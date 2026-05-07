Με νέα ανάρτηση επανέρχεται η Accept – LGBTI Cyprus, με αφορμή προεκλογική πινακίδα του ΕΛΑΜ, στην οποία αναγραφόταν το σύνθημα «Όχι στον γάμο και στην υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Πρώτα η Κύπρος».

Νωρίτερα, ο νομικός και γραμματέας της Accept ΛΟΑΤΚΙ Στέφανος Ευαγγελίδης, ανέφερε σε εκπομπή του Άλφα, ότι το θέμα τέθηκε ενώπιον της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του παιδιού και του Δήμου Στροβόλου, από τους οποίους, όπως είπε αναμένουν απάντηση.

Αυτούσια η ανάρτηση

Διαβάσαμε σήμερα την επίσημη απάντηση του ΕΛΑΜ στις τρεις καταγγελίες που υποβάλαμε σχετικά με την υπαίθρια διαφημιστική κατασκευή στη Λεωφ. Στροβόλου, εντός σχολικής συστάδας με επτά σχολεία σε ακτίνα 500 μέτρων.

Η απάντηση χρησιμοποιεί τη γλώσσα της «άμυνας». Μιλά για «ανάχωμα», για «διάβρωση», για «προσπάθειες» που δήθεν στρέφονται κατά της οικογένειας.

Ας σταθούμε ένα λεπτό σε αυτή τη γλώσσα. Όταν χρησιμοποιείται ο όρος «διάβρωση», περιγράφει κάτι αόρατο, αργό, εξωτερικό — μια απειλή χωρίς πρόσωπο. Είναι μια γεωλογική μεταφορά. Δουλεύει στο μυαλό του ακροατή ακριβώς γιατί δεν δείχνει ποιον περιγράφει. Εμείς θα δείξουμε.

Η «διάβρωση» στην οποία αναφέρεται το ΕΛΑΜ είναι μια οικογένεια στη Στροβόλου με δύο μητέρες και ένα τετράχρονο. Είναι ένας έφηβος ΛΟΑΤΙ+ που πάει στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως και προσπαθεί να καταλάβει αν μπορεί να μιλήσει στο σπίτι του. Είναι μια γιαγιά που πάει στη Λειτουργία της Κυριακής και κρατά το χέρι του εγγονιού της. Αυτοί είναι οι «διαβρωτές»; Αυτές είναι οι «προσπάθειες»; Αυτό είναι το «ανάχωμα» που έχει ανάγκη η Κύπρος;

Εμείς δεν ζητούμε να συμφωνήσει το ΕΛΑΜ μαζί μας. Δεν θα συμφωνήσει. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσει. Ζητούμε ένα και μόνο πράγμα: να μη γίνεται η σχολική διαδρομή χιλιάδων κύπριων εφήβων βήμα μηνυμάτων που στιγματίζουν τις οικογένειες κάποιων αλλά και κάποιους από αυτούς. Όλα τα υπόλοιπα είναι παρακάμψεις.

Οι καταγγελίες μας έχουν υποβληθεί επισήμως στην Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, στην Επίτροπο Διοικήσεως, και στον Δήμο Στροβόλου. Η συζήτηση αυτή δεν ανήκει στα τηλεοπτικά πάνελ. Ανήκει στους θεσμούς.

Και εκεί τη μεταφέραμε.

Συνεχίζουμε. Με σύμπνοια