Στην κούρσα των βουλευτικών εκλογών εισέρχονται και γνωστές προσωπικότητες της κυπριακής κοινωνίας, με παρουσία στον χώρο του αθλητισμού, του πολιτισμού, της τηλεόρασης και των μέσων ενημέρωσης.

Ανάμεσα στους 753 υποψηφίους που διεκδικούν μία θέση στη Βουλή, ξεχωρίζουν πρόσωπα ευρέως γνωστά στο κοινό, τα οποία έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους μέσα από την επαγγελματική και κοινωνική τους δράση.

Το philenews κατέγραψε ορισμένες από τις πιο αναγνωρίσιμες υποψηφιότητες και τις παρουσιάζει.

ΔΗΣΥ

Χριστόφορος Χριστοφόρου

Ο γνωστός σε όλους «Γιαννής» από τη σειρά «Βουράτε Γειτόνοι» είναι υποψήφιος με τον Δημοκρατικό Συναγερμό στην επαρχία Λευκωσίας.

Έχει συμμετάσχει και συνεχίζει να συμμετέχει σε πολυάριθμες θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές σε κυπριακά και ελληνικά κανάλια. Συνεργάστηκε με ελεύθερα θέατρα, καθώς και με πολλές ανεξάρτητες θεατρικές ομάδες.

Είναι δημοτικός σύμβουλος Λακατάμειας με τον ΔΗΣΥ και πρόεδρος της Κλαδικής Πολιτισμού του κόμματος.

Μιχάλης Κουνούνης

Ο Μιχάλης Κουνούνης είναι πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής με σημαντική καριέρα στην Κύπρο και το εξωτερικό, καταγράφοντας σπουδαίες επιτυχίες και διακρίσεις. Κατέρχεται ως υποψήφιος στην επαρχία Λεμεσού.

Ως επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα και ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το 2004. Διετέλεσε επίσης προπονητής καλαθόσφαιρας, σημειώνοντας σημαντικές διακρίσεις.

Γιώργος Χρυσάνθου

Ο δημοσιογράφος Γιώργος Χρυσάνθου είναι υποψήφιος στη Λευκωσία. Κατέχει τη θέση του αρχισυντάκτη δελτίου ειδήσεων στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha Κύπρου.

Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε από την εφημερίδα «Αλήθεια», ενώ στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα αρχισυντάκτη στην ιστοσελίδα «Alithia Online».

ΑΚΕΛ

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής κατέρχεται υποψήφιος με το ΑΚΕΛ στη Λευκωσία.

Είναι αρχισυντάκτης και παρουσιαστής της εκπομπής 24 Ώρες Μαζί. Προηγουμένως διετέλεσε αρχισυντάκτης και παρουσιαστής της εκπομπής 24 Ώρες, αρχισυντάκτης ειδήσεων, πολιτικός συντάκτης και παρουσιαστής κεντρικού δελτίου ειδήσεων.

Ως δημοσιογράφος έχει καλύψει σημαντικά γεγονότα και εκλογικές αναμετρήσεις, ενώ συμμετείχε και σε σημαντικές δημοσιογραφικές αποστολές στο εξωτερικό.

Δανάη Χρίστου

Η γνωστή ηθοποιός είναι υποψήφια στην επαρχία Λεμεσού.

Μετρά 16 χρόνια συνεχούς παρουσίας σε κυπριακές τηλεοπτικές σειρές, με βασικούς και πρωταγωνιστικούς ρόλους σε όλα τα μεγάλα κανάλια, ενώ είναι συνεργάτιδα του ΡΙΚ τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Από το 2020 διατηρεί σταθερή συνεργασία με τη μουσική σκηνή «Κύκλος» στη Λεμεσό, παρουσιάζοντας δικές της stand-up comedy παραγωγές με μεγάλη απήχηση στο κοινό.

Μέλανη Στέλιου

Η γνωστή ηθοποιός κατέρχεται υποψήφια στην επαρχία Λεμεσού.

Σπούδασε στη Δραματική Σχολή Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν και συμμετείχε σε σημαντικές παραστάσεις στο Θέατρο της Επιδαύρου. Με την επιστροφή της στην Κύπρο συνεργάστηκε με τον ΘΟΚ, την ΕΘΑΛ, το Θέατρο Σκάλα, το Θέατρο Ένα, το Θέατρο Versus, την ομάδα ONE/OFF και τον Αντίλογο.

Είναι επίτιμο μέλος της περιβαλλοντικής ομάδας «Φίλοι της Γης» και επικεφαλής της Παγκύπριας Συντονιστικής της Κοινωνικής Συμμαχίας.

Πανίκκος Ξιούρουππας

Ο Πανίκκος Ξιούρουππας κατέρχεται ξανά υποψήφιος με το ΑΚΕΛ στη Λάρνακα. Είναι παλαίμαχος ποδοσφαιριστής.

Η ποδοσφαιρική του καριέρα ξεκίνησε από τον Ερμή Αραδίππου, συνεχίστηκε στην Ομόνοια Λευκωσίας και στην ΑΕΚ Λάρνακας, ενώ ολοκληρώθηκε στην Ανόρθωση Αμμοχώστου. Υπήρξε διεθνής με όλες τις εθνικές ομάδες της Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του κατέκτησε συνολικά 15 τρόπαια, μεταξύ των οποίων πρωταθλήματα, κύπελλα και Super Cup. Κορυφαία στιγμή της πορείας του ήταν η ανάδειξή του, το 1991, ως πρώτου σκόρερ του πρωταθλήματος, διάκριση για την οποία τιμήθηκε με το Χρυσό Παπούτσι.

ΔΗΚΟ

Έλενα Παπαδοπούλου

Η Έλενα Παπαδοπούλου είναι καταξιωμένη ηθοποιός με μακρά πορεία στον χώρο του θεάτρου, της τηλεόρασης και του πολιτισμού. Κατέρχεται υποψήφια στη Λευκωσία.

Κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής της πορείας συνεργάστηκε με σημαντικούς θεατρικούς οργανισμούς στην Κύπρο, την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για περισσότερα από 25 χρόνια συμμετείχε σε παραγωγές του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και τιμήθηκε με το Α’ Βραβείο Θεάτρου του ΘΟΚ ως καλύτερη ηθοποιός.

Είναι εκλεγμένη πρόεδρος της Γυναικείας Οργάνωσης του ΔΗΚΟ (ΓΟΔΗΚ).

ΕΛΑΜ

Ρούλα Γεωργιάδου

Η παραγωγός και παρουσιάστρια είναι υποψήφια με το ΕΛΑΜ στην επαρχία Λευκωσίας.

Εργάστηκε στο «Radio Proto» ως παραγωγός εκπομπών. Στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκε στην τηλεόραση και γενικότερα στον χώρο των ΜΜΕ, συνεργαζόμενη με τον Όμιλο ΔΙΑΣ, τον τηλεοπτικό σταθμό Sigma TV και τον χώρο των περιοδικών.

Εργάστηκε ως τηλεοπτική παραγωγός και παρουσιάστρια, σεναριογράφος τηλεοπτικών σειρών και δημοσιογράφος.

ΔΗΠΑ

Τάκης Μιραλλάης

Ο Τάκης Μιραλλάης είναι ευρέως γνωστός για τη μακρόχρονη και πολυεπίπεδη προσφορά του στον αθλητισμό και την παιδεία της Κύπρου και κατέρχεται υποψήφιος στη Λευκωσία.

Ως διεθνής καλαθοσφαιριστής άφησε ισχυρό αποτύπωμα τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, αγωνιζόμενος με τον Αχιλλέα Καϊμακλίου, την Εθνική Ομάδα Κύπρου και την ομάδα των Ενόπλων Δυνάμεων. Υπήρξε επί σειρά ετών αρχηγός των εθνικών ομάδων καλαθοσφαίρισης και το 1987 αναδείχθηκε κορυφαίος καλαθοσφαιριστής της χρονιάς.

Μάριος Στυλιανού

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ και της ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς είναι υποψήφιος με τη Δημοκρατική Παράταξη στην επαρχία Λεμεσού.

Τα τελευταία έντεκα χρόνια δραστηριοποιείται στον τομέα των κτηματομεσιτικών. Παράλληλα, διατηρεί ενεργή σχέση με το ποδόσφαιρο, αναλύοντας και σχολιάζοντας αγώνες μέσω εβδομαδιαίου podcast.

Άμεση Δημοκρατία

Δημήτρης Σούγλης

Ο Δημήτρης Σούγλης είναι υποψήφιος με την Άμεση Δημοκρατία στην επαρχία Λεμεσού.

Εργάζεται ως δημοσιογράφος και παραγωγός εκπομπών τα τελευταία 31 χρόνια. Σήμερα αρθρογραφεί και παρουσιάζει δικές του εκπομπές μέσω του διαδικτυακού του καναλιού.

Παράλληλα, διατηρεί γραφείο προβολής, διαφημίσεων και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Διετέλεσε εκπρόσωπος Τύπου του ιστορικού προσφυγικού σωματείου Ανόρθωση Αμμοχώστου.

Πράσινο Κόμμα

Κώστας Μαλέκκος

Ο Κώστας Μαλέκκος αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του κυπριακού ποδοσφαίρου, με σημαντική παρουσία στα γήπεδα της Κύπρου και του εξωτερικού.

Κατέρχεται ως υποψήφιος βουλευτής με το Πράσινο Κόμμα στην επαρχία Λευκωσίας. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από την Ομόνοια, όπου αγωνίστηκε για οκτώ χρόνια, ενώ το 1997 μετακινήθηκε ως δανεικός στον Παναθηναϊκό.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του φόρεσε επίσης τις φανέλες της ΑΕΛ Λεμεσού, του ΑΠΟΕΛ, του Απόλλωνα Λεμεσού και του Ολυμπιακού Λευκωσίας, ολοκληρώνοντας την ποδοσφαιρική του πορεία στην ΠΑΕΕΚ Κερύνειας.

Σήκου Πάνω

Χριστόφορος Τορναρίτης – Ραμόνα Φιλίπ

Στην κούρσα των βουλευτικών εκλογών κατέρχεται και το ζεύγος Χριστόφορος Τορναρίτης – Ραμόνα Φιλίπ στην επαρχία Λευκωσίας.

Ο ιδρυτής του «Σήκου Πάνω», αν και αρχικά δήλωνε πως δεν θα είναι υποψήφιος, τελικά άλλαξε στάση. Υποψήφια μαζί του θα είναι και η σύζυγός του, Ραμόνα Φιλίπ.

Ο κ. Τορναρίτης είναι επιχειρηματίας και διετέλεσε πρόεδρος του Ολυμπιακού Λευκωσίας, ενώ η Ραμόνα Φιλίπ είναι γνωστή σχεδιάστρια μόδας.