Σειρά εκρήξεων ακούστηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Το λιμάνι βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, γεγονός που εντείνει την προσοχή γύρω από το περιστατικό, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή.

Επιπλέον, έγινε γνωστό ότι δέχθηκαν επίθεση εμπορικές περιοχές της προκυμαίας Μπαχμάν στο νησί Κεσμ.

Το Fox News μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ χτύπησαν σε αυτά τα δύο σημεία. Αξιωματούχος που μετέφερε την πληροφορία είπε στο Fox ότι «αυτό δεν σημαίνει την επανέναρξη του πολέμου» ή το τέλος της εκεχειρίας.

Antiaircraft fire seen over Iran’s capital, Tehran, a few moments ago. pic.twitter.com/wasn4eKTWs May 7, 2026

Παράλληλα, από τη δυτική Τεχεράνη έρχονται αναφορές για την ενεργοποίηση της αεράμυνας και στην Τεχεράνη, χωρίς να είναι γνωστό για ποιον λόγο.

NEW: US military just carried out strikes on Iran’s Qeshm Port and Bandar Abbas: Senior US official tells me, but this is NOT a restarting of the war.



Επιπλέον, τα ιρανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι είχαμε «σποραδικές επιθέσεις» κατά μήκος της νότιας ακτογραμμής του Ιράν, γύρω από το Στενό του Ορμούζ. Αναφέρθηκαν εκρήξεις στο Γκατσίν και στο Μπαντάρ Καμίρ στην περιοχή Μπαντάρ Αμπάς, στην αποβάθρα Μπαχμάν στο νησί Κεσμ, καθώς και στην πόλη Σιρίκ, «που σχετίζονται με την ανταλλαγή πυρών στα Στενά του Ορμούζ και προειδοποιητικές βολές από ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης».

Αρχικά η πηγή ή το σημείο από όπου ακούστηκαν οι εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς δεν ήταν γνωστή.

Αργότερα όμως το πρακτορείο Fars ανέφερε ότι οι εκρήξεις οφείλονταν σε «ανταλλαγή πυρών μεταξύ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και του εχθρού», κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι είχε προηγηθεί επίθεση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων κατά ιρανικού τάνκερ, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Από την πλευρά του το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim που σχετίζεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ανέφερε ότι οι εκρήξεις στο λιμάνι και το νησί οφειλόταν στην ενεργοποίηση της αεράμυνας με στόχο «δύο drone». Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε ότι «εχθρικές μονάδες στα Στενά του Ορμούζ δέχτηκαν ιρανικά πυρά».

#BREAKING: #Iran’s Mehr news agency says air defenses shot down two hostile drones over Bandar Abbas and Qeshm https://t.co/fBYgpb5exy pic.twitter.com/nGnfz1HNMc — Arab News (@arabnews) May 7, 2026

Είναι πιθανόν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την υποστήριξη των ΗΠΑ να χτύπησαν το νησί. Τα μέσα ενημέρωσης του Ιράν υπογραμμιζουν πως, εάν ισχύει αυτό, «θα πληρώσουν πολύ βαρύ τίμημα».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει:

«Τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά παγκόσμιας κλάσης μόλις πέρασαν με απόλυτη επιτυχία από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ βρισκόντουσαν υπό πυρά. Δεν υπήρξε καμία ζημιά στα τρία αντιτορπιλικά, αλλά προκαλέσαμε μεγάλες ζημιές στους ιρανούς επιτιθέμενους. Αυτοί καταστράφηκαν ολοσχερώς, μαζί με πολλά μικρά σκάφη που χρησιμοποιούν για να αντικαταστήσουν το πλήρως αποκεφαλισμένο ναυτικό τους. Αυτά τα σκάφη βυθίστηκαν γρήγορα και αποτελεσματικά στη θάλασσα.

Πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς τα αντιτορπιλικά μας και καταρρίφθηκαν εύκολα. Το ίδιο συνέβη και με τα drones, τα οποία καταστράφηκαν στον αέρα και έπεσαν όμορφα στην επιφάνεια του ωκεανού, σαν πεταλούδες που πέφτουν στον τάφο τους! Μια κανονική χώρα θα είχε επιτρέψει στα αντιτορπιλικά να περάσουν, αλλά το Ιράν δεν είναι κανονική χώρα.

Ηγείται από ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΣ, και αν είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν πυρηνικό όπλο, θα το έκαναν χωρίς δεύτερη σκέψη – αλλά δεν θα έχουν ποτέ αυτήν την ευκαιρία και, όπως τους νικήσαμε σήμερα, θα τους νικήσουμε πολύ πιο σφοδρά και πιο βίαια στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν τη συμφωνία ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΥΝΤΟΜΑ! Τα τρία αντιτορπιλικά μας, με τα υπέροχα πληρώματά τους, θα επανενωθούν τώρα με τη ναυτική μας μπλόκαδα, η οποία είναι πραγματικά ένα “τείχος από ατσάλι”.».

