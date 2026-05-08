Στιγμές τρόμου έζησαν δρομείς στις Φιλιππίνες όταν ενώ έκαναν τζόκινγκ είδαν να τους… κυνηγάει ένα γιγάντιο σύννεφο τέφρας από έκρηξη ηφαιστείου.

Στο βίντεο που κατέγραψε ένα μέλος της ομάδας των δρομέων, φαίνονται αρχικά να γελούν ενώ τρέχουν στην πόλη Λεγκάσπι κοντά στο ηφαίστειο Μαγιόν που εξερράγη το περασμένο Σάββατο.

Στη συνέχεια, όμως, επικράτησε πανικός όταν είδαν να τους ακολουθεί το γκρίζο σύννεφο από την τέφρα.

Όπως περιέγραψε ο 27χρονος Κένεθ Ουρμπάνο, αρχικά εντόπισαν κάτι που φαινόταν να είναι ένα μικρό λευκό σύννεφο κοντά στους πρόποδες του ηφαιστείου, αλλά μέσα σε δευτερόλεπτα, η κατάσταση πήρε δραματική τροπή.

«Όταν, όμως, φτάσαμε στην άλλη πλευρά του παρακαμπτήριου δρόμου, ξαφνικά είδαμε ένα τεράστιο τείχος πυκνού μαύρου καπνού. Σταματήσαμε για να βγάλουμε φωτογραφίες, αλλά μετά παρατήρησα στα δεξιά μου ότι ο καπνός κινούνταν αργά προς το μέρος μας. Τότε το καταλάβαμε ότι δεν ήταν κανονικός καπνός αλλά στάχτη από την κατάρρευση του θόλου του ηφαιστείου Μαγιόν».

Η ομάδα γλίτωσε χάρη σε έναν διερχόμενο οδηγό που τους μετέφερε σε ασφαλές μέρος.

