Στην πολιτική επικοινωνία, η απόσταση ανάμεσα στην πραγματικότητα και το σύνθημα καλύπτεται συχνά από την τακτική. Όταν όμως η απόσταση αυτή μετριέται σε 50.000 τετραγωνικά μέτρα, τότε το ζήτημα παύει να είναι επικοινωνιακό.

Ο δήμαρχος Λάρνακας έθεσε ως κεντρικό άξονα της κριτικής του προς την Κυβέρνηση, για το λιμάνι και τη μαρίνα, το επιχείρημα ότι σχεδιάζεται ένα έργο χωρίς χερσαία ανάπτυξη, χωρίς χώρους αναψυχής και χωρίς θέσεις εργασίας για τους δημότες. Ωστόσο, μόλις επτά ημέρες μετά την παρουσίαση των εισηγήσεων στην Επιτροπή Ανάπτυξης, το Τμήμα Δημοσίων Έργων απέστειλε στη δημοτική μηχανικό τα σχέδια. Σε αυτά τα σχέδια, υπάρχει σαφώς οριοθετημένη ζώνη με την ένδειξη «Passenger, Tourism and Urban Interface Uses». Η έκταση αυτή αντιστοιχεί σε περίπου 90 οικόπεδα, προορισμένα ακριβώς για τις χρήσεις που ο δήμαρχος ισχυρίζεται ότι απουσιάζουν, δηλαδή τουρισμό, αναψυχή και αστική διασύνδεση.

Αν τα σχέδια έφτασαν στις τεχνικές υπηρεσίες αλλά δεν ενημερώθηκε ποτέ ο δήμαρχος, τότε υπάρχει σοβαρό έλλειμμα εσωτερικής λειτουργίας και συντονισμού στον Δήμο Λάρνακας. Αντίθετα, αν ο δήμαρχος γνώριζε την ύπαρξη των σχεδίων αλλά επέλεξε να διατηρήσει το αφήγημα της «κυβερνητικής αδιαφορίας», τότε μιλάμε για μια συνειδητή προσπάθεια παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης χάριν πολιτικών εντυπώσεων.

Α.Ν.