753 υποψήφιοι βουλευτές, θέλουν να εκλεγούν για να βελτιώσουν τη ζωή μας, να πατάξουν τη διαφθορά, να σπάσουν τα δεσμά της γραφειοκρατίας και να μετατρέψουν την Κύπρο, στον επί γης παράδεισο. Όλοι θέλουν να μας σώσουν, όλοι πιστεύουν ότι είναι οι εκλεκτοί, όλοι νομίζουν ότι μπορούν καλύτερα από τους υφιστάμενους 56. Δεν το κάνει κανείς από τους 753 για τα λεφτά.

Πάντως, βγήκε και ένα θετικό από την σημερινή διαδικασία, αφού ο κάθε ένας έπρεπε να πληρώσει 500 ευρώ για να υποβάλει την υποψηφιότητα. 376 χιλιάδες ευρώ μπήκαν στα κρατικά ταμεία.

Μια καλή εισήγηση θα ήταν το ποσό αυτό να αυξηθεί στο μέλλον.

Είπαμε δεν το κάνουν για τα λεφτά, αλλά για την προκοπή του τόπου μας.

Π.Αν