήφιες στις εκλογές κατεβάζει το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο (25 γυναίκες υποψήφιες), καθώς κατέρχεται για πρώτη φορά στις εκλογές.

